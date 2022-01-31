https://tr.sputniknews.com/20220131/ator-rusyadaki-tur-satislarinin-yuzde-70inden-fazlasi-turkiyeye-yonelik-1053305948.html

ATOR: Rusya'daki tur satışlarının yüzde 70'inden fazlası Türkiye'ye yönelik

ATOR: Rusya'daki tur satışlarının yüzde 70'inden fazlası Türkiye'ye yönelik

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) 2022 yaz sezonu için yapılan yurtdışı tur satışlarının yüzde 70’inden fazlasının Türkiye’ye yönelik olduğunu söyledi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T13:21+0300

2022-01-31T13:21+0300

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rusya tur operatörleri birliği (ator)

ekonomi

türkiye

tatil

rus turist

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Lomidze, “Türkiye, erken rezervasyon kampanyası çerçevesinde en çok tercih edilen yer oldu. 2022 için yapılan satışların yüzde 70’inden fazlası buraya yönelik” dedi.Hem Türkiye hem de diğer yurtdışı güzergahlarında fiyatların artmaya devam ettiğini belirten Lomidze, bu nedenle erken rezervasyon indirimlerinin gündemde olduğunu kaydetti.Lomidze, “En popüler erken rezervasyon bölgeleri Türkiye, Rusya, Yunanistan, Mısır, Kıbrıs. Ancak 2022 yazı erken rezervasyonlarında yurtdışındaki başlıca yer sadece tek bir ülke oldu, o da Türkiye” dedi.Lomidze, erken rezervasyon fırsatlarının 1 Ekim’de sunulmaya başladığını ekledi. Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Karayip Denizi bölgesindeki ülkeler ve başka ülkelere erken rezervasyonlar yapılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220128/rus-tur-sirketi-inturist-rusyanin-10-kentinden-turkiyeye-asi-turlarini-baslatti-1053235279.html

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rusya tur operatörleri birliği (ator), türkiye, tatil, rus turist