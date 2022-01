https://tr.sputniknews.com/20220131/bella-hadid-ya-susup-aglayacaktim-ya-da-gidecektim-1053298603.html

Bella Hadid: Ya susup ağlayacaktım ya da gidecektim

Bella Hadid: Ya susup ağlayacaktım ya da gidecektim

Dünyanın en ünlü modellerinden olan, özellikle Filistin- İsrail sorununda ve ırkçılıkla mücadele konusunda sözünü esirgemeyen, Instagram hesabında ağladığı... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T11:33+0300

2022-01-31T11:33+0300

2022-01-31T11:33+0300

bella hadid

sosyal medya

gigi hadid

terapi

erkek

the weeknd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053298634_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ace8be0cee3074058303187f0de6ce9f.jpg

VS Voices podcastında konuşan Bella Hadid, "İlişkilerimde, ailemde ya da işte adı her neyse, etrafımda sürekli düşüncelerimin onlarınkinden daha önemsiz olduğunu söyleyen erkeklerle büyüdüm" dedi. Kendini savunamaması ve sesinin duyuramamasının sonraki ilişkilerini de etkilediğini söyleyen 25 yaşındaki Hadid, "Ya susup ağlayacaktım ya da tepki gösterip gidecektim" dedi. Sürekli olarak kendisini istismar eden kadın ve erkeklerin yanına döndüğünü anlatan ve cinsel, fiziksel ve duygusal açıdan sınırları kaldırıp attığını söyleyen Hadid, zamanla bu durumun işi için de geçerli olduğunu ve işine inanılmaz ölçüde odaklandığını, işiyle insanları memnun eden biri olduğunu belirtti. Ancak terapi, meditasyon ve sosyal medyadan uzak kalmanın kendisine yardımcı olduğunun altını çizen Hadid artık erkeklerle ve aile bireyleriyle olan ilişkilerinde kendi sesini daha iyi duyurabildiğinden emin. TV yıldızı annesi Yolanda, kendisi gibi model olan ablası Gigi, erkek kardeşi Anwar ve emlak zengini babası Mohamed Hadid nedeniyle de her daim göz önünde olan Bella Hadid bilinen en çalkantılı ilişkisini sanatçı The Weeknd ile yaşadı.

https://tr.sputniknews.com/20211110/bella-hadid-agladigi-fotograflari-paylasti-son-yillarda-her-gun-boyleyim-sosyal-medya-gercek-degil-1050658589.html

https://tr.sputniknews.com/20220118/aglarken-fotografini-paylasan-bella-hadid-fotograf-cekmek-kelimelerden-daha-kolay-1052860290.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bella hadid, sosyal medya, gigi hadid, terapi, erkek, the weeknd