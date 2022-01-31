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Eski ABD güzeli, 29. kattan atlayarak intihar etti
Eski ABD güzeli, 29. kattan atlayarak intihar etti
2019 yılında ABD'nin en güzel kadını seçilen, Cheslie Kryst, önceki gün New York'ta yaşadığı lüks apartmanın 29. katından atlayarak intihar etti. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T11:38+0300
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dünya
abd
new york
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Eski ABD Güzeli Cheslie Kryst’in, Pazar sabahı New York’ta bir gökdelenden atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Genç kadının sosyal medyada en son attığı “Bugün size huzur ve barış getirsin” mesajı ise intiharının ardından gündem oldu.Sözcü'nün haberine göre, 30 yaşındaki Kryst’in bir süredir avukatlık yaptığı bildirildi. Genç kadın daha önce de bir eğlence programında muhabirlik yapmıştı. 2019 yılında Miss USA yarışmasını kazandı ve ABD’nin en güzel kadını seçildi.Manhattan şehir merkezindeki lüks dairesinin bulunduğu binanın 29’uncu katına çıkan Kryst’in buradan atladığı ve karlı kaplı alanda cesedinin bulunduğu bildirildi.Kaynaklara göre, en son 29. kattaki terasta görülen Kryst’in daha sonra canına kıydı.Polis, daire Kainat Güzeli’nin annesine bıraktığı notu da buldu. Notta intiharıyla ilgili bir bilginin yer almadığı aktarıldı.Bir polis kaynağı New York Post’a “Sadece güzel değil, aynı zamanda akıllıydı. Ve o bir avukattı. Herkesin kıskanacağı bir hayatı vardı, çok üzücü" ifadelerinde bulundu.
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abd, new york, manhattan, intihar

Eski ABD güzeli, 29. kattan atlayarak intihar etti

11:38 31.01.2022 (güncellendi: 11:39 31.01.2022)
© AFP 2021 / Paras Griffin/Getty Images2019 Kainat Güzeli Yarışması
2019 Kainat Güzeli Yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / Paras Griffin/Getty Images
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2019 yılında ABD'nin en güzel kadını seçilen, Cheslie Kryst, önceki gün New York'ta yaşadığı lüks apartmanın 29. katından atlayarak intihar etti.
Eski ABD Güzeli Cheslie Kryst’in, Pazar sabahı New York’ta bir gökdelenden atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Genç kadının sosyal medyada en son attığı “Bugün size huzur ve barış getirsin” mesajı ise intiharının ardından gündem oldu.
Sözcü'nün haberine göre, 30 yaşındaki Kryst’in bir süredir avukatlık yaptığı bildirildi. Genç kadın daha önce de bir eğlence programında muhabirlik yapmıştı. 2019 yılında Miss USA yarışmasını kazandı ve ABD’nin en güzel kadını seçildi.
Manhattan şehir merkezindeki lüks dairesinin bulunduğu binanın 29’uncu katına çıkan Kryst’in buradan atladığı ve karlı kaplı alanda cesedinin bulunduğu bildirildi.
Kaynaklara göre, en son 29. kattaki terasta görülen Kryst’in daha sonra canına kıydı.
Polis, daire Kainat Güzeli’nin annesine bıraktığı notu da buldu. Notta intiharıyla ilgili bir bilginin yer almadığı aktarıldı.
Bir polis kaynağı New York Post’a “Sadece güzel değil, aynı zamanda akıllıydı. Ve o bir avukattı. Herkesin kıskanacağı bir hayatı vardı, çok üzücü" ifadelerinde bulundu.
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