https://tr.sputniknews.com/20220131/botas-genel-mudur-yardimcisi-pamukcu-tuz-golu-gaz-deposu-ihtiyaci-karsilayacak-durumda-1053301888.html

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Pamukçu: Tuz Gölü gaz deposu ihtiyacı karşılayacak durumda

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Pamukçu: Tuz Gölü gaz deposu ihtiyacı karşılayacak durumda

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, "Yaz döneminde depolarımızı tamamen doldurduk ve kışa hazırlığımızı yaptık"... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T12:03+0300

2022-01-31T12:03+0300

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botaş

türkiye

doğalgaz

tuz gölü

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin toplam 1.2 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Depolarımız, Türkiye'nin ihtiyacı olması durumunda devreye girerek bu ihtiyacı karşılayacak durumdadır" dedi.Pamukçu, tesisin günlük geri üretim kapasitesinin toplam 40 milyon metreküp olduğunu söyledi.'Yaz döneminde depolarımızı tamamen doldurduk'Tesisin bu kapasiteyle gerekli durumlarda Türkiye'nin günlük doğal gaz ihtiyacının bir kısmını karşılayabileceğini ifade eden Pamukçu, "Tesis toplam 1.2 milyar metreküp doğal gaz depolama hacmine sahip. Yaz döneminde depolarımızı tamamen doldurduk ve kışa hazırlığımızı yaptık. Depolarımız, Türkiye'nin ihtiyacı olması durumunda devreye girerek bu ihtiyacı karşılayacak durumdadır. Endişeye mahal bir durum yok. Depolarımız 7 gün 24 saat görevini ifa etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.Pamukçu, tesisin ikinci etabının tamamlanmasıyla, toplam 5.4 milyar metreküplük doğal gaz depolama hacmine ulaşılacağını ve böylece dünyanın en büyük tuz yataklarında depolama tesisinin Türkiye'ye kazandırılacağını dile getirdi.Söz konusu genişletme çalışmalarının 2023'te tamamlanmasıyla tesisin günlük kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe ulaşacağını aktaran Pamukçu, bu kapasiteyle Türkiye'nin günlük doğal gaz ihtiyacının yüzde 30'unun karşılanabileceği bilgisini verdi.Pamukçu, tesisin yazılım ve donanım özellikleri açısından benzerleriyle kıyaslandığında daha ekonomik olduğunu anlattı.Emisyon değerleri düşük olan tesisin çevreci özelliğine dikkati çeken Pamukçu, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220128/chpli-oztrak-tuz-golundeki-depolarda-3-5-gunluk-gaz-kalmis-1053232899.html

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