Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220129/thy-avrupa-liginde-haftanin-mvpsi-nikola-milutinov-1053266183.html
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov
CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T17:24+0300
2022-01-29T17:24+0300
spor
thy avrupa ligi
cska moskova
mvp
nikola milutinov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1053266151_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_df606eaf674e7e033cc1dd43d1538c91.jpg
THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 23. hafta karşılaşmalarında 28 verimlilik puanına ulaşan Milutinov, kariyerinde 5. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.Milutinov, takımının 86-75 kazandığı UNICS Kazan deplasmanında 17 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve 2 blokla oynadı.
https://tr.sputniknews.com/20220127/anadolu-efes-rus-ekibi-zenite-yenildi-1053214362.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1053266151_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_711ced6cf8c28da8c553edc628ace865.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
thy avrupa ligi, cska moskova, mvp, nikola milutinov

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov

17:24 29.01.2022
© AANikola Milutinov
Nikola Milutinov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AA
Abone ol
CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 23. hafta karşılaşmalarında 28 verimlilik puanına ulaşan Milutinov, kariyerinde 5. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Milutinov, takımının 86-75 kazandığı UNICS Kazan deplasmanında 17 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve 2 blokla oynadı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 23. hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi Zenit'e 76-67 yenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
SPOR
Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit'e yenildi
27 Ocak, 23:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce