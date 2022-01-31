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Uzmanlar: Omicron'un belirtileri cildinizde de olabilir
Uzmanlar: Omicron'un belirtileri cildinizde de olabilir
Koronavirüsün Omicron varyantına ilişkin ayrıntılar üzerinde çalışmaya devam eden bilim insanları, önceki varyantlarda görülen öksürük, tat veya kokuda bir... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T13:08+0300
2022-01-31T13:12+0300
koronavirüs
deri
koronavirüs
semptom
omicron
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Birçok uzmandan gelen raporlara göre, Omicron daha önceki varyantlara göre çok daha hafif varyantlara sahip olsa da, başka olağandışı semptomların da dolaşımda olduğu görülüyor. Öne çıkan semptomlar arasında ise, derideki bir belirtinin de olduğu görüldü.ZOE COVID Study uygulamasına göre, koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarda deri üzerinde döküntüler görülüyor. Uzmanlara göre döküntü olması, tek başına Kovid'iniz olduğu anlamına gelmese de bir gösterge olabilir ve bu nedenle döküntü gözlemleyen kişilerin test yaptırması iyi olabilir.Koronavirüs hastaları arasında bildirilen iki tür döküntü var.Biri dikenli bir ısı döküntüsüne benziyor, küçük alanlarda ortaya çıkıyor ve kaşıntı yapıyor. Bu tür vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir, ancak en yaygın olarak dirseklerin yanı sıra eller ve ayaklarda bulunduğuna inanılıyor.Kurdeşen döküntüsüne benziyorİkinci tip ise kurdeşen döküntüsüne daha çok benziyor ve kabarık şişlikler halinde ortaya çıkıyor. Öte yandan, ikinci tür döküntülerin daha uzun sürdüğü de gözlemleniyor.Ciltle ilgili başka bir semptom türü ise Pernio'ya benzer bir semptom olarak tanımlanıyor. Bu belirtide ise, mor veya kırmızı renkte ağrılı lekeler görünebilir ve genellikle küçük şişlikler gibi derinin üzerine yapışır.Uzmanların araştırmaları sonucunda, tartışılan cilt semptomlarının, başka herhangi bir semptom göstermeyen virüslü bazı kişilerde de görülebildiği ortaya çıkarıldı.
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deri, koronavirüs, semptom, omicron

Uzmanlar: Omicron'un belirtileri cildinizde de olabilir

13:08 31.01.2022 (güncellendi: 13:12 31.01.2022)
© DHAYoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip
Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© DHA
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Koronavirüsün Omicron varyantına ilişkin ayrıntılar üzerinde çalışmaya devam eden bilim insanları, önceki varyantlarda görülen öksürük, tat veya kokuda bir kayıp veya değişiklik dışında çeşitli başka semptomların da görülebileceğini ortaya çıkardı.
Birçok uzmandan gelen raporlara göre, Omicron daha önceki varyantlara göre çok daha hafif varyantlara sahip olsa da, başka olağandışı semptomların da dolaşımda olduğu görülüyor. Öne çıkan semptomlar arasında ise, derideki bir belirtinin de olduğu görüldü.
ZOE COVID Study uygulamasına göre, koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarda deri üzerinde döküntüler görülüyor. Uzmanlara göre döküntü olması, tek başına Kovid'iniz olduğu anlamına gelmese de bir gösterge olabilir ve bu nedenle döküntü gözlemleyen kişilerin test yaptırması iyi olabilir.
Koronavirüs hastaları arasında bildirilen iki tür döküntü var.
Biri dikenli bir ısı döküntüsüne benziyor, küçük alanlarda ortaya çıkıyor ve kaşıntı yapıyor. Bu tür vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir, ancak en yaygın olarak dirseklerin yanı sıra eller ve ayaklarda bulunduğuna inanılıyor.

Kurdeşen döküntüsüne benziyor

İkinci tip ise kurdeşen döküntüsüne daha çok benziyor ve kabarık şişlikler halinde ortaya çıkıyor. Öte yandan, ikinci tür döküntülerin daha uzun sürdüğü de gözlemleniyor.
Ciltle ilgili başka bir semptom türü ise Pernio'ya benzer bir semptom olarak tanımlanıyor. Bu belirtide ise, mor veya kırmızı renkte ağrılı lekeler görünebilir ve genellikle küçük şişlikler gibi derinin üzerine yapışır.
Uzmanların araştırmaları sonucunda, tartışılan cilt semptomlarının, başka herhangi bir semptom göstermeyen virüslü bazı kişilerde de görülebildiği ortaya çıkarıldı.
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