https://tr.sputniknews.com/20220130/washington-post-ukrayna-istihbarati-gizli-belgeleri-kievden-tasidi-1053272154.html
Washington Post: Ukrayna istihbaratı, gizli belgeleri Kiev'den taşıdı
Washington Post: Ukrayna istihbaratı, gizli belgeleri Kiev'den taşıdı
Washington Post, Ukrayna istihbaratının devletin gizli belgelerini Kiev'den ülkenin batısındaki güvenli bir bölgeye taşıdığını aktardı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T00:50+0300
2022-01-30T00:50+0300
2022-01-30T00:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna
gizli belge
vladimir zelenskiy
istihbarat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101970/41/1019704151_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a72adba291cd485ba2d09dceaeb4d2cd.jpg
Washington Post, ismini açıklamadığı bir kaynağına dayandırarak verdiği haberinde, Ukrayna istihbaratının başkent Kiev’deki devlete ait gizli belgeler ve teçhizatı ülkenin batısındaki ‘güvenli yerlere’ taşıdığını öne sürdü.Haberde kaynağın “Ukrayna istihbaratı, başkentte bulunan genel merkezindeki gizli belge ve teçhizatı ülkenin batısındaki daha güvenli yerlere taşıdı” sözlerine yer verildi.Kiev’in gerilimin tırmanması durumuna hazırlık yaptığını ileri süren gazete, öte yandan Batılı yetkililerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensiy’in son zamanlardaki sakin tavırları ve ‘Ukrayna-Rus sınırındaki durumun eskiye kıyasla daha gergin olmadığı’ şeklindeki açıklamalarından endişe duymaya başladıklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220129/politico-zelenskiy-bidenin-rusya-ile-anlasmaya-varmak-icin-savas-tehdidini-abarttigindan-korkuyor-1053269389.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101970/41/1019704151_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_63b1854f522d412ab0cc09729502d7ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, gizli belge, vladimir zelenskiy, istihbarat
Washington Post: Ukrayna istihbaratı, gizli belgeleri Kiev'den taşıdı
Washington Post, Ukrayna istihbaratının devletin gizli belgelerini Kiev'den ülkenin batısındaki güvenli bir bölgeye taşıdığını aktardı.
Washington Post, ismini açıklamadığı bir kaynağına dayandırarak verdiği haberinde, Ukrayna istihbaratının başkent Kiev’deki devlete ait gizli belgeler ve teçhizatı ülkenin batısındaki ‘güvenli yerlere’ taşıdığını öne sürdü.
Haberde kaynağın “Ukrayna istihbaratı, başkentte bulunan genel merkezindeki gizli belge ve teçhizatı ülkenin batısındaki daha güvenli yerlere taşıdı” sözlerine yer verildi.
Kiev’in gerilimin tırmanması durumuna hazırlık yaptığını ileri süren gazete, öte yandan Batılı yetkililerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensiy’in son zamanlardaki sakin tavırları ve ‘Ukrayna-Rus sınırındaki durumun eskiye kıyasla daha gergin olmadığı’ şeklindeki açıklamalarından endişe duymaya başladıklarını kaydetti.