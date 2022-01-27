https://tr.sputniknews.com/20220127/kremlin-abdnin-en-onemli-teklifimizi-reddetmesine-karsi-nasil-davranacagimiza-putin-karar-verecek-1053197276.html

Kremlin: ABD’nin en önemli teklifimizi reddetmesine karşı nasıl davranacağımıza Putin karar verecek

Kremlin: ABD’nin en önemli teklifimizi reddetmesine karşı nasıl davranacağımıza Putin karar verecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Batı ülkelerinden istediği güvenlik garantilerini içeren anlaşma tasladığına ABD’nin verdiği resmi yanıtın, Rusya Devlet... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T16:16+0300

2022-01-27T16:16+0300

2022-01-27T16:21+0300

savunma

abd

vladimir putin

donetsk

lugansk

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

anthony blinken

güvenlik

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerini içeren anlaşma taslaklarına ABD’in verdiği yanıtı içeren yazılı belgelerin hepsinin Devlet Başkanı Putin’e iletildiğini söyledi. Peskov, “İncelenmeleri belli bir zaman alacak. Bir sonuca varmak için acele etmeye gerek yok” diye ekledi. Kremlin Sözcüsü’nün bu açıklaması, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Rusya’nın güvenlik garantileri içindeki başlıca talebi olan NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi durdurması maddesini reddettiklerini söylemesini izledi. Blinken açıklamasında, Rusya’ya ilettikleri resmi yanıta ilişkin bazı detayları verdi, ancak ABD, kendi tekliflerini Rusya’nın yaptığı gibi kamuoyuna açık olacak biçimde yayınlamadı. ‘Güvenlik endişelerimizin dikkate alınmadığı çok açık’ Peskov buna ilişkin, ABD tarafının dünkü açıklamalardan, Rusya’nın endişelerinin dikkate alınmadığı sonucunu çıkarmanın mümkün olduğunu kaydetti: “Meslektaşlarımızın dünkü açıklamalarına bakacak olursak, çok açık ki bizim karşı tarafa sunduğumuz kendi anlaşma taslaklarımızda anlattığımız değerlendirmelerimiz dikkate alınmamıştır ve karşı taraf, endişelerimizi dikkate almaya istekli olduğunu göstermemiştir.” ‘Sonuca varmak için erken’ Kremlin Sözcüsü, buna karşın bir sonuca varılması için acele edilememesi gerektiğini söyledi ve ekledi: “Karşı tekliflerin derinlemesine incelenmesi ve bunun sonucunda Devlet Başkanımız (Putin) tarafından buna karşı alacağımız pozisyonumuzun belirlenmesi için zamana gereksinim var.” ‘ABD ile diyalog olasılığı kaybolmuş değil ancak iyimser değiliz’ Bununla beraber, ABD ile diyaloğu sürdürme olasılığının hâlâ bulunduğunu belirten Peskov, Rusya’nın en temel talebinin reddedilmiş olmasınınsa, bu diyalogdan çıkabilecek sonuç konusunda iyimser olmalarına izin vermediğini belirtti. ‘Nükleer silah kontrolü, güvenlik garantilerinden bağımsız ele alınırsa kalıcı sonuç elde edilemez’ Peskov, Rusya ile ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması’na (INF) geri dönüp dönmeyeceğinin, güvenlik garantileri dışında ayrıca ele alınıp alınamayacağının sorulması üstüne, “INF anlaşması hakkında ayrıca bazı şeyler konuşulabilir, fakat bu anlaşmanın genel güvenlik ve stratejik güvenlikten bağımsız bir biçimde kendi başına ele alınmasının, kalıcı bir sonuç vereceğini sanmıyorum” dedi. ABD yetkilileri, nükleer silah kontrolünün Rusya ile ele almayı kabul ettikleri maddelerden birisi olduğunu kaydetmişti. Rusya’nın Washington Büyükelçisi'nin geri gönderilebileceği yorumuna cevap: Çok ciddi bir tehditKremlin Sözcüsü, Rusya’nın ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde görev yapacak güvenlik görevlilerine vize vermemesi hâlinde Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov’un ülkeden ayrılmasını gündeme getirmiş olması sorulduğunda, “Bu çok ciddi bir tehdit” değerlendirmesini yaptı. ‘Rusya, Donetsk ile Lugansk’a daha önce silah yardımı yapmadı’ Peskov’a, Rusya parlamentosunda anayasal çoğunluğu elinde bulunduran Birleşik Rusya Partisi’nin Ukrayna’nın doğusundaki tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerine savunma silahı yardımı yapılmasını teklif etmiş olmasına ilişkin bir soru da yöneltildi. ‘Bu yeni bir teklif mi yoksa Rusya geçmişte de Lugansk ve Donetsk’e silah yardımı yaptı mı?’ sorusu üzerine Kremlin Sözcüsü, “Bu, yeni bir teklif” dedi. Birleşik Rusya Partisi’nin temsilcileri, Rusya’nın Donetsk ile Lugansk’a savunma silahı yardımı yapılmasını dün gündeme getirdi. Söz konusu teklif, ABD, Avrupa ve Baltık ülkelerinin Ukrayna hükümetine öldürücü silah yardımlarını ciddi biçimde artırdıkları bir döneme denk geldi.

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abd, vladimir putin, donetsk, lugansk, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, anthony blinken, güvenlik, inf, nato