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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Doğu Akdeniz'de gerginlik artabilir
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Doğu Akdeniz'de gerginlik artabilir
Kayseri'yi ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının 'caydırıcı güç' olarak ne kadar önem taşıdığını herkesin... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-28T10:32+0300
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güney kıbrıs
füze
kuzey kıbrıs
açıklama
fahri doktora
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Çeşitli etkinliklere katılmak için Kayseri'ye gelen Tatar, Valiliği ziyaretinde, Kıbrıs'ta büyük bir mücadele içerisinde olduklarını belirtti. Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin Türkiye’nin desteği ile yıllardır sürdürüldüğünü vurgulayan Tatar, Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası anlamda bazı sıkıntılar yaşasa da her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti.Kayseri Üniversitesi’nde 'Mavi Vatan’da Kuzey Kıbrıs Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Rolü' konulu konferansta konuşan Tatar, ardından Valiliği ziyaret etti.Ersin Tatar, valilik ziyareti sonrasında gündeme dair açıklamalar yaptı. Tatar, Güney Kıbrıs yönetiminin batılı ülkelerden yeni füze savunma sistemleri almasının, Doğu Akdeniz’de gerginliği artırabileceğini belirtti.Tatar, geçen Pazar günü yapılan genel seçim sonuçlarını da şöyle değerlendirdi:
https://tr.sputniknews.com/20220116/kuzey-kibris-basbakani-faiz-sucuoglu-eastmed-olu-dogan-bir-projeydi-1052786785.html
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kktc, kayseri, güney kıbrıs, füze, kuzey kıbrıs, açıklama, fahri doktora, güney kıbrıs rum yönetimi, ersin tatar

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Doğu Akdeniz'de gerginlik artabilir

10:32 28.01.2022
© AAKuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Doğu Akdeniz'de gerilim artabilir
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Doğu Akdeniz'de gerilim artabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
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Kayseri'yi ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının 'caydırıcı güç' olarak ne kadar önem taşıdığını herkesin bildiğini söyledi. Tatar, Valilik ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs'ın batılı ülkelerden füze almasını "Doğu Akdeniz'de gerginlik artabilir" sözleriyle yorumladı.
Çeşitli etkinliklere katılmak için Kayseri'ye gelen Tatar, Valiliği ziyaretinde, Kıbrıs'ta büyük bir mücadele içerisinde olduklarını belirtti. Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin Türkiye’nin desteği ile yıllardır sürdürüldüğünü vurgulayan Tatar, Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası anlamda bazı sıkıntılar yaşasa da her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti.
Kayseri Üniversitesi’nde 'Mavi Vatan’da Kuzey Kıbrıs Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Rolü' konulu konferansta konuşan Tatar, ardından Valiliği ziyaret etti.
Ersin Tatar, valilik ziyareti sonrasında gündeme dair açıklamalar yaptı. Tatar, Güney Kıbrıs yönetiminin batılı ülkelerden yeni füze savunma sistemleri almasının, Doğu Akdeniz’de gerginliği artırabileceğini belirtti.
Tatar, geçen Pazar günü yapılan genel seçim sonuçlarını da şöyle değerlendirdi:
"Bu seçimde yeni bir parlamento seçilmiştir. Bu parlamento inşallah önümüzdeki 5 yılda KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için güzel ve önemli hizmetler verecektir. Cumhurbaşkanı olarak beklentim budur. Seçim sonuçları beni çok memnun etmiştir. KKTC’de artık yeni siyaset yeni anlayış yan yana yaşayan 2 ayrı egemen eşit devlet. Rumlar bazı emperyalist güçler ile füze savunma sistemlerini güçlendirmek için yeni füzeler almakta olduklarını öğrendim. Bu son derece yanlış. Şu anda Doğu Akdeniz’de olan gerginliği daha da artıracaktır. KKTC’yi daha güçlendirmek, Kıbrıs Türk halkının refahını ve mutluluğunu daha da umutlu bir şekilde geleceğe taşımak için çalışmalarımızı bu anlayış ile sürdürmekteyiz."
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
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