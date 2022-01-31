https://tr.sputniknews.com/20220131/avustralyada-kanye-weste-koronavirus-asilarini-tamamlamadan-gelme--1053297567.html

Avustralya'dan Kanye West'e: Koronavirüs aşılarını tamamlamadan gelme

Avustralya'dan Kanye West'e: Koronavirüs aşılarını tamamlamadan gelme

Bir Djokovic vakası daha yaşamak istemeyen Avustralya, ülkede konser vermeyi planladığı söylenen Kanye West'e koronavirüs aşılarını tamamlaması konusunda mesaj... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T10:27+0300

2022-01-31T10:27+0300

2022-01-31T10:28+0300

koronavirüs

avustralya

kanye west

aşı

scott morrison

koronavirüs

novak djokovic

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Koronavirüs aşısı kuralları nedeniyle tenisçi Novak Djokovic üzerinden Sırbistan'la diplomatik kriz yaşayan Avustralya bu kez ABD'li rapçi Kanye West'i aşılarını tam yaptırması konusunda uyardı. Başbakan Scott Morrison'a cumartesi günkü basın toplantısında, adını 'Ye' olarak değiştirme kararı alan sanatçının Mart 2022'de Avustralya'da konser vermeyi planladığına dair haberler soruldu. Aşı kurallarının herkes için geçerli olduğunu ve herkesin bunu son dönemde gördüğünü söyleyip Djokovic olayına atıfta bulunan Morrison, "Kim olduğunuz önemli değil. Kural kuraldır. Kurallara uyarsanız gelebilirsiniz. Uymazsanız gelemezsiniz" ifadelerini kullandı. West geçen yıl sosyal medyadaki bir röportajında bir doz aşı olduğunu söylemiş, bir önceki yıl ise Forbes röportajında aşı olmayı 'hayvanların damgalanmasına' benzetmişti. Tek erkeklerde dünya bir numarası Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'de, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220117/avustralyadan-sinir-disi-edilen-djokovic-ulkesi-sirbistana-dondu-1052815756.html

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