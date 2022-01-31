https://tr.sputniknews.com/20220131/ator-rusyadaki-tur-satislarinin-yuzde-70inden-fazlasi-turkiyeye-yonelik-1053305948.html
ATOR: Rusya'daki tur satışlarının yüzde 70'inden fazlası Türkiye'ye yönelik
ATOR: Rusya'daki tur satışlarının yüzde 70'inden fazlası Türkiye'ye yönelik
Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) 2022 yaz sezonu için yapılan yurtdışı tur satışlarının yüzde 70’inden fazlasının Türkiye’ye yönelik olduğunu söyledi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T13:21+0300
2022-01-31T13:21+0300
2022-01-31T13:25+0300
rusya tur operatörleri birliği (ator)
ekonomi
türkiye
tatil
rus turist
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Lomidze, “Türkiye, erken rezervasyon kampanyası çerçevesinde en çok tercih edilen yer oldu. 2022 için yapılan satışların yüzde 70’inden fazlası buraya yönelik” dedi.Hem Türkiye hem de diğer yurtdışı güzergahlarında fiyatların artmaya devam ettiğini belirten Lomidze, bu nedenle erken rezervasyon indirimlerinin gündemde olduğunu kaydetti.Lomidze, “En popüler erken rezervasyon bölgeleri Türkiye, Rusya, Yunanistan, Mısır, Kıbrıs. Ancak 2022 yazı erken rezervasyonlarında yurtdışındaki başlıca yer sadece tek bir ülke oldu, o da Türkiye” dedi.Lomidze, erken rezervasyon fırsatlarının 1 Ekim’de sunulmaya başladığını ekledi. Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Karayip Denizi bölgesindeki ülkeler ve başka ülkelere erken rezervasyonlar yapılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220128/rus-tur-sirketi-inturist-rusyanin-10-kentinden-turkiyeye-asi-turlarini-baslatti-1053235279.html
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rusya tur operatörleri birliği (ator), türkiye, tatil, rus turist
ATOR: Rusya'daki tur satışlarının yüzde 70'inden fazlası Türkiye'ye yönelik
13:21 31.01.2022 (güncellendi: 13:25 31.01.2022)
Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) 2022 yaz sezonu için yapılan yurtdışı tur satışlarının yüzde 70’inden fazlasının Türkiye’ye yönelik olduğunu söyledi.
Lomidze, “Türkiye, erken rezervasyon kampanyası çerçevesinde en çok tercih edilen yer oldu. 2022 için yapılan satışların yüzde 70’inden fazlası buraya yönelik” dedi.
Hem Türkiye hem de diğer yurtdışı güzergahlarında fiyatların artmaya devam ettiğini belirten Lomidze, bu nedenle erken rezervasyon indirimlerinin gündemde olduğunu kaydetti.
Lomidze, “En popüler erken rezervasyon bölgeleri Türkiye, Rusya, Yunanistan, Mısır, Kıbrıs. Ancak 2022 yazı erken rezervasyonlarında yurtdışındaki başlıca yer sadece tek bir ülke oldu, o da Türkiye” dedi.
Lomidze, erken rezervasyon fırsatlarının 1 Ekim’de sunulmaya başladığını ekledi. Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Karayip Denizi bölgesindeki ülkeler ve başka ülkelere erken rezervasyonlar yapılıyor.