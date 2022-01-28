Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Doğu Akdeniz'de gerginlik artabilir

"Bu seçimde yeni bir parlamento seçilmiştir. Bu parlamento inşallah önümüzdeki 5 yılda KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için güzel ve önemli hizmetler verecektir. Cumhurbaşkanı olarak beklentim budur. Seçim sonuçları beni çok memnun etmiştir. KKTC’de artık yeni siyaset yeni anlayış yan yana yaşayan 2 ayrı egemen eşit devlet. Rumlar bazı emperyalist güçler ile füze savunma sistemlerini güçlendirmek için yeni füzeler almakta olduklarını öğrendim. Bu son derece yanlış. Şu anda Doğu Akdeniz’de olan gerginliği daha da artıracaktır. KKTC’yi daha güçlendirmek, Kıbrıs Türk halkının refahını ve mutluluğunu daha da umutlu bir şekilde geleceğe taşımak için çalışmalarımızı bu anlayış ile sürdürmekteyiz."