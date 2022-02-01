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Hamburg'da 'Okulda silahlı biri var' alarmı
Hamburg'da 'Okulda silahlı biri var' alarmı
Hamburg'da polis, bir okula silahlı bir gencin girdiğini duyurdu. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T15:18+0300
2022-02-01T15:28+0300
dünya
hamburg
almanya
polis
saldırgan
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Almanya’nın Hamburg kentinde silahlı bir gencin Otto Hahn Lisesi'ne girdiği açıklandı. Hamburg polis müdürlüğü, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Otto Hahn Lisesi'nde büyük bir polis operasyonu var. Okulun çevresi kapatıldı. Silahlı bir gencin okul binasına girdiği söyleniyor. Sizi buradan bilgilendireceğiz" ifadeleri kullanıldı.Polis ayrıca, gencin tespit edilme çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Gözlenen saldırganın gerçekten binaya girip girmediği veya sadece 'okul binası yönünde' yürüdüğü, belki de okulu geçip geçmediği belli değil. Önlem olarak, okul binası şu anda özel birimler tarafından aranıyor."
https://tr.sputniknews.com/20220124/almanyada-silahli-saldiri-cok-sayida-yarali-var--1053071378.html
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hamburg, almanya, polis, saldırgan

Hamburg'da 'Okulda silahlı biri var' alarmı

15:18 01.02.2022 (güncellendi: 15:28 01.02.2022)
© AFP 2021Almanya - Polis
Almanya - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021
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Ayrıntılar geliyor
Hamburg'da polis, bir okula silahlı bir gencin girdiğini duyurdu.
Almanya’nın Hamburg kentinde silahlı bir gencin Otto Hahn Lisesi'ne girdiği açıklandı.
Hamburg polis müdürlüğü, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Otto Hahn Lisesi'nde büyük bir polis operasyonu var. Okulun çevresi kapatıldı. Silahlı bir gencin okul binasına girdiği söyleniyor. Sizi buradan bilgilendireceğiz" ifadeleri kullanıldı.
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Polis ayrıca, gencin tespit edilme çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Gözlenen saldırganın gerçekten binaya girip girmediği veya sadece 'okul binası yönünde' yürüdüğü, belki de okulu geçip geçmediği belli değil. Önlem olarak, okul binası şu anda özel birimler tarafından aranıyor."
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