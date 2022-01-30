https://tr.sputniknews.com/20220130/washington-post-ukrayna-istihbarati-gizli-belgeleri-kievden-tasidi-1053272154.html

Washington Post: Ukrayna istihbaratı, gizli belgeleri Kiev'den taşıdı

Washington Post: Ukrayna istihbaratı, gizli belgeleri Kiev'den taşıdı

Washington Post, Ukrayna istihbaratının devletin gizli belgelerini Kiev'den ülkenin batısındaki güvenli bir bölgeye taşıdığını aktardı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T00:50+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

gizli belge

vladimir zelenskiy

istihbarat

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Washington Post, ismini açıklamadığı bir kaynağına dayandırarak verdiği haberinde, Ukrayna istihbaratının başkent Kiev’deki devlete ait gizli belgeler ve teçhizatı ülkenin batısındaki ‘güvenli yerlere’ taşıdığını öne sürdü.Haberde kaynağın “Ukrayna istihbaratı, başkentte bulunan genel merkezindeki gizli belge ve teçhizatı ülkenin batısındaki daha güvenli yerlere taşıdı” sözlerine yer verildi.Kiev’in gerilimin tırmanması durumuna hazırlık yaptığını ileri süren gazete, öte yandan Batılı yetkililerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensiy’in son zamanlardaki sakin tavırları ve ‘Ukrayna-Rus sınırındaki durumun eskiye kıyasla daha gergin olmadığı’ şeklindeki açıklamalarından endişe duymaya başladıklarını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220129/politico-zelenskiy-bidenin-rusya-ile-anlasmaya-varmak-icin-savas-tehdidini-abarttigindan-korkuyor-1053269389.html

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ukrayna, gizli belge, vladimir zelenskiy, istihbarat