https://tr.sputniknews.com/20220128/rus-uydu-baglantili-orion-ihasinin-ilk-ornegi-soyguya-tanitildi-1053216985.html

Rus uydu bağlantılı Orion İHA’sının ilk örneği Şoygu’ya tanıtıldı

Rus uydu bağlantılı Orion İHA’sının ilk örneği Şoygu’ya tanıtıldı

Rusya’nın uydu bağlantılı Orion keşif taarruzi insansız hava aracının (İHA) ilk uçan örneği Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya tanıtıldı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T01:05+0300

2022-01-28T01:05+0300

2022-01-28T01:05+0300

savunma

rusya

rusya savunma bakanlığı

sergey şoygu

rusya'nın orion iha’sı

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Dubna kentinde bulunan Rusya’nın ilk büyük boyutlu insansız hava aracı fabrikasını inceledi.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kronştadt merkezli şirketin temsilcileri, uydu bağlantısı antenine sahip Orion keşif taarruzi İHA’sının ilk uçan örneğini Savunma Bakanı’na tanıttı” ifadelerine yer verildi.Uydu bağlantısının, İHA’nın uçuş menzilini önemli ölçüde artırdığı kaydedilen açıklamada, bu bağlantı sayesinde aracın, yerdeki kontrol merkezinin doğrudan radyo görüş alanı dışında çalışabileceği belirtildi.Şoygu’ya ayrıca Sirius, Gelios-RLD ve Grom adlı savaş İHA’ları hakkında bilgi verildiği aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211220/rusya-orion-ihasinin-baska-bir-ihayi-imha-ettigi-anlari-gosterdi-1051946092.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, rusya'nın orion iha’sı