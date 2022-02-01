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Cezayir’de doğalgaz patlaması: 8 ölü, 6 yaralı
Cezayir’de doğalgaz patlaması: 8 ölü, 6 yaralı
Cezayir’in kuzeyinde yer alan Setif vilayetinde bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 8 kişi hayatını kaybetti. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T22:28+0300
2022-02-01T22:28+0300
dünya
afrika
cezayir
doğalgaz
patlama
setif
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Cezayir’in kuzeyinde yer alan Setif vilayetinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi.Bölge Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Setif vilayetinin Ayn Vilman beldesinde bir binada doğalgaz patlaması yaşandı.Patlama sonucu çıkan yangının komşu 3 binaya daha sıçradığı bilgisi verilen açıklamada ekiplerin söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.Açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.Patlama parfüm depolama atölyesinde yaşandıÖte yandan Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, patlama parfüm depolama atölyesinde meydana geldi.Civardaki boru hatlarına zarar verdiYangın civardaki bazı doğalgaz boru hatlarına da zarar verdi.
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afrika, cezayir, doğalgaz, patlama, setif

Cezayir’de doğalgaz patlaması: 8 ölü, 6 yaralı

22:28 01.02.2022
© RTCezayir’de doğalgaz patlaması: 8 ölü, 6 yaralı
Cezayir’de doğalgaz patlaması: 8 ölü, 6 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© RT
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Cezayir’in kuzeyinde yer alan Setif vilayetinde bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 8 kişi hayatını kaybetti.
Cezayir’in kuzeyinde yer alan Setif vilayetinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi.
Bölge Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Setif vilayetinin Ayn Vilman beldesinde bir binada doğalgaz patlaması yaşandı.
Patlama sonucu çıkan yangının komşu 3 binaya daha sıçradığı bilgisi verilen açıklamada ekiplerin söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Patlama parfüm depolama atölyesinde yaşandı

Öte yandan Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, patlama parfüm depolama atölyesinde meydana geldi.
Civardaki boru hatlarına zarar verdi
Yangın civardaki bazı doğalgaz boru hatlarına da zarar verdi.
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