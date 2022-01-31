https://tr.sputniknews.com/20220131/bandirma-belediyesinde-en-dusuk-memur-maasi-8-bin-900-lira-oldu-1053311676.html

Bandırma Belediyesi'nde en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu

Bandırma Belediyesi'nde en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Buna göre, en düşük memur... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T15:44+0300

2022-01-31T15:44+0300

2022-01-31T15:50+0300

bandırma

ekonomi

balıkesir

maaş

memur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053311627_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_5f07e4c753de280148595deb44f195ef.jpg

İmza törenine Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Başkan Yardımcıları Ozan Onur, İsmail Ay, Metin Ok, Tüm-Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur, Bandırma Şube Başkanı Sezer Yıldız, sendika üyeleri, kurum müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.İmza töreninde konuşan Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm-Yerel-Sen) Genel Başkanı Arap Mucur, Belediye Başkanı Tolga Tosun'a teşekkür etti. Törende konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bir pandemi süreci geçirdik. Pandemi ye rağmen çok iyi belediyecilik yaptık. Belediye Başkanı olurken verdiğimiz sözler ortada. Bandırma Belediyesi güçlü bir Belediye. Çalışanın kafası rahat olması gerekiyor. Kafasının rahat olması da mali anlamda rahat olmasından geçiyor. Memurlarımıza en üst limitten zam yaptık. Tüm memurlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.Toplu iş sözleşmesinde memurlara yüzde 20, KHK memurlarında yüzde 37 zam yapıldığı açıklanırken, en düşük memur maaşı 8 bin 900 olarak belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220105/kastamonu-belediyesinde-asgari-ucret-5-bin-800-liraya-cikartildi-1052435178.html

bandırma

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bandırma, balıkesir, maaş, memur