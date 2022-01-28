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Rusya Donanması, Karadeniz'de 20'den fazla savaş gemisiyle tatbikat gerçekleştirdi
Rusya Donanması, Karadeniz'de 20'den fazla savaş gemisiyle tatbikat gerçekleştirdi
Rusya Güney Askeri Bölgesi, Rus Karadeniz Filosu'na bağlı 20'den fazla geminin Karadeniz havzasında gerçekleştirilen planlı tatbikat kapsamında hava ve deniz... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T16:36+0300
2022-01-28T16:41+0300
rusya karadeniz filosu
savunma
tatbikat
savaş gemisi
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Rusya Donanması, Ukrayna'daki durum nedeniyle Moskova ile Batılı ülkeler arasında gerilimin tırmandığı dönemde Karadeniz'de geniş çaplı bir tatbikat yaptı.Güney Askeri Bölgesi'nin tatbikat hakkındaki açıklamasında, "'Admiral Essen' fırkateyni, 'Ladnıy' devriye gemisi, 'Naberejnıye Çelnı' ve 'R-60' füze botlarından oluşan Karadeniz Filosu'nun gemi taarruz grubundaki muharebe birimleri, sözde düşmanın gemilerini ve hava saldırı araçlarını simüle eden hedeflere atışlar yaparak deniz muhaberesi eylemleriyle ilgili talim yaptı" dendi.SAB-250 hava bombaları atışını simüle eden yüzer mayınlara ve hava hedeflerine Karadeniz Filosu'na ait deniz hava ve hava savunma araçlarıyla topçu atışı da yapıldığını belirten Güney Askeri Bölgesi, "Filodaki mayın tarama gemilerinin mürettebatı, filo kuvvetlerinin yoğunlaştığı bölgelerde mayınlara yönelik kontrol ve keşif çalışmaları yapmaya, eğitim amaçlı bomba atma ve aydınlatmalı iletişim araçlarıyla sinyal gönderme talimi yapmaya devam etti" ifadelerini kullandı.Açıklamaya göre tatbikata, farklı birim ve birliklere ait firkateynler, devriye gemileri, küçük füze gemileri ve füze botları, çıkarma gemileri, küçük anti-denizaltı gemileri ile mayın tarama gemileri olmak üzere 20'den fazla savaş gemisi katıldı.Daha önce, Rusya Deniz Kuvvetleri’nin 2022 Tatbikat Planı'na uygun olarak, Rus filolarının tüm sorumluluk alanlarında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov’un liderliğinde bir dizi deniz tatbikatının yapılacağı bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-karadeniz-filosu-yeni-bir-gemiyle-guclendiriliyor-1051773817.html
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rusya karadeniz filosu, tatbikat, savaş gemisi

Rusya Donanması, Karadeniz'de 20'den fazla savaş gemisiyle tatbikat gerçekleştirdi

16:36 28.01.2022 (güncellendi: 16:41 28.01.2022)
© AP PhotoRusya Donanması
Rusya Donanması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AP Photo
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Rusya Güney Askeri Bölgesi, Rus Karadeniz Filosu'na bağlı 20'den fazla geminin Karadeniz havzasında gerçekleştirilen planlı tatbikat kapsamında hava ve deniz hedeflerine topçu atışları gerçekleştirdiğini belirtti.
Rusya Donanması, Ukrayna'daki durum nedeniyle Moskova ile Batılı ülkeler arasında gerilimin tırmandığı dönemde Karadeniz'de geniş çaplı bir tatbikat yaptı.
Güney Askeri Bölgesi'nin tatbikat hakkındaki açıklamasında, "'Admiral Essen' fırkateyni, 'Ladnıy' devriye gemisi, 'Naberejnıye Çelnı' ve 'R-60' füze botlarından oluşan Karadeniz Filosu'nun gemi taarruz grubundaki muharebe birimleri, sözde düşmanın gemilerini ve hava saldırı araçlarını simüle eden hedeflere atışlar yaparak deniz muhaberesi eylemleriyle ilgili talim yaptı" dendi.
SAB-250 hava bombaları atışını simüle eden yüzer mayınlara ve hava hedeflerine Karadeniz Filosu'na ait deniz hava ve hava savunma araçlarıyla topçu atışı da yapıldığını belirten Güney Askeri Bölgesi, "Filodaki mayın tarama gemilerinin mürettebatı, filo kuvvetlerinin yoğunlaştığı bölgelerde mayınlara yönelik kontrol ve keşif çalışmaları yapmaya, eğitim amaçlı bomba atma ve aydınlatmalı iletişim araçlarıyla sinyal gönderme talimi yapmaya devam etti" ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre tatbikata, farklı birim ve birliklere ait firkateynler, devriye gemileri, küçük füze gemileri ve füze botları, çıkarma gemileri, küçük anti-denizaltı gemileri ile mayın tarama gemileri olmak üzere 20'den fazla savaş gemisi katıldı.
Daha önce, Rusya Deniz Kuvvetleri’nin 2022 Tatbikat Planı'na uygun olarak, Rus filolarının tüm sorumluluk alanlarında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov’un liderliğinde bir dizi deniz tatbikatının yapılacağı bildirilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemileri, Kırım'daki tatbikatların ardından üslerine döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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