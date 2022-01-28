https://tr.sputniknews.com/20220128/tokayev-kazakistandaki-siddet-olaylarini-tetikleyen-sistematik-yolsuzluk-oldu-1053254712.html
Tokayev: Kazakistan'daki şiddet olaylarını tetikleyen sistematik yolsuzluk oldu
Tokayev: Kazakistan'daki şiddet olaylarını tetikleyen sistematik yolsuzluk oldu
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ocak ayında yaşanan trajik olayları, 'bağımsızlık yıllarının en ağır sınavı' olarak nitelendirdi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T23:18+0300
2022-01-28T23:18+0300
2022-01-28T23:18+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
yolsuzluk
nur otan
kasım cömert tokayev
şiddet olayları
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, iktidardaki Nur Otan partisinin erken kurultay toplantısında, “Nur Otan, ilan ettiğim yolsuzlukla amansız mücadelenin ön saflarında yer almalı, bu çok büyük sorunla ilgili yararlı girişimler öne sürmeli. Sistemik yolsuzluğun, ocak ayındaki sarsıntının bir nevi tetikleyicisi olduğu sır değil” diye konuştu.Yaşanan olaylarının, Kazakistan toplumunun olgunluk sınavını başarıyla geçtiğini gösterdiğini kaydeden Tokayev, “Ancak bu olayların tüm nedenlerini ve sonuçlarını derinlemesine incelememiz gerekiyor. Bu trajediden tüm dersleri çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.Vatandaşların birliği, dayanışması, cesareti ve bilinci sayesinde devlet sisteminin yıkılmasını önlemeyi başardıklarını ve daha fazla kanın akmasına izin vermediklerini kaydeden Kazakistan lideri, şöyle devam etti: "Trajik ocak, bizim için tüm bağımsızlık yılları boyunca yaşadığımız en ağır sınav oldu. Anayasal düzenini, devletin temellerini, ülkenin bütünlüğünü ve milletin birliğini bozmaya ve nihayetinde iktidarı ele geçirmeye yönelik özenle planlanmış bir saldırıyla karşı karşıya kaldık."
https://tr.sputniknews.com/20220125/kazakistan-lideri-tokayev-yeni-ozel-harekat-olusturuyor-1053086817.html
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kazakistan, yolsuzluk, nur otan, kasım cömert tokayev, şiddet olayları
Tokayev: Kazakistan'daki şiddet olaylarını tetikleyen sistematik yolsuzluk oldu
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ocak ayında yaşanan trajik olayları, 'bağımsızlık yıllarının en ağır sınavı' olarak nitelendirdi.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, iktidardaki Nur Otan partisinin erken kurultay toplantısında, “Nur Otan, ilan ettiğim yolsuzlukla amansız mücadelenin ön saflarında yer almalı, bu çok büyük sorunla ilgili yararlı girişimler öne sürmeli. Sistemik yolsuzluğun, ocak ayındaki sarsıntının bir nevi tetikleyicisi olduğu sır değil” diye konuştu.
Yaşanan olaylarının, Kazakistan toplumunun olgunluk sınavını başarıyla geçtiğini gösterdiğini kaydeden Tokayev, “Ancak bu olayların tüm nedenlerini ve sonuçlarını derinlemesine incelememiz gerekiyor. Bu trajediden tüm dersleri çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.
Vatandaşların birliği, dayanışması, cesareti ve bilinci sayesinde devlet sisteminin yıkılmasını önlemeyi başardıklarını ve daha fazla kanın akmasına izin vermediklerini kaydeden Kazakistan lideri, şöyle devam etti: "Trajik ocak, bizim için tüm bağımsızlık yılları boyunca yaşadığımız en ağır sınav oldu. Anayasal düzenini, devletin temellerini, ülkenin bütünlüğünü ve milletin birliğini bozmaya ve nihayetinde iktidarı ele geçirmeye yönelik özenle planlanmış bir saldırıyla karşı karşıya kaldık."