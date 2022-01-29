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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov
CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T17:24+0300
2022-01-29T17:24+0300
2022-01-29T17:24+0300
spor
thy avrupa ligi
cska moskova
mvp
nikola milutinov
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THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 23. hafta karşılaşmalarında 28 verimlilik puanına ulaşan Milutinov, kariyerinde 5. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.Milutinov, takımının 86-75 kazandığı UNICS Kazan deplasmanında 17 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve 2 blokla oynadı.
https://tr.sputniknews.com/20220127/anadolu-efes-rus-ekibi-zenite-yenildi-1053214362.html
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thy avrupa ligi, cska moskova, mvp, nikola milutinov
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov
CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 23. hafta karşılaşmalarında 28 verimlilik puanına ulaşan
Milutinov, kariyerinde 5. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Milutinov, takımının 86-75 kazandığı UNICS Kazan deplasmanında 17 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve 2 blokla oynadı.