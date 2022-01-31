Trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi: Arkasındayım

Geçtiğimiz haftalarda trans birey olduğunu açıklayan oyuncu Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, "Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi" ifadelerini kullandı.Snob magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, trans birey olduğunu duyuran Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz. Kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi yaşamına baksın. Bu tip haberlerle gündeme gelmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.Yılmaz, "Oğlunuzla görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Oğlumla görüşüyorum. Niye görüşmeyeyim?" yanıtını verdi.
Çukur'da hayat verdiği 'Timsah Celil' rolüyle tanınan ve trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda trans birey olduğunu açıklayan oyuncu Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, "Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi" ifadelerini kullandı.
Snob magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, trans birey olduğunu duyuran Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz. Kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi yaşamına baksın. Bu tip haberlerle gündeme gelmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.