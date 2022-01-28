Rus uydu bağlantılı Orion İHA’sının ilk örneği Şoygu’ya tanıtıldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Dubna kentinde bulunan Rusya’nın ilk büyük boyutlu insansız hava aracı fabrikasını inceledi.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kronştadt merkezli şirketin temsilcileri, uydu bağlantısı antenine sahip Orion keşif taarruzi İHA’sının ilk uçan örneğini Savunma Bakanı’na tanıttı” ifadelerine yer verildi.Uydu bağlantısının, İHA’nın uçuş menzilini önemli ölçüde artırdığı kaydedilen açıklamada, bu bağlantı sayesinde aracın, yerdeki kontrol merkezinin doğrudan radyo görüş alanı dışında çalışabileceği belirtildi.Şoygu’ya ayrıca Sirius, Gelios-RLD ve Grom adlı savaş İHA’ları hakkında bilgi verildiği aktarıldı.
Rusya’nın uydu bağlantılı Orion keşif taarruzi insansız hava aracının (İHA) ilk uçan örneği Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya tanıtıldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Dubna kentinde bulunan Rusya’nın ilk büyük boyutlu insansız hava aracı fabrikasını inceledi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kronştadt merkezli şirketin temsilcileri, uydu bağlantısı antenine sahip Orion keşif taarruzi İHA’sının ilk uçan örneğini Savunma Bakanı’na tanıttı” ifadelerine yer verildi.
Uydu bağlantısının, İHA’nın uçuş menzilini önemli ölçüde artırdığı kaydedilen açıklamada, bu bağlantı sayesinde aracın, yerdeki kontrol merkezinin doğrudan radyo görüş alanı dışında çalışabileceği belirtildi.
Şoygu’ya ayrıca Sirius, Gelios-RLD ve Grom adlı savaş İHA’ları hakkında bilgi verildiği aktarıldı.