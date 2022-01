Trendyol'dan sonra Yemeksepeti işçilerinden de eylem kararı

https://tr.sputniknews.com/20220131/trendyoldan-sonra-yemeksepeti-iscilerinden-de-eylem-karari-1053301434.html

Trendyol kurye çalışanlarının ardından Yemeksepeti işçileri de eylem kararı aldı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

Maaşlarına yapılan yüzde 11'lik zammı protesto etmek için kontak kapatan Trendyol kuryelerinin ardından Yemeksepeti işçileri de eyleme gidiyor. Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın habere göre, Yemeksepeti İşçi Komitesi Sözcüsü Kaan Gündeş, açıklanacak zam oranının düşük olduğunu belirtti. 2 Şubat günü açıklanacak olan zam oranına dair şirket içinden gelen duyumların asgari ücret seviyesi olduğunu söyleyen Gündeş, "Biz yıllardır sendikalı olmak için mücadele ediyoruz. Şirket şu an sendikanın haklarını geri almak için dava açtı. Biz hem açıklanacak zamlı ücretlerin en az net 5 bin 500 TL artı yan haklar olması için hem de sendikaya açılan davanın geri çekilmesi için bir basın açıklaması yapacağız" dedi. Yemeksepeti'nde sendikalaşmanın önüne geçmek için kurye ve depo işçilerinin ofis “büro elemanı” meslek koluna kaydırıldığını söyleyen Gündeş, “Sendikal örgütlülüğü engellemek için her yol deneniyor. Bir an önce meslek kolu tanımlarının düzeltilmesini ve arkadaşlarımızın tekrar taşımacılık meslek koluna alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Trendyol eylemi ise, şirketin sözleşmeli teslimatçıların maaşlarına yüzde 39 zam yapıldığını ve aylık toplam hak edişlerinin 12 bin 500 TL + KDV olacağını açıklamasının ardından sona ermişti.

