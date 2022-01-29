Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220129/rusya-birlik-kararliligi-2022-tatbikati-icin-belarusa-pantsir-s-fuze-sistemleri-gonderdi-1053262050.html
Rusya, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı için Belarus'a Pantsir-S füze sistemleri gönderdi
Rusya, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı için Belarus'a Pantsir-S füze sistemleri gönderdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'la yapılan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatında görev alacak Pantsir-S füze sistemlerinin bu ülkeye gönderildiğini duyurdu. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T12:34+0300
2022-01-29T12:32+0300
dünya
rusya
belarus
ukrayna
tatbikat
pantsir
pantsir-s
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049804957_0:93:1626:1008_1920x0_80_0_0_091488e6d0b229a3e9e8d428454517f7.jpg
Rusya ordusu, Belarus ordusuyla başladıkları, iki etaptan oluşan ve 20 Şubat'ta sona erecek 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ilk etabında hazırlıklarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, 12 bataryadan oluşan Pantsir-S füze sistemlerinin demiryolu ile Belarus'a ulaştırıldığını belirtti.Bataryalardan her birinin 12 füze taşıma kapasitesine sahip olduğunun altı çizildi.Bakanlık, Pantsir-S'lerin vagonlardan indirilmesinin ardından Rus askerlerin belirlenen bölgelere intikal edeceğini ve Rusya-Belarus Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi dahilinde tatbikat görevine başlayacağını kaydetti.Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, tatbikat kapsamında Belarus'a 12 Su-35 avcı uçağı, iki tabur S-400 füze savunma sistemi ile Pantsir-S füze sisteminin konuşlandırılacağını bildirmişti.Önceki gün Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'la yapılacak 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı için Su-35 avcı uçaklarının bu ülkeye intikalinin tamamlandığını bildirmişti.Tatbikatın hazırlık aşaması olan birinci etap 9 Şubat'ta sona erecek. 10-20 Şubat'ta yapılacak ikinci etapta 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ana bölümü icra edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220127/rusya-birlik-kararliligi-2022-tatbikati-icin-su-35-avci-ucaklarinin-belarusa-intikali-tamamlandi-1053192619.html
rusya
belarus
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049804957_79:0:1547:1101_1920x0_80_0_0_92f3a7620f08bda17e525f38a6f7acc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, belarus, ukrayna, tatbikat, pantsir, pantsir-s

Rusya, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı için Belarus'a Pantsir-S füze sistemleri gönderdi

12:34 29.01.2022
© Sputnik / Aleksey KudenkoPantsir-S
Pantsir-S - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Aleksey Kudenko
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'la yapılan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatında görev alacak Pantsir-S füze sistemlerinin bu ülkeye gönderildiğini duyurdu.
Rusya ordusu, Belarus ordusuyla başladıkları, iki etaptan oluşan ve 20 Şubat'ta sona erecek 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ilk etabında hazırlıklarını sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, 12 bataryadan oluşan Pantsir-S füze sistemlerinin demiryolu ile Belarus'a ulaştırıldığını belirtti.

Bataryalardan her birinin 12 füze taşıma kapasitesine sahip olduğunun altı çizildi.

Bakanlık, Pantsir-S'lerin vagonlardan indirilmesinin ardından Rus askerlerin belirlenen bölgelere intikal edeceğini ve Rusya-Belarus Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi dahilinde tatbikat görevine başlayacağını kaydetti.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, tatbikat kapsamında Belarus'a 12 Su-35 avcı uçağı, iki tabur S-400 füze savunma sistemi ile Pantsir-S füze sisteminin konuşlandırılacağını bildirmişti.

Önceki gün Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'la yapılacak 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı için Su-35 avcı uçaklarının bu ülkeye intikalinin tamamlandığını bildirmişti.

Tatbikatın hazırlık aşaması olan birinci etap 9 Şubat'ta sona erecek. 10-20 Şubat'ta yapılacak ikinci etapta 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ana bölümü icra edilecek.
Su-35 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
SAVUNMA
Rusya: 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı için Su-35 avcı uçaklarının Belarus'a intikali tamamlandı
27 Ocak, 14:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce