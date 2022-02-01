https://tr.sputniknews.com/20220201/cezayirde-dogalgaz-patlamasi-8-olu-6-yarali-1053364801.html

Cezayir’de doğalgaz patlaması: 8 ölü, 6 yaralı

Cezayir’de doğalgaz patlaması: 8 ölü, 6 yaralı

Cezayir’in kuzeyinde yer alan Setif vilayetinde bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 8 kişi hayatını kaybetti. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T22:28+0300

2022-02-01T22:28+0300

2022-02-01T22:28+0300

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doğalgaz

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Cezayir’in kuzeyinde yer alan Setif vilayetinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi.Bölge Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Setif vilayetinin Ayn Vilman beldesinde bir binada doğalgaz patlaması yaşandı.Patlama sonucu çıkan yangının komşu 3 binaya daha sıçradığı bilgisi verilen açıklamada ekiplerin söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.Açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.Patlama parfüm depolama atölyesinde yaşandıÖte yandan Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, patlama parfüm depolama atölyesinde meydana geldi.Civardaki boru hatlarına zarar verdiYangın civardaki bazı doğalgaz boru hatlarına da zarar verdi.

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afrika, cezayir, doğalgaz, patlama, setif