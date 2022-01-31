https://tr.sputniknews.com/20220131/agac-kutugune-benzetilmisti-marsta-cekilen-fotografin-sirri-cozuldu-1053307993.html

Ağaç kütüğüne benzetilmişti: Mars'ta çekilen fotoğrafın sırrı çözüldü

Ağaç kütüğüne benzetilmişti: Mars'ta çekilen fotoğrafın sırrı çözüldü

Mars'ın kuzey yarımküresinde çekilen ve ahşap görünümü nedeniyle ağaç kütüğüne benzetilen fotoğrafın Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki bir krater olduğu olduğu... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T14:25+0300

2022-01-31T14:25+0300

2022-01-31T14:30+0300

yaşam

fotoğraf

avrupa uzay ajansı (esa)

roscosmos

mars

esa

ağaç

sır

kızıl gezegen

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Kızıl Gezegen'den görüntüler aktarmaya devam ediyor.ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) tarafından paylaşılan fotoğraftaki eşmerkezli halka, dairesel şekil ve ahşap görünüm bilim dünyasında ve dünya kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Birçok kişi görseldeki cismi ağaç kütüğüne benzetmişti.Fotoğrafın Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki bir krater olduğu olduğu ortaya çıktı. Acidalia Planitia'da bulunan kraterin yıl boyunca donuk kalmış olabileceği ve su buzu içerebileceği söylendi. Kraterdeki halkaların gezegene dair daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabileceği belirtildi.ESA'dan yapılan açıklamada, "Fotoğraftaki cisim, özellikleri itibarıyla karakteristik eşmerkezli halkalara sahip bir ağaç kütüğüyle kolaylıkla karıştırılabilir. Aslında bu, Mars'taki bir kraterin etkileyici bir kuşbakışı görüntüsü. Bu kraterin içindeki desenler, Kızıl Gezegen'in tarihinin ayrıntılarını da gözler önüne seriyor" ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220126/nasadan-odullu-yemek-yarismasi-uygun-teknolojiyi-uretene-1-milyon-dolar-verilecek-1053138530.html

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fotoğraf, avrupa uzay ajansı (esa), roscosmos, mars, esa, ağaç, sır, kızıl gezegen