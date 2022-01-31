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https://tr.sputniknews.com/20220131/trans-oldugunu-aciklayan-ahmet-melih-yilmazin-annesi-arkasindayim-1053312799.html
Trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi: Arkasındayım
Trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi: Arkasındayım
Çukur'da hayat verdiği 'Timsah Celil' rolüyle tanınan ve trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T16:11+0300
2022-01-31T16:11+0300
yaşam
yaşam
oyuncu
trans birey
magazin
trans
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Geçtiğimiz haftalarda trans birey olduğunu açıklayan oyuncu Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, "Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi" ifadelerini kullandı.Snob magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, trans birey olduğunu duyuran Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz. Kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi yaşamına baksın. Bu tip haberlerle gündeme gelmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.Yılmaz, "Oğlunuzla görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Oğlumla görüşüyorum. Niye görüşmeyeyim?" yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/unlu-oyuncu-ahmet-melih-yilmaz-trans-oldugunu-acikladi-1052962380.html
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yaşam, oyuncu, trans birey, magazin, trans

Trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi: Arkasındayım

16:11 31.01.2022
© Instagram/ @melibendenli Ahmet Melih Yılmaz
 Ahmet Melih Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Instagram/ @melibendenli
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Çukur'da hayat verdiği 'Timsah Celil' rolüyle tanınan ve trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda trans birey olduğunu açıklayan oyuncu Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, "Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi" ifadelerini kullandı.
Snob magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, trans birey olduğunu duyuran Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz. Kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi yaşamına baksın. Bu tip haberlerle gündeme gelmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.
Yılmaz, "Oğlunuzla görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Oğlumla görüşüyorum. Niye görüşmeyeyim?" yanıtını verdi.
Ahmet Melih Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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Ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim
21 Ocak, 01:43
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