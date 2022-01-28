https://tr.sputniknews.com/20220128/turkiye-arabuluculuk-aciklamalarini-rusyaya-destek-aciklamalariyla-takviye-etmeli-1053253045.html
'Türkiye, arabuluculuk açıklamalarını Rusya'ya destek açıklamalarıyla takviye etmeli'
'Türkiye, arabuluculuk açıklamalarını Rusya'ya destek açıklamalarıyla takviye etmeli'
Türkiye’nin, Ukrayna krizinde arabuluculuk teklifini değerlendiren Rus uzman Korotçenko, bu girişiminin başarıya ulaşması için Ankara’nın Moskova’yı... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T22:04+0300
2022-01-28T22:04+0300
2022-01-28T22:04+0300
görüş
rusya
vladimir putin
ukrayna
recep tayyip erdoğan
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
igor korotçenko
arabuluculuk
vladimir zelenskiy
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-NATO görüşmelerinin sürmesinden yana olduğunu açıkladı.Ankara, aynı zamanda Minsk formatındaki görüşmeye ev sahipliği yapmak için çaba harcıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretiyle ilgili ön anlaşmaya varıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’le görüşme niyetinde.Ankara’nın bu arabulucu girişimleri başarılı olacak mı?Moskova konumlu Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü, Rusya'nın tanınmış savunma dergisi Natsionalnaya Oborona’nın Genel Yayın Yönetmeni, emekli albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, mevcut durumda Rusya-NATO ilişkilerinin Türkiye’ye bağlı olmadığını belirterek ifadeleri kullandı:"Mevcut koşullarda, Rusya’nın taleplerini doğrudan ABD’e iletmesi, ama şu ana kadar tatmin edici bir cevap alamaması gibi basit bir nedenden dolayı Moskova ve Brüksel (NATO) arasındaki diyaloğu sürdürmek için bir arabulucuya ihtiyaç yok. Türkiye bu konuya gerçekten pratik katkı sağlamak istiyorsa bu durumda Rusya’nın duruşunu desteklediğine ve Moskova’nın Batı’ya sunduğu tüm meselelerde güvenlik çıkarlarının dikkate alınmasını talep ettiğine dair resmi bir açıklama yapmalı.”Türkiye’nin bunu yapmadığı sürece girişimlerinin hayata geçme şansının çok az olduğunu kaydeden Korotçenko, "Çünkü çözümün bağlı olduğu anahtar ülke ne de olsa ABD. Türkiye gerçek katkıda bulunmak istiyorsa Moskova ve Kiev’e arabuluculuk teklif etmek yerine ABD ve NATO’ya, Rusya’nın endişelerini ciddi biçimde ele almalarına teşvik etmek için siyasi baskı yapmalı. Ama henüz bunu yapmadı. Bu nedenle şu anda Türkiye’nin girişimlerinin başarı şansının çok düşük olduğuna inanıyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-karadenizde-barisi-korumada-turkiyeye-kritik-rol-dusuyor-1053193171.html
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Amur Gadjiev
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rusya, vladimir putin, ukrayna, recep tayyip erdoğan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, igor korotçenko, arabuluculuk, vladimir zelenskiy
'Türkiye, arabuluculuk açıklamalarını Rusya'ya destek açıklamalarıyla takviye etmeli'
Özel
Türkiye’nin, Ukrayna krizinde arabuluculuk teklifini değerlendiren Rus uzman Korotçenko, bu girişiminin başarıya ulaşması için Ankara’nın Moskova’yı destekleyen resmi bir açıklama yapması gerektiğini söyledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-NATO görüşmelerinin sürmesinden yana olduğunu açıkladı.
Ankara, aynı zamanda Minsk formatındaki görüşmeye ev sahipliği yapmak için çaba harcıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretiyle ilgili ön anlaşmaya varıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’le görüşme niyetinde.
Ankara’nın bu arabulucu girişimleri başarılı olacak mı?
Moskova konumlu Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü, Rusya'nın tanınmış savunma dergisi Natsionalnaya Oborona’nın Genel Yayın Yönetmeni, emekli albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, mevcut durumda Rusya-NATO ilişkilerinin Türkiye’ye bağlı olmadığını belirterek ifadeleri kullandı:
"Mevcut koşullarda, Rusya’nın taleplerini doğrudan ABD’e iletmesi, ama şu ana kadar tatmin edici bir cevap alamaması gibi basit bir nedenden dolayı Moskova ve Brüksel (NATO) arasındaki diyaloğu sürdürmek için bir arabulucuya ihtiyaç yok. Türkiye bu konuya gerçekten pratik katkı sağlamak istiyorsa bu durumda Rusya’nın duruşunu desteklediğine ve Moskova’nın Batı’ya sunduğu tüm meselelerde güvenlik çıkarlarının dikkate alınmasını talep ettiğine dair resmi bir açıklama yapmalı.”
Türkiye’nin bunu yapmadığı sürece girişimlerinin hayata geçme şansının çok az olduğunu kaydeden Korotçenko, "Çünkü çözümün bağlı olduğu anahtar ülke ne de olsa ABD. Türkiye gerçek katkıda bulunmak istiyorsa Moskova ve Kiev’e arabuluculuk teklif etmek yerine ABD ve NATO’ya, Rusya’nın endişelerini ciddi biçimde ele almalarına teşvik etmek için siyasi baskı yapmalı. Ama henüz bunu yapmadı. Bu nedenle şu anda Türkiye’nin girişimlerinin başarı şansının çok düşük olduğuna inanıyorum" dedi.