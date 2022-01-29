Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde askeri helikopter sert iniş yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ulyanovsk bölgesinde Mi-8 tipi askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu yaralanan mürettebat üyesi bir kişinin nakil sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, “Olay yerinden alınan son bilgilere göre, mürettebatın tümü farklı derecelerde yaralar aldı. Mürettebat üyelerinin olay yerinden nakli sırasında ağır yaralı bir kişi hayatını kaybetti” denildi.Mi-8'in mürettebatının arama-kurtarma servisi helikopteriyle hastaneeye kaldırılmak üzere en yakın hava alanına nakledildiği kaydedildi.
Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde Mi-8 tipi askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu mürettebattan bir kişinin öldüğü duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ulyanovsk bölgesinde Mi-8 tipi askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu yaralanan mürettebat üyesi bir kişinin nakil sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, “Olay yerinden alınan son bilgilere göre, mürettebatın tümü farklı derecelerde yaralar aldı. Mürettebat üyelerinin olay yerinden nakli sırasında ağır yaralı bir kişi hayatını kaybetti” denildi.
Mi-8'in mürettebatının arama-kurtarma servisi helikopteriyle hastaneeye kaldırılmak üzere en yakın hava alanına nakledildiği kaydedildi.