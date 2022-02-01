'ABD, IŞİD'li esirler işini Şam'a vermek istemiyor; varlığının devamı için de IŞİD'e ihtiyacı var'

"Suriye ile ilgili haberlerde bir medya savaşı var, dolayısıyla taraflar kendilerine göre yorumlayarak haber üretiyorlar. Özellikle Haseke hapishanesi olayı ve Suriye’deki IŞİD konusundaki haberler tamamen muğlak. Çok çeşitli kaynakların birbiriyle çelişen bilgileri var. Ortak noktaları bulup bazı teyit edilmiş bilgilerden hareket edelim. Bu konuda BMGK’de 27 Ocak’ta toplantı da yapıldı. Vladimir Voronkov bilgiler verdi ve 20 kadar ülke katıldı. Türkiye, Rusya, ABD, Suriye temsilcileri de vardı. Daha da önemlisi DSG bir açıklama yaparak bazı bilgiler verdi. Bugün de öğleden sonra ABD himayesindeki kuzeydoğu Suriye özerk yönetimi adına basın toplantısıyla açıklama yapıldı. Bütün bunlara baktığımızda 10-20 bin arası IŞİD’li olduğundan şüphenilen mahkum var. Yargılanmadıkları için mahkum demek de çok doğru değil. Ama içlerinde azılı katiller de var. Bunların isimlendirilmesinde de zorluk var. Hapishane dedikleri yer, Suriye hükümetinin eskiden kurmuş olduğu bir endüstri meslek lisesi. Lisenin hapishaneye dönüştürülmüş hali. Dolayısıyla hapishane koşulları yok, mahkumlar açısından zorluklar var. Bu soru işaretlerini Hediye Levent de yazmıştı. Bugün DSG ve bizzat ABD himayesindeki kuzeydoğu Suriye özerk yönetiminin yaptığı açıklamalarda şunu söylüyorlar. ‘Bizim elimizde 12 bin civarında IŞİD teröristi var. 2 bini Irak vatandaşı, 5 bini Suriyeli, geriye kalan 50 farklı ülkenin uyruğunu taşıyor. Bunların yanı sıra onbinlerce aileleri var, minimum 60 bin-80 bin arasında diyebiliriz. Kadınlar, çocuklar, yeni doğanlar ve çocuk olup büyüyenlerden bahsediyoruz. Bunların bir kısmı suçlu ama bir kısmı çocuk zaten. Hem DSG'nin açıklamasına göre 77 hapishane çalışanı 40 DSG savaşçısı 4'ü sivil olmak üzere 121 kayıp var. 374 de IŞİD’li öldürüldüğü rakamını verdiler. Hapishanede kaç mahkum şüpheli var, bunu bilmiyoruz. Kaç mahkum kaçtı, onu da bilmiyoruz. Ölenler arasında çocuk var mıydı, onu da bilmiyoruz. Orada da muğlaklık devam ediyor.”