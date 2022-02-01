https://tr.sputniknews.com/20220201/hamburgda-silahli-bir-ogrenci-okula-girdi-1053351164.html

Hamburg'da 'Okulda silahlı biri var' alarmı

Hamburg'da 'Okulda silahlı biri var' alarmı

Hamburg'da polis, bir okula silahlı bir gencin girdiğini duyurdu. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T15:18+0300

2022-02-01T15:18+0300

2022-02-01T15:28+0300

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hamburg

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polis

saldırgan

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Almanya’nın Hamburg kentinde silahlı bir gencin Otto Hahn Lisesi'ne girdiği açıklandı. Hamburg polis müdürlüğü, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Otto Hahn Lisesi'nde büyük bir polis operasyonu var. Okulun çevresi kapatıldı. Silahlı bir gencin okul binasına girdiği söyleniyor. Sizi buradan bilgilendireceğiz" ifadeleri kullanıldı.Polis ayrıca, gencin tespit edilme çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Gözlenen saldırganın gerçekten binaya girip girmediği veya sadece 'okul binası yönünde' yürüdüğü, belki de okulu geçip geçmediği belli değil. Önlem olarak, okul binası şu anda özel birimler tarafından aranıyor."

https://tr.sputniknews.com/20220124/almanyada-silahli-saldiri-cok-sayida-yarali-var--1053071378.html

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hamburg, almanya, polis, saldırgan