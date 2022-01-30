https://tr.sputniknews.com/20220130/milli-savunma-bakanligi-baris-pinari-bolgesinde-4-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1053286606.html

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 YPG mensubunun öldürüldüğünü bildirdi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T19:50+0300

2022-01-30T19:50+0300

2022-01-30T19:50+0300

türkiye

pkk

ypg

barış planı

milli savunma bakanlığı (msb)

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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220122/msb-baris-pinari-bolgesinde-saldiri-hazirligindaki-10-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1053013249.html

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pkk, ypg, barış planı, milli savunma bakanlığı (msb)