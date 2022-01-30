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Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T09:25+0300
2022-01-30T09:25+0300
türkiye
kar yağışı
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
kar
uyarı
buzlanma
don
meteoro
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi. Genel müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20220128/meteoroloji-hava-sicakliklari-hafta-sonundan-itibaren-artacak-1053240382.html
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kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar, uyarı, buzlanma, don, meteoro

Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı

09:25 30.01.2022
© AAdon - kar - buzlanma
don - kar - buzlanma - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AA
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi.
Genel müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Muş, Bitlis ve Van ilinin kuzeyinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 0, Hakkari’de eksi 3, Bitlis’te eksi 3 ve Muş’ta eksi 1 derece olması beklenmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Buna bağlı olarak önümüzdeki günlerde bölgemizde oluşabilecek çığ tehlikelerine karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”
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