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https://tr.sputniknews.com/20220131/bandirma-belediyesinde-en-dusuk-memur-maasi-8-bin-900-lira-oldu-1053311676.html
Bandırma Belediyesi'nde en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu
Bandırma Belediyesi'nde en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Buna göre, en düşük memur... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T15:44+0300
2022-01-31T15:50+0300
bandırma
ekonomi
balıkesir
maaş
memur
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İmza törenine Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Başkan Yardımcıları Ozan Onur, İsmail Ay, Metin Ok, Tüm-Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur, Bandırma Şube Başkanı Sezer Yıldız, sendika üyeleri, kurum müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.İmza töreninde konuşan Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm-Yerel-Sen) Genel Başkanı Arap Mucur, Belediye Başkanı Tolga Tosun'a teşekkür etti. Törende konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bir pandemi süreci geçirdik. Pandemi ye rağmen çok iyi belediyecilik yaptık. Belediye Başkanı olurken verdiğimiz sözler ortada. Bandırma Belediyesi güçlü bir Belediye. Çalışanın kafası rahat olması gerekiyor. Kafasının rahat olması da mali anlamda rahat olmasından geçiyor. Memurlarımıza en üst limitten zam yaptık. Tüm memurlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.Toplu iş sözleşmesinde memurlara yüzde 20, KHK memurlarında yüzde 37 zam yapıldığı açıklanırken, en düşük memur maaşı 8 bin 900 olarak belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kastamonu-belediyesinde-asgari-ucret-5-bin-800-liraya-cikartildi-1052435178.html
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bandırma, balıkesir, maaş, memur

Bandırma Belediyesi'nde en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu

15:44 31.01.2022 (güncellendi: 15:50 31.01.2022)
© İHABalıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası
Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Buna göre, en düşük memur maaşı 8 bin 900 olarak belirlendi.
İmza törenine Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Başkan Yardımcıları Ozan Onur, İsmail Ay, Metin Ok, Tüm-Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur, Bandırma Şube Başkanı Sezer Yıldız, sendika üyeleri, kurum müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.
İmza töreninde konuşan Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm-Yerel-Sen) Genel Başkanı Arap Mucur, Belediye Başkanı Tolga Tosun'a teşekkür etti.
Törende konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bir pandemi süreci geçirdik. Pandemi ye rağmen çok iyi belediyecilik yaptık. Belediye Başkanı olurken verdiğimiz sözler ortada. Bandırma Belediyesi güçlü bir Belediye. Çalışanın kafası rahat olması gerekiyor. Kafasının rahat olması da mali anlamda rahat olmasından geçiyor. Memurlarımıza en üst limitten zam yaptık. Tüm memurlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.
Toplu iş sözleşmesinde memurlara yüzde 20, KHK memurlarında yüzde 37 zam yapıldığı açıklanırken, en düşük memur maaşı 8 bin 900 olarak belirlendi.
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