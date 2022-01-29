https://tr.sputniknews.com/20220129/biden-abd-askerlerini-yakin-zamanda-dogu-avrupaya-gonderecegim-1053258664.html

Biden: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'ya göndereceğim

Biden: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'ya göndereceğim

ABD Başkanı Biden, yakın zamanda ABD askerlerini Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğini duyurdu. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T02:45+0300

2022-01-29T02:45+0300

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ukrayna krizi

abd

doğu avrupa

ukrayna

nato

joe biden

asker

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ABD Başkanı Joe Biden, Pittsburgh kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Washington DC'ye dönüşte gazetecilere Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Bir gazetecinin, "ABD askerlerini Doğu Avrupa'ya ne zaman göndereceğinize karar verdiniz mi?" sorusuna, "ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim" yanıtını verdi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220128/abd-savunma-bakani-austin-putinin-ukraynaya-girme-konusunda-nihai-karari-verdigine-inanmiyorum-1053252729.html

doğu avrupa

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abd, doğu avrupa, ukrayna, nato, joe biden, asker