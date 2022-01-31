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Kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca yakalandı
Kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca yakalandı
Van'da, jandarmanın durdurduğu kapalı kasa kamyondan çıkan buharın fark edilmesiyle 174 kaçak göçmen yakalandı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T17:10+0300
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van
göçmen
sığınmacı
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Van'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesindeki kontrol noktasında kapalı kasa kamyonu durdurdu. Kontrol sırasında, kamyonun tavan kısımdaki havalandırma bacasından buhar çıktığı fark edildi.Bunun üzerine bakılan kasada, karton kolilerin arkasına gizlenen 174 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211229/izmir-aciklarinda-gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-2-kisi-oldu-24-kisi-kurtarildi-1052210498.html
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afganistan, van, göçmen, sığınmacı, afgan

Kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca yakalandı

17:10 31.01.2022
© İHA / YUNUS TUĞRULKamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca yakalandı
Kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen, buhar çıkınca yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA / YUNUS TUĞRUL
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Van'da, jandarmanın durdurduğu kapalı kasa kamyondan çıkan buharın fark edilmesiyle 174 kaçak göçmen yakalandı.
Van'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesindeki kontrol noktasında kapalı kasa kamyonu durdurdu. Kontrol sırasında, kamyonun tavan kısımdaki havalandırma bacasından buhar çıktığı fark edildi.
Bunun üzerine bakılan kasada, karton kolilerin arkasına gizlenen 174 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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