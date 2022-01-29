https://tr.sputniknews.com/20220129/politico-zelenskiy-bidenin-rusya-ile-anlasmaya-varmak-icin-savas-tehdidini-abarttigindan-korkuyor-1053269389.html

Politico: Zelenskiy, Biden'ın Rusya ile anlaşmaya varmak için savaş tehdidini abarttığından korkuyor

Politico: Zelenskiy, Biden'ın Rusya ile anlaşmaya varmak için savaş tehdidini abarttığından korkuyor

Politico dergisi, Ukrayna lideri Zelenskiy’in Biden'ın Rusya ile anlaşmaya varmak için savaş tehdidini abarttığından korktuğunu öne sürdü. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T21:04+0300

2022-01-29T21:04+0300

2022-01-29T21:04+0300

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joe biden

vladimir zelenskiy

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Politico, Ukrayna liderine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD'nin Kiev'e yönelik ‘Rus saldırganlığı’ tehdidini kasıtlı olarak abartabileceğinden korktuğunu aktardı.Dergiye konuşan kaynaklardan biri, Kiev makamlarının ABD Başkanı Joe Biden'in Washington'un Moskova ile anlaşmalara varmasını kolaylaştırmak amacıyla böyle bir adım atabileceği senaryosu üzerinde durduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Zelenskiy, ABD'nin siyasi manevra alanı kazanmak ve Kremlin ile Moskova'nın Donbass üzerindeki kontrolünü güçlendirecek bir anlaşma yapmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş tehdidini özellikle abarttığından korkuyor.”

https://tr.sputniknews.com/20220128/zelenskiy-rus-birliklerinin-sinirdaki-varligi-2021in-baslarina-oranla-daha-yuksek-seviyede-degil-1053251817.html

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