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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/politico-zelenskiy-bidenin-rusya-ile-anlasmaya-varmak-icin-savas-tehdidini-abarttigindan-korkuyor-1053269389.html
Politico: Zelenskiy, Biden'ın Rusya ile anlaşmaya varmak için savaş tehdidini abarttığından korkuyor
Politico: Zelenskiy, Biden'ın Rusya ile anlaşmaya varmak için savaş tehdidini abarttığından korkuyor
Politico dergisi, Ukrayna lideri Zelenskiy’in Biden'ın Rusya ile anlaşmaya varmak için savaş tehdidini abarttığından korktuğunu öne sürdü. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T21:04+0300
2022-01-29T21:04+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
joe biden
vladimir zelenskiy
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Politico, Ukrayna liderine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD'nin Kiev'e yönelik ‘Rus saldırganlığı’ tehdidini kasıtlı olarak abartabileceğinden korktuğunu aktardı.Dergiye konuşan kaynaklardan biri, Kiev makamlarının ABD Başkanı Joe Biden'in Washington'un Moskova ile anlaşmalara varmasını kolaylaştırmak amacıyla böyle bir adım atabileceği senaryosu üzerinde durduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Zelenskiy, ABD'nin siyasi manevra alanı kazanmak ve Kremlin ile Moskova'nın Donbass üzerindeki kontrolünü güçlendirecek bir anlaşma yapmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş tehdidini özellikle abarttığından korkuyor.”
https://tr.sputniknews.com/20220128/zelenskiy-rus-birliklerinin-sinirdaki-varligi-2021in-baslarina-oranla-daha-yuksek-seviyede-degil-1053251817.html
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abd, rusya, ukrayna, joe biden, vladimir zelenskiy

Politico: Zelenskiy, Biden'ın Rusya ile anlaşmaya varmak için savaş tehdidini abarttığından korkuyor

21:04 29.01.2022
© REUTERS / Andy BuchananUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Andy Buchanan
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Politico dergisi, Ukrayna lideri Zelenskiy’in Biden'ın Rusya ile anlaşmaya varmak için savaş tehdidini abarttığından korktuğunu öne sürdü.
Politico, Ukrayna liderine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD'nin Kiev'e yönelik ‘Rus saldırganlığı’ tehdidini kasıtlı olarak abartabileceğinden korktuğunu aktardı.
Dergiye konuşan kaynaklardan biri, Kiev makamlarının ABD Başkanı Joe Biden'in Washington'un Moskova ile anlaşmalara varmasını kolaylaştırmak amacıyla böyle bir adım atabileceği senaryosu üzerinde durduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Zelenskiy, ABD'nin siyasi manevra alanı kazanmak ve Kremlin ile Moskova'nın Donbass üzerindeki kontrolünü güçlendirecek bir anlaşma yapmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş tehdidini özellikle abarttığından korkuyor.”
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
Ukrayna krizi
Zelenskiy: Rus birliklerinin sınırdaki varlığı 2021’in başlarına oranla daha yüksek seviyede değil
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