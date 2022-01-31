Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220131/toki-129-konut-ve-145-isyerini-acik-artirmayla-satacak-1053306238.html
TOKİ, 129 konut ve 145 işyerini açık artırmayla satacak
TOKİ, 129 konut ve 145 işyerini açık artırmayla satacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ve 22 ilde 145 işyerini 16-17 Şubat’ta açık artırma... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T13:26+0300
2022-01-31T13:26+0300
ekonomi
toki
çevre ve şehircilik bakanlığı
konut
emlak
iş yeri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050300317_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_a65cd8935415f14b68886bd480951258.jpg
Alıcılar konutlara yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vadeyle işyerlerine yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek.Konutlar için 16 Şubat’ta, işyerleri için 17 Şubat’ta saat 10:30’da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda açık artırma yapılacak. İnternet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.Satılacak konutların bulunduğu kentler şöyle sıralandı: İşyerleri ise şu şehirlerde: Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek.Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere ‘www.toki.gov.tr‘ ile ‘www.emlakmuzayede.com.tr‘ internet adreslerinden ve ‘444 86 54’ numaralı telefondan ulaşılabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220116/istanbulda-konut-fiyatlari-yuzde-105-artti-1052782416.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050300317_702:0:3433:2048_1920x0_80_0_0_95e0bde0704ba94a8ea4c404fb67b4f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
toki, çevre ve şehircilik bakanlığı, konut, emlak, iş yeri

TOKİ, 129 konut ve 145 işyerini açık artırmayla satacak

13:26 31.01.2022
© İHAEdirne, konut, ev
Edirne, konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ve 22 ilde 145 işyerini 16-17 Şubat’ta açık artırma yöntemiyle satacak.
Alıcılar konutlara yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vadeyle işyerlerine yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek.
Konutlar için 16 Şubat’ta, işyerleri için 17 Şubat’ta saat 10:30’da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda açık artırma yapılacak. İnternet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
Satılacak konutların bulunduğu kentler şöyle sıralandı:
"Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yozgat ve Zonguldak."
İşyerleri ise şu şehirlerde:
"Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Niğde, Trabzon, Siirt, Osmaniye ve Zonguldak."
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek.
Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve ‘444 86 54’ numaralı telefondan ulaşılabilecek.
konut, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da konut fiyatları yüzde 105 arttı
16 Ocak, 11:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce