https://tr.sputniknews.com/20220131/toki-129-konut-ve-145-isyerini-acik-artirmayla-satacak-1053306238.html

TOKİ, 129 konut ve 145 işyerini açık artırmayla satacak

TOKİ, 129 konut ve 145 işyerini açık artırmayla satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ve 22 ilde 145 işyerini 16-17 Şubat’ta açık artırma... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T13:26+0300

2022-01-31T13:26+0300

2022-01-31T13:26+0300

ekonomi

toki

çevre ve şehircilik bakanlığı

konut

emlak

iş yeri

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Alıcılar konutlara yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vadeyle işyerlerine yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek.Konutlar için 16 Şubat’ta, işyerleri için 17 Şubat’ta saat 10:30’da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda açık artırma yapılacak. İnternet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.Satılacak konutların bulunduğu kentler şöyle sıralandı: İşyerleri ise şu şehirlerde: Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek.Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere ‘www.toki.gov.tr‘ ile ‘www.emlakmuzayede.com.tr‘ internet adreslerinden ve ‘444 86 54’ numaralı telefondan ulaşılabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220116/istanbulda-konut-fiyatlari-yuzde-105-artti-1052782416.html

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toki, çevre ve şehircilik bakanlığı, konut, emlak, iş yeri