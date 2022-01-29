https://tr.sputniknews.com/20220129/biden-abd-askerlerini-yakin-zamanda-dogu-avrupaya-gonderecegim-1053258664.html
Biden: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'ya göndereceğim
Biden: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'ya göndereceğim
ABD Başkanı Biden, yakın zamanda ABD askerlerini Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğini duyurdu. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T02:45+0300
2022-01-29T02:45+0300
2022-01-29T02:45+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Pittsburgh kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Washington DC'ye dönüşte gazetecilere Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Bir gazetecinin, "ABD askerlerini Doğu Avrupa'ya ne zaman göndereceğinize karar verdiniz mi?" sorusuna, "ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim" yanıtını verdi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/abd-savunma-bakani-austin-putinin-ukraynaya-girme-konusunda-nihai-karari-verdigine-inanmiyorum-1053252729.html
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Biden: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'ya göndereceğim
ABD Başkanı Biden, yakın zamanda ABD askerlerini Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğini duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Pittsburgh kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Washington DC'ye dönüşte gazetecilere Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bir gazetecinin, "ABD askerlerini Doğu Avrupa'ya ne zaman göndereceğinize karar verdiniz mi?" sorusuna, "ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim" yanıtını verdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.