Hamburg'da 'Okulda silahlı biri var' alarmı

Almanya’nın Hamburg kentinde silahlı bir gencin Otto Hahn Lisesi'ne girdiği açıklandı. Hamburg polis müdürlüğü, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Otto Hahn Lisesi'nde büyük bir polis operasyonu var. Okulun çevresi kapatıldı. Silahlı bir gencin okul binasına girdiği söyleniyor. Sizi buradan bilgilendireceğiz" ifadeleri kullanıldı.Polis ayrıca, gencin tespit edilme çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Gözlenen saldırganın gerçekten binaya girip girmediği veya sadece 'okul binası yönünde' yürüdüğü, belki de okulu geçip geçmediği belli değil. Önlem olarak, okul binası şu anda özel birimler tarafından aranıyor."
Hamburg'da polis, bir okula silahlı bir gencin girdiğini duyurdu.
Almanya’nın Hamburg kentinde silahlı bir gencin Otto Hahn Lisesi'ne girdiği açıklandı.
Hamburg polis müdürlüğü, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda,"Otto Hahn Lisesi'nde büyük bir polis operasyonu var. Okulun çevresi kapatıldı. Silahlı bir gencin okul binasına girdiği söyleniyor. Sizi buradan bilgilendireceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Polis ayrıca, gencin tespit edilme çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Gözlenen saldırganın gerçekten binaya girip girmediği veya sadece 'okul binası yönünde' yürüdüğü, belki de okulu geçip geçmediği belli değil. Önlem olarak, okul binası şu anda özel birimler tarafından aranıyor."
Es ist nicht klar, ob der beobachtete Bewaffnete das Gebäude tatsächlich betreten hat oder nur "in Richtung des Schulgebäudes" und dann vielleicht an der Schule vorbei ging. Das Schulgebäude wird vorsorglich aktuell durch Spezialeinheiten durchsucht.#Jenfeld