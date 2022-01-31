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BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Pamukçu: Tuz Gölü gaz deposu ihtiyacı karşılayacak durumda
BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Pamukçu: Tuz Gölü gaz deposu ihtiyacı karşılayacak durumda
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, "Yaz döneminde depolarımızı tamamen doldurduk ve kışa hazırlığımızı yaptık"... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T12:03+0300
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botaş
türkiye
doğalgaz
tuz gölü
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin toplam 1.2 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Depolarımız, Türkiye'nin ihtiyacı olması durumunda devreye girerek bu ihtiyacı karşılayacak durumdadır" dedi.Pamukçu, tesisin günlük geri üretim kapasitesinin toplam 40 milyon metreküp olduğunu söyledi.'Yaz döneminde depolarımızı tamamen doldurduk'Tesisin bu kapasiteyle gerekli durumlarda Türkiye'nin günlük doğal gaz ihtiyacının bir kısmını karşılayabileceğini ifade eden Pamukçu, "Tesis toplam 1.2 milyar metreküp doğal gaz depolama hacmine sahip. Yaz döneminde depolarımızı tamamen doldurduk ve kışa hazırlığımızı yaptık. Depolarımız, Türkiye'nin ihtiyacı olması durumunda devreye girerek bu ihtiyacı karşılayacak durumdadır. Endişeye mahal bir durum yok. Depolarımız 7 gün 24 saat görevini ifa etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.Pamukçu, tesisin ikinci etabının tamamlanmasıyla, toplam 5.4 milyar metreküplük doğal gaz depolama hacmine ulaşılacağını ve böylece dünyanın en büyük tuz yataklarında depolama tesisinin Türkiye'ye kazandırılacağını dile getirdi.Söz konusu genişletme çalışmalarının 2023'te tamamlanmasıyla tesisin günlük kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe ulaşacağını aktaran Pamukçu, bu kapasiteyle Türkiye'nin günlük doğal gaz ihtiyacının yüzde 30'unun karşılanabileceği bilgisini verdi.Pamukçu, tesisin yazılım ve donanım özellikleri açısından benzerleriyle kıyaslandığında daha ekonomik olduğunu anlattı.Emisyon değerleri düşük olan tesisin çevreci özelliğine dikkati çeken Pamukçu, şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220128/chpli-oztrak-tuz-golundeki-depolarda-3-5-gunluk-gaz-kalmis-1053232899.html
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botaş, doğalgaz, tuz gölü

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Pamukçu: Tuz Gölü gaz deposu ihtiyacı karşılayacak durumda

12:03 31.01.2022 (güncellendi: 12:07 31.01.2022)
© AABOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu
BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, "Yaz döneminde depolarımızı tamamen doldurduk ve kışa hazırlığımızı yaptık" dedi.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin toplam 1.2 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Depolarımız, Türkiye'nin ihtiyacı olması durumunda devreye girerek bu ihtiyacı karşılayacak durumdadır" dedi.
Pamukçu, tesisin günlük geri üretim kapasitesinin toplam 40 milyon metreküp olduğunu söyledi.

'Yaz döneminde depolarımızı tamamen doldurduk'

Tesisin bu kapasiteyle gerekli durumlarda Türkiye'nin günlük doğal gaz ihtiyacının bir kısmını karşılayabileceğini ifade eden Pamukçu, "Tesis toplam 1.2 milyar metreküp doğal gaz depolama hacmine sahip. Yaz döneminde depolarımızı tamamen doldurduk ve kışa hazırlığımızı yaptık. Depolarımız, Türkiye'nin ihtiyacı olması durumunda devreye girerek bu ihtiyacı karşılayacak durumdadır. Endişeye mahal bir durum yok. Depolarımız 7 gün 24 saat görevini ifa etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Pamukçu, tesisin ikinci etabının tamamlanmasıyla, toplam 5.4 milyar metreküplük doğal gaz depolama hacmine ulaşılacağını ve böylece dünyanın en büyük tuz yataklarında depolama tesisinin Türkiye'ye kazandırılacağını dile getirdi.
Söz konusu genişletme çalışmalarının 2023'te tamamlanmasıyla tesisin günlük kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe ulaşacağını aktaran Pamukçu, bu kapasiteyle Türkiye'nin günlük doğal gaz ihtiyacının yüzde 30'unun karşılanabileceği bilgisini verdi.
Pamukçu, tesisin yazılım ve donanım özellikleri açısından benzerleriyle kıyaslandığında daha ekonomik olduğunu anlattı.
Emisyon değerleri düşük olan tesisin çevreci özelliğine dikkati çeken Pamukçu, şöyle konuştu:
"Tesis, çevrecidir, sessiz çalışır, gürültü üretmez, gerçekten emisyon değerleri düşüktür. Tesisin ikinci etabı Dünya Bankası finansmanıyla genişletiliyor. Buradaki kriterler, üretim ve çevre boyutuyla, iş sağlığı ve güvenliği boyutuyla yüksektir. Dolayısıyla bu hassasiyetler bize çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlardan ödül olarak yansıdı. Bunun yanında, kendi enerji ihtiyacını karşılayabilme hedefi koyduk ve bir megavatlık güneş enerjisi santralini devreye aldık. Bu yıl içinde 2 megavatlık güneş enerjisi ihalesi de başladı, ihale süreci devam ediyor. Önümüzdeki yaz tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 3 megavatlık güneş enerjisi santrali kuracağız. Tesisin tamamı kendi personelimiz tarafından işletilmektedir. Bu anlamda da 7 gün 24 saat emre amadedir. İhtiyacı karşılayacak durumdadır."
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
POLİTİKA
CHP'li Öztrak: Tuz Gölü'ndeki depolarda 3-5 günlük gaz kalmış
28 Ocak, 12:53
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