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Avustralya'dan Kanye West'e: Koronavirüs aşılarını tamamlamadan gelme
Avustralya'dan Kanye West'e: Koronavirüs aşılarını tamamlamadan gelme
Bir Djokovic vakası daha yaşamak istemeyen Avustralya, ülkede konser vermeyi planladığı söylenen Kanye West'e koronavirüs aşılarını tamamlaması konusunda mesaj... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T10:27+0300
2022-01-31T10:28+0300
koronavirüs
avustralya
kanye west
aşı
scott morrison
koronavirüs
novak djokovic
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Koronavirüs aşısı kuralları nedeniyle tenisçi Novak Djokovic üzerinden Sırbistan'la diplomatik kriz yaşayan Avustralya bu kez ABD'li rapçi Kanye West'i aşılarını tam yaptırması konusunda uyardı. Başbakan Scott Morrison'a cumartesi günkü basın toplantısında, adını 'Ye' olarak değiştirme kararı alan sanatçının Mart 2022'de Avustralya'da konser vermeyi planladığına dair haberler soruldu. Aşı kurallarının herkes için geçerli olduğunu ve herkesin bunu son dönemde gördüğünü söyleyip Djokovic olayına atıfta bulunan Morrison, "Kim olduğunuz önemli değil. Kural kuraldır. Kurallara uyarsanız gelebilirsiniz. Uymazsanız gelemezsiniz" ifadelerini kullandı. West geçen yıl sosyal medyadaki bir röportajında bir doz aşı olduğunu söylemiş, bir önceki yıl ise Forbes röportajında aşı olmayı 'hayvanların damgalanmasına' benzetmişti. Tek erkeklerde dünya bir numarası Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'de, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220117/avustralyadan-sinir-disi-edilen-djokovic-ulkesi-sirbistana-dondu-1052815756.html
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avustralya, kanye west, aşı, scott morrison, koronavirüs, novak djokovic

Avustralya'dan Kanye West'e: Koronavirüs aşılarını tamamlamadan gelme

10:27 31.01.2022 (güncellendi: 10:28 31.01.2022)
© AP Photo / Evan AgostiniKanye West
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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Bir Djokovic vakası daha yaşamak istemeyen Avustralya, ülkede konser vermeyi planladığı söylenen Kanye West'e koronavirüs aşılarını tamamlaması konusunda mesaj gönderdi.
Koronavirüs aşısı kuralları nedeniyle tenisçi Novak Djokovic üzerinden Sırbistan'la diplomatik kriz yaşayan Avustralya bu kez ABD'li rapçi Kanye West'i aşılarını tam yaptırması konusunda uyardı.
Başbakan Scott Morrison'a cumartesi günkü basın toplantısında, adını 'Ye' olarak değiştirme kararı alan sanatçının Mart 2022'de Avustralya'da konser vermeyi planladığına dair haberler soruldu. Aşı kurallarının herkes için geçerli olduğunu ve herkesin bunu son dönemde gördüğünü söyleyip Djokovic olayına atıfta bulunan Morrison, "Kim olduğunuz önemli değil. Kural kuraldır. Kurallara uyarsanız gelebilirsiniz. Uymazsanız gelemezsiniz" ifadelerini kullandı.
West geçen yıl sosyal medyadaki bir röportajında bir doz aşı olduğunu söylemiş, bir önceki yıl ise Forbes röportajında aşı olmayı 'hayvanların damgalanmasına' benzetmişti.
Tek erkeklerde dünya bir numarası Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'de, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilmişti.
Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic Sırbistan'a döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
MULTİMEDYA
Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic, ülkesi Sırbistan'a döndü
17 Ocak, 16:25
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