https://tr.sputniknews.com/20220129/thy-avrupa-liginde-haftanin-mvpsi-nikola-milutinov-1053266183.html

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov

CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T17:24+0300

2022-01-29T17:24+0300

2022-01-29T17:24+0300

spor

thy avrupa ligi

cska moskova

mvp

nikola milutinov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1053266151_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_df606eaf674e7e033cc1dd43d1538c91.jpg

THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 23. hafta karşılaşmalarında 28 verimlilik puanına ulaşan Milutinov, kariyerinde 5. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.Milutinov, takımının 86-75 kazandığı UNICS Kazan deplasmanında 17 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve 2 blokla oynadı.

https://tr.sputniknews.com/20220127/anadolu-efes-rus-ekibi-zenite-yenildi-1053214362.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

thy avrupa ligi, cska moskova, mvp, nikola milutinov