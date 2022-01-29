https://tr.sputniknews.com/20220129/rusya-birlik-kararliligi-2022-tatbikati-icin-belarusa-pantsir-s-fuze-sistemleri-gonderdi-1053262050.html

Rusya, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı için Belarus'a Pantsir-S füze sistemleri gönderdi

Rusya, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı için Belarus'a Pantsir-S füze sistemleri gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'la yapılan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatında görev alacak Pantsir-S füze sistemlerinin bu ülkeye gönderildiğini duyurdu. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T12:34+0300

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Rusya ordusu, Belarus ordusuyla başladıkları, iki etaptan oluşan ve 20 Şubat'ta sona erecek 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ilk etabında hazırlıklarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, 12 bataryadan oluşan Pantsir-S füze sistemlerinin demiryolu ile Belarus'a ulaştırıldığını belirtti.Bataryalardan her birinin 12 füze taşıma kapasitesine sahip olduğunun altı çizildi.Bakanlık, Pantsir-S'lerin vagonlardan indirilmesinin ardından Rus askerlerin belirlenen bölgelere intikal edeceğini ve Rusya-Belarus Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi dahilinde tatbikat görevine başlayacağını kaydetti.Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, tatbikat kapsamında Belarus'a 12 Su-35 avcı uçağı, iki tabur S-400 füze savunma sistemi ile Pantsir-S füze sisteminin konuşlandırılacağını bildirmişti.Önceki gün Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'la yapılacak 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı için Su-35 avcı uçaklarının bu ülkeye intikalinin tamamlandığını bildirmişti.Tatbikatın hazırlık aşaması olan birinci etap 9 Şubat'ta sona erecek. 10-20 Şubat'ta yapılacak ikinci etapta 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ana bölümü icra edilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220127/rusya-birlik-kararliligi-2022-tatbikati-icin-su-35-avci-ucaklarinin-belarusa-intikali-tamamlandi-1053192619.html

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