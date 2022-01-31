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https://tr.sputniknews.com/20220131/ermenistanda-rusya-ve-abd-buyukelciliklerini-havaya-ucurmakla-tehdit-eden-kisi-yakalandi-1053290634.html
Ermenistan’da Rusya ve ABD büyükelçiliklerini havaya uçurmakla tehdit eden kişi yakalandı
Ermenistan’da Rusya ve ABD büyükelçiliklerini havaya uçurmakla tehdit eden kişi yakalandı
Ermenistan’da, Rusya ve ABD büyükelçiliklerini havaya uçurmakla tehdit eden kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T01:26+0300
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dünya
abd
rusya
ermenistan
saldırı
büyükelçilik
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Sputnik Ermenistan’ın aktardığı habere göre, 25 Ocak Salı günü, Rusya ve ABD büyükelçiliklerine bomba yerleştirildiği ve havaya uçurulacağı tehdidinin içeren bir ihbarın geldiğini belirten polis, “Telefon eden kişinin kimliği belirlendi. Ertesi gün bu kişi gözaltına alınarak karakola getirildi” diye açıkladı.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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abd, rusya, ermenistan, saldırı, büyükelçilik

Ermenistan’da Rusya ve ABD büyükelçiliklerini havaya uçurmakla tehdit eden kişi yakalandı

01:26 31.01.2022
© AFP 2021 / Mladen ANTONOV Rusya ve ABD bayrakları
Rusya ve ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / Mladen ANTONOV
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Ermenistan’da, Rusya ve ABD büyükelçiliklerini havaya uçurmakla tehdit eden kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Sputnik Ermenistan’ın aktardığı habere göre, 25 Ocak Salı günü, Rusya ve ABD büyükelçiliklerine bomba yerleştirildiği ve havaya uçurulacağı tehdidinin içeren bir ihbarın geldiğini belirten polis, “Telefon eden kişinin kimliği belirlendi. Ertesi gün bu kişi gözaltına alınarak karakola getirildi” diye açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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