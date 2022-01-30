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https://tr.sputniknews.com/20220130/milli-savunma-bakanligi-baris-pinari-bolgesinde-4-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1053286606.html
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 YPG mensubunun öldürüldüğünü bildirdi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T19:50+0300
2022-01-30T19:50+0300
türkiye
pkk
ypg
barış planı
milli savunma bakanlığı (msb)
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220122/msb-baris-pinari-bolgesinde-saldiri-hazirligindaki-10-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1053013249.html
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pkk, ypg, barış planı, milli savunma bakanlığı (msb)

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

19:50 30.01.2022
© AAMilli Savunma Bakanlığı - operasyon
Milli Savunma Bakanlığı - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 YPG mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.
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TÜRKİYE
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
22 Ocak, 16:58
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