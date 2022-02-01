Arktik'teki terk edilmiş adada bulunan eski bir Rus istasyonu, kutup ayılarına yuva oldu

Rus fotoğrafçı Dmitry Kokh, şimdilerde terk edilmiş halde bulunan Wrangel Adası'na ulaşabilmek için yaklaşık 2 bin kilometre yol kat etti. Yolculuğu esnasında Rus fotoğrafçı, Chukchi Denizi'nde bulunan Kolyuchin adasına saptı ve kutup ayılarıyla karşılaştı.Adada bulunan ve 1930'lu yıllarda terk edilen eski bir Rus meteoroloji istasyonuna giden Kokh, terk edilmiş adadaki hayvanları görüntüleyebilmek için özel bir drone kullandı ve adanın beklenmedik ev sahipleriyle karşılaştı.Sovyetler Birliği döneminde meteoroloji istasyonu olarak kullanılan bir binada yaşayan kutup ayıları, fotoğrafçının karelerine yansıdı. 1992 yılına kadar faaliyet gösteren istasyonda yaşayan 20'ye yakın kutup ayısına ilişkin Kokh, şu ifadeleri kullandı:Görüntülerde, terk edilmiş meteoroloji istasyonunun dışında oturan bir grup kutup ayılarının drone kamerasına merakla baktığı, diğerlerinin ise açık bir pencereden dışarı baktıkları görülüyor.
Rusya'nın Chukchi Denizi'ndeki adası Kolyuchin'de bulunan ve 1930'lu yıllarda terk edilen eski bir Rus meteoroloji istasyonunda artık kutup ayıları yaşıyor.
Rus fotoğrafçı Dmitry Kokh, şimdilerde terk edilmiş halde bulunan Wrangel Adası'na ulaşabilmek için yaklaşık 2 bin kilometre yol kat etti. Yolculuğu esnasında Rus fotoğrafçı, Chukchi Denizi'nde bulunan Kolyuchin adasına saptı ve kutup ayılarıyla karşılaştı.
Adada bulunan ve 1930'lu yıllarda terk edilen eski bir Rus meteoroloji istasyonuna giden Kokh, terk edilmiş adadaki hayvanları görüntüleyebilmek için özel bir drone kullandı ve adanın beklenmedik ev sahipleriyle karşılaştı.
Sovyetler Birliği döneminde meteoroloji istasyonu olarak kullanılan bir binada yaşayan kutup ayıları, fotoğrafçının karelerine yansıdı. 1992 yılına kadar faaliyet gösteren istasyonda yaşayan 20'ye yakın kutup ayısına ilişkin Kokh, şu ifadeleri kullandı:
"Her zaman kutup ayılarının güzel fotoğraflarını çekmek istemişimdir ve bu, keşif gezimizin ana hedefiydi. Kutup ayılarıyla daha çok onların yuvası olmasıyla dünyaca ünlü Wrangel Adası'nda buluşmayı planlıyordum. Ancak görünen o ki bu yıl durum bu değildi, belki de çok soğuk yaz yüzünden. Doğa size hiç beklemediğiniz bir anda bir şeyler gönderiyor ve Chukotka'nın kuzey kıyısı yakınlarındaki Kolyuchin Adası'ndan geçtiğimizde, pencerelerde bazı hareketler gördük. Yaklaştığımızda ayılar olduğunu fark ettik! Kutup ayıları bu binalarda daha önce hiç görülmediler, yani bu hayatta bir kez yaşanabilecek bir durumdu."
Görüntülerde, terk edilmiş meteoroloji istasyonunun dışında oturan bir grup kutup ayılarının drone kamerasına merakla baktığı, diğerlerinin ise açık bir pencereden dışarı baktıkları görülüyor.