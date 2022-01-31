https://tr.sputniknews.com/20220131/bella-hadid-ya-susup-aglayacaktim-ya-da-gidecektim-1053298603.html
Bella Hadid: Ya susup ağlayacaktım ya da gidecektim
Bella Hadid: Ya susup ağlayacaktım ya da gidecektim
Dünyanın en ünlü modellerinden olan, özellikle Filistin- İsrail sorununda ve ırkçılıkla mücadele konusunda sözünü esirgemeyen, Instagram hesabında ağladığı... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T11:33+0300
2022-01-31T11:33+0300
2022-01-31T11:33+0300
bella hadid
sosyal medya
gigi hadid
terapi
erkek
the weeknd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053298634_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ace8be0cee3074058303187f0de6ce9f.jpg
VS Voices podcastında konuşan Bella Hadid, "İlişkilerimde, ailemde ya da işte adı her neyse, etrafımda sürekli düşüncelerimin onlarınkinden daha önemsiz olduğunu söyleyen erkeklerle büyüdüm" dedi. Kendini savunamaması ve sesinin duyuramamasının sonraki ilişkilerini de etkilediğini söyleyen 25 yaşındaki Hadid, "Ya susup ağlayacaktım ya da tepki gösterip gidecektim" dedi. Sürekli olarak kendisini istismar eden kadın ve erkeklerin yanına döndüğünü anlatan ve cinsel, fiziksel ve duygusal açıdan sınırları kaldırıp attığını söyleyen Hadid, zamanla bu durumun işi için de geçerli olduğunu ve işine inanılmaz ölçüde odaklandığını, işiyle insanları memnun eden biri olduğunu belirtti. Ancak terapi, meditasyon ve sosyal medyadan uzak kalmanın kendisine yardımcı olduğunun altını çizen Hadid artık erkeklerle ve aile bireyleriyle olan ilişkilerinde kendi sesini daha iyi duyurabildiğinden emin. TV yıldızı annesi Yolanda, kendisi gibi model olan ablası Gigi, erkek kardeşi Anwar ve emlak zengini babası Mohamed Hadid nedeniyle de her daim göz önünde olan Bella Hadid bilinen en çalkantılı ilişkisini sanatçı The Weeknd ile yaşadı.
https://tr.sputniknews.com/20211110/bella-hadid-agladigi-fotograflari-paylasti-son-yillarda-her-gun-boyleyim-sosyal-medya-gercek-degil-1050658589.html
https://tr.sputniknews.com/20220118/aglarken-fotografini-paylasan-bella-hadid-fotograf-cekmek-kelimelerden-daha-kolay-1052860290.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053298634_258:0:2799:1906_1920x0_80_0_0_fdd11c0548c54b2c07c7f7f30eee8c62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bella hadid, sosyal medya, gigi hadid, terapi, erkek, the weeknd
Bella Hadid: Ya susup ağlayacaktım ya da gidecektim
Dünyanın en ünlü modellerinden olan, özellikle Filistin- İsrail sorununda ve ırkçılıkla mücadele konusunda sözünü esirgemeyen, Instagram hesabında ağladığı fotoğraflarını paylaşarak ve yaşadığı psikolojik sorunları anlatarak sık sık gündeme gelen Bella Hadid bu kez ailesinin ve yetiştiği çevrenin şimdiki ilişkilerini nasıl etkilediğini anlattı.
VS Voices podcastında konuşan Bella Hadid, "İlişkilerimde, ailemde ya da işte adı her neyse, etrafımda sürekli düşüncelerimin onlarınkinden daha önemsiz olduğunu söyleyen erkeklerle büyüdüm" dedi. Kendini savunamaması ve sesinin duyuramamasının sonraki ilişkilerini de etkilediğini söyleyen
25 yaşındaki Hadid, "Ya susup ağlayacaktım ya da tepki gösterip gidecektim" dedi. Sürekli olarak kendisini istismar eden kadın ve erkeklerin yanına döndüğünü anlatan ve cinsel, fiziksel ve duygusal açıdan sınırları kaldırıp attığını söyleyen Hadid, zamanla bu durumun işi için de geçerli olduğunu ve işine inanılmaz ölçüde odaklandığını, işiyle insanları memnun eden biri olduğunu belirtti.
Ancak terapi, meditasyon ve sosyal medyadan uzak kalmanın kendisine yardımcı olduğunun altını çizen Hadid artık erkeklerle ve aile bireyleriyle olan ilişkilerinde kendi sesini daha iyi duyurabildiğinden emin.
TV yıldızı annesi Yolanda, kendisi gibi model olan ablası Gigi, erkek kardeşi Anwar ve emlak zengini babası Mohamed Hadid nedeniyle de her daim göz önünde olan Bella Hadid bilinen en çalkantılı ilişkisini sanatçı The Weeknd ile yaşadı.