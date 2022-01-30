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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220130/washington-post-ukrayna-istihbarati-gizli-belgeleri-kievden-tasidi-1053272154.html
Washington Post: Ukrayna istihbaratı, gizli belgeleri Kiev'den taşıdı
Washington Post: Ukrayna istihbaratı, gizli belgeleri Kiev'den taşıdı
Washington Post, Ukrayna istihbaratının devletin gizli belgelerini Kiev'den ülkenin batısındaki güvenli bir bölgeye taşıdığını aktardı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T00:50+0300
2022-01-30T00:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna
gizli belge
vladimir zelenskiy
istihbarat
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Washington Post, ismini açıklamadığı bir kaynağına dayandırarak verdiği haberinde, Ukrayna istihbaratının başkent Kiev’deki devlete ait gizli belgeler ve teçhizatı ülkenin batısındaki ‘güvenli yerlere’ taşıdığını öne sürdü.Haberde kaynağın “Ukrayna istihbaratı, başkentte bulunan genel merkezindeki gizli belge ve teçhizatı ülkenin batısındaki daha güvenli yerlere taşıdı” sözlerine yer verildi.Kiev’in gerilimin tırmanması durumuna hazırlık yaptığını ileri süren gazete, öte yandan Batılı yetkililerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensiy’in son zamanlardaki sakin tavırları ve ‘Ukrayna-Rus sınırındaki durumun eskiye kıyasla daha gergin olmadığı’ şeklindeki açıklamalarından endişe duymaya başladıklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220129/politico-zelenskiy-bidenin-rusya-ile-anlasmaya-varmak-icin-savas-tehdidini-abarttigindan-korkuyor-1053269389.html
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ukrayna, gizli belge, vladimir zelenskiy, istihbarat

Washington Post: Ukrayna istihbaratı, gizli belgeleri Kiev'den taşıdı

00:50 30.01.2022
© Sputnik / Aleksey KudenkoUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© Sputnik / Aleksey Kudenko
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Washington Post, Ukrayna istihbaratının devletin gizli belgelerini Kiev'den ülkenin batısındaki güvenli bir bölgeye taşıdığını aktardı.
Washington Post, ismini açıklamadığı bir kaynağına dayandırarak verdiği haberinde, Ukrayna istihbaratının başkent Kiev’deki devlete ait gizli belgeler ve teçhizatı ülkenin batısındaki ‘güvenli yerlere’ taşıdığını öne sürdü.
Haberde kaynağın “Ukrayna istihbaratı, başkentte bulunan genel merkezindeki gizli belge ve teçhizatı ülkenin batısındaki daha güvenli yerlere taşıdı” sözlerine yer verildi.
Kiev’in gerilimin tırmanması durumuna hazırlık yaptığını ileri süren gazete, öte yandan Batılı yetkililerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensiy’in son zamanlardaki sakin tavırları ve ‘Ukrayna-Rus sınırındaki durumun eskiye kıyasla daha gergin olmadığı’ şeklindeki açıklamalarından endişe duymaya başladıklarını kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
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