Arktik'teki terk edilmiş adada bulunan eski bir Rus istasyonu, kutup ayılarına yuva oldu

"Her zaman kutup ayılarının güzel fotoğraflarını çekmek istemişimdir ve bu, keşif gezimizin ana hedefiydi. Kutup ayılarıyla daha çok onların yuvası olmasıyla dünyaca ünlü Wrangel Adası'nda buluşmayı planlıyordum. Ancak görünen o ki bu yıl durum bu değildi, belki de çok soğuk yaz yüzünden. Doğa size hiç beklemediğiniz bir anda bir şeyler gönderiyor ve Chukotka'nın kuzey kıyısı yakınlarındaki Kolyuchin Adası'ndan geçtiğimizde, pencerelerde bazı hareketler gördük. Yaklaştığımızda ayılar olduğunu fark ettik! Kutup ayıları bu binalarda daha önce hiç görülmediler, yani bu hayatta bir kez yaşanabilecek bir durumdu."