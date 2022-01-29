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Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde askeri helikopter sert iniş yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde askeri helikopter sert iniş yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde Mi-8 tipi askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu mürettebattan bir kişinin öldüğü duyuruldu. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T04:46+0300
2022-01-29T04:46+0300
savunma
rusya
mi-8
kaza
helikopter
ulyanovsk
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ulyanovsk bölgesinde Mi-8 tipi askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu yaralanan mürettebat üyesi bir kişinin nakil sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, “Olay yerinden alınan son bilgilere göre, mürettebatın tümü farklı derecelerde yaralar aldı. Mürettebat üyelerinin olay yerinden nakli sırasında ağır yaralı bir kişi hayatını kaybetti” denildi.Mi-8'in mürettebatının arama-kurtarma servisi helikopteriyle hastaneeye kaldırılmak üzere en yakın hava alanına nakledildiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211211/sibiryada-dusen-helikopterin-pilotu-hayatini-kaybetti-1051661280.html
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rusya, mi-8, kaza, helikopter, ulyanovsk

Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde askeri helikopter sert iniş yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti

04:46 29.01.2022
© Sputnik / Maksim BlinovRusya'nın müthiş silahları
Rusya'nın müthiş silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Maksim Blinov
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Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde Mi-8 tipi askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu mürettebattan bir kişinin öldüğü duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ulyanovsk bölgesinde Mi-8 tipi askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu yaralanan mürettebat üyesi bir kişinin nakil sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, “Olay yerinden alınan son bilgilere göre, mürettebatın tümü farklı derecelerde yaralar aldı. Mürettebat üyelerinin olay yerinden nakli sırasında ağır yaralı bir kişi hayatını kaybetti” denildi.
Mi-8'in mürettebatının arama-kurtarma servisi helikopteriyle hastaneeye kaldırılmak üzere en yakın hava alanına nakledildiği kaydedildi.
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