https://tr.sputniknews.com/20220128/putin-disisleri-bakanligi-yeni-rusya-dis-politika-konseptinin-taslagini-hazirladi-1053251108.html

Putin: Dışişleri Bakanlığı, yeni Rusya Dış Politika Konsepti'nin taslağını hazırladı

Putin: Dışişleri Bakanlığı, yeni Rusya Dış Politika Konsepti'nin taslağını hazırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya Dış Politika Konsepti'nin güncellenmiş versiyonunun taslağını hazırladığını söyledi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T20:30+0300

2022-01-28T20:30+0300

2022-01-28T20:30+0300

dünya

rusya

vladimir putin

rusya dışişleri bakanlığı

dmitriy peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251079_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_19ea2a5eca9cf01d92403c7f071b14a3.jpg

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya Dış Politika Konsepti'nin güncellenmiş versiyonunun taslağını hazırladığını ve toplantıda bu belge üzerinde çalışmalar yapacaklarını belirtti.Putin, "Rusya Güvenlik Konseyi ve daimi üyeleri, stratejik planlama belgelerinin hazırlanmasında yer alıyor, üstelik birçok alanda. Ancak bugün Güvenlik Konseyi'nin doğrudan sorumluluk alanı olan dış politika hakkında konuşacağız. Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dış Politika Konsepti'nin güncellenmiş versiyonunun taslağını hazırladı" dedi.Dış Politika Konsepti'nin de stratejik planlama belgeleri arasında yer aldığını kaydeden Putin, Dışişleri Bakanlığı'nın bu belgeyi hazırlarken son beş yılda uluslararası siyasette meydana gelen önemli değişiklikler de dahil, dünyada meydana gelen en son değişiklikleri dikkate aldığının altını çizdi.Putin, revizyon talimatı verdiBu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyi toplantısından sonra Putin'in Dışişleri Bakanlığı'na belgenin revize edilmesi talimatını verdiğini söyledi.Peskov, belgenin toplantıda kabul edilip edilmediği sorusu karşısında "Hayır, bugün hazırlanan taslakla ilgili kavramsal bir istişare yapıldı. Bunun sonucunda devlet başkanı, revizyon yapılması talimatı verdi" yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220127/kremlin-abdnin-en-onemli-teklifimizi-reddetmesine-karsi-nasil-davranacagimiza-putin-karar-verecek-1053197276.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, rusya dışişleri bakanlığı, dmitriy peskov