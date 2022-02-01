Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220201/ankara-buyuksehir-belediyesinden-gokcek-hakkinda-suc-duyurusu-950-milyon-tl-usulsuzluk-iddiasi-1053355135.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gökçek hakkında suç duyurusu: 950 milyon TL usulsüzlük iddiası
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gökçek hakkında suç duyurusu: 950 milyon TL usulsüzlük iddiası
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde ‘ithal bitki alımında 950 milyon TL’lik usulsüzlük’ yapıldığı gerekçesiyle Gökçek ve ilgililer hakkında... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T17:08+0300
2022-02-01T17:16+0300
melih gökçek
politika
ankara büyükşehir belediyesi
suç duyurusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103068/55/1030685582_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_c07e5bbe10c166cfc9474ec6ef33585a.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Teftiş Kurulu, 2015 tarihli ‘Belediyeye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi’ ihalesinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle 2020 yılında 576 milyon 677 bin TL’lik kamu zararının ardından aynı ihalede 381 milyon 835 bin TL daha usulsüzlük tespit etti. Gazete Duvar’ın aktardığına göre, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek hakkındaki yeni dosyayı savcılığa veren ABB, aralarında Gökçek’in de olduğu şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.2020’de 576 milyon 677 bin TL kamu zararı tespit edilmiştiEdinilen bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihale ettiği, 2015 tarihli ‘Ankara İl Sınırları İçerisinde Bulunan Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediyeye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi’ için 2019 yılında başlatılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda hukuka ve sözleşmeye aykırı işlem ve ödemeler tespit edildi.2020 yılında savcılığa intikal eden söz konusu ihale kapsamında; bitkisel materyal, ağaç, çalı ve çiçek alımı ile ilgili 653 kalemde yaklaşık maliyetin fahiş tespit edildiği belirtildi. İhaledeki pahalı kalemlerden sözleşmede belirlenenden çok daha fazla alım yapıldığı ve uygulamada bin 817 pozda hiçbir çalışma gerçekleştirilmemesine rağmen ödeme yapıldığı detayları da raporda yer aldı. Söz konusu usulsüzlük neticesinde 576 milyon 677 bin TL kamu zararı tespit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.Yeni teftiş sonrasında usulsüzlüğün rakamı 1 milyar TL’ye dayandıİhale hakkında devam eden incelemeler neticesinde hazırlanan Ocak 2022 tarihli raporda ise kalemlerin çoğunun uygulamada kullanılmadığı, pahalı kalemlerin öngörülen miktarların çok üstünde alındığı, yaklaşık maliyet hesaplamalarının tekniğe aykırı olduğu ve yüksek tutarlarda gereksiz iş artışları ve ödeme gerçekleştirildiğine yer verildi.İncelemede, ihale kalemlerinin neredeyse tamamında şartnameye aykırı işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bilirkişi raporunda, dikilen ithal ağaçların çukur genişliğine uygun dikilmediğine, kullanılmayan harç malzemelerinin kullanılmış gibi gösterildiğine, çapalama işleminde kıyas tablosunun aldatıcı düzenlenip pahalıya yapıldığına, kesin hesap raporunun düzenlenmediğine ve ilaçlama işleminde uygulama yapılmadan ödeme yapıldığına vurgu yapıldı. Teftiş Kurulu, yeni raporda 381 milyon 835 bin 142 TL kamu zararı tespit etti.Hazırlanan raporlara göre 2015 tarihli ihale nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin toplamda 958 milyon 512 bin 143 TL zarara uğratıldığına yer verildi. Yapılan tespitler doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 Ocak 2021 tarihinde kamu zararına sebebiyet veren sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220117/gokcek-iki-numarali-kahraman-nacizane-melih-gokcektir-1052798735.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103068/55/1030685582_89:0:1537:1086_1920x0_80_0_0_3bc050b311d5ce194713b5efbdafecd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
melih gökçek, ankara büyükşehir belediyesi, suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gökçek hakkında suç duyurusu: 950 milyon TL usulsüzlük iddiası

17:08 01.02.2022 (güncellendi: 17:16 01.02.2022)
© Fotoğraf : TwitterMelih Gökçek
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde ‘ithal bitki alımında 950 milyon TL’lik usulsüzlük’ yapıldığı gerekçesiyle Gökçek ve ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Teftiş Kurulu, 2015 tarihli ‘Belediyeye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi’ ihalesinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle 2020 yılında 576 milyon 677 bin TL’lik kamu zararının ardından aynı ihalede 381 milyon 835 bin TL daha usulsüzlük tespit etti.
Gazete Duvar’ın aktardığına göre, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek hakkındaki yeni dosyayı savcılığa veren ABB, aralarında Gökçek’in de olduğu şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2020’de 576 milyon 677 bin TL kamu zararı tespit edilmişti

Edinilen bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihale ettiği, 2015 tarihli ‘Ankara İl Sınırları İçerisinde Bulunan Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediyeye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi’ için 2019 yılında başlatılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda hukuka ve sözleşmeye aykırı işlem ve ödemeler tespit edildi.
2020 yılında savcılığa intikal eden söz konusu ihale kapsamında; bitkisel materyal, ağaç, çalı ve çiçek alımı ile ilgili 653 kalemde yaklaşık maliyetin fahiş tespit edildiği belirtildi. İhaledeki pahalı kalemlerden sözleşmede belirlenenden çok daha fazla alım yapıldığı ve uygulamada bin 817 pozda hiçbir çalışma gerçekleştirilmemesine rağmen ödeme yapıldığı detayları da raporda yer aldı. Söz konusu usulsüzlük neticesinde 576 milyon 677 bin TL kamu zararı tespit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Yeni teftiş sonrasında usulsüzlüğün rakamı 1 milyar TL’ye dayandı

İhale hakkında devam eden incelemeler neticesinde hazırlanan Ocak 2022 tarihli raporda ise kalemlerin çoğunun uygulamada kullanılmadığı, pahalı kalemlerin öngörülen miktarların çok üstünde alındığı, yaklaşık maliyet hesaplamalarının tekniğe aykırı olduğu ve yüksek tutarlarda gereksiz iş artışları ve ödeme gerçekleştirildiğine yer verildi.
İncelemede, ihale kalemlerinin neredeyse tamamında şartnameye aykırı işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bilirkişi raporunda, dikilen ithal ağaçların çukur genişliğine uygun dikilmediğine, kullanılmayan harç malzemelerinin kullanılmış gibi gösterildiğine, çapalama işleminde kıyas tablosunun aldatıcı düzenlenip pahalıya yapıldığına, kesin hesap raporunun düzenlenmediğine ve ilaçlama işleminde uygulama yapılmadan ödeme yapıldığına vurgu yapıldı. Teftiş Kurulu, yeni raporda 381 milyon 835 bin 142 TL kamu zararı tespit etti.
Hazırlanan raporlara göre 2015 tarihli ihale nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin toplamda 958 milyon 512 bin 143 TL zarara uğratıldığına yer verildi. Yapılan tespitler doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 Ocak 2021 tarihinde kamu zararına sebebiyet veren sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
POLİTİKA
Gökçek: İki numaralı kahraman naçizane Melih Gökçek'tir
17 Ocak, 06:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce