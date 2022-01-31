https://tr.sputniknews.com/20220131/trans-oldugunu-aciklayan-ahmet-melih-yilmazin-annesi-arkasindayim-1053312799.html

Trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi: Arkasındayım

Trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi: Arkasındayım

Çukur'da hayat verdiği 'Timsah Celil' rolüyle tanınan ve trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T16:11+0300

2022-01-31T16:11+0300

2022-01-31T16:11+0300

yaşam

yaşam

oyuncu

trans birey

magazin

trans

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Geçtiğimiz haftalarda trans birey olduğunu açıklayan oyuncu Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, "Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi" ifadelerini kullandı.Snob magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, trans birey olduğunu duyuran Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz. Kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi yaşamına baksın. Bu tip haberlerle gündeme gelmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.Yılmaz, "Oğlunuzla görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Oğlumla görüşüyorum. Niye görüşmeyeyim?" yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220121/unlu-oyuncu-ahmet-melih-yilmaz-trans-oldugunu-acikladi-1052962380.html

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yaşam, oyuncu, trans birey, magazin, trans