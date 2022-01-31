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https://tr.sputniknews.com/20220131/15-metrelik-tabelada-mahsur-kalan-kediyi-itfaiye-kurtardi-1053312415.html
15 metrelik tabelada mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15 metrelik tabelada mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Tokat’ta bir fabrikanın tabelasında mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T15:56+0300
2022-01-31T15:56+0300
2022-01-31T15:56+0300
yaşam
türkiye
kedi
köpek
itfaiye
sokak hayvanları
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Turhal ilçesinde bulunan 15 metre yüksekliğindeki tabelada kedinin mahsur kaldığını görenler itfaiyeye haber verdi.Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri, tabelanın direğindeki merdivenle yukarı çıkarak mahsur kalan kediyi kurtardı.Kedi yavrusu daha sonra sokağa bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220127/ankarada-sokak-hayvanlari-icin-gunde-1-ton-mama-uretilecek-1053197083.html
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türkiye, kedi, köpek, itfaiye, sokak hayvanları
15 metrelik tabelada mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Tokat’ta bir fabrikanın tabelasında mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Turhal ilçesinde bulunan
15 metre yüksekliğindeki tabelada kedinin mahsur kaldığını görenler itfaiyeye haber verdi.
Turhal Belediyesi
itfaiye ekipleri, tabelanın direğindeki merdivenle yukarı çıkarak mahsur kalan kediyi kurtardı.
Kedi yavrusu daha sonra
sokağa bırakıldı.