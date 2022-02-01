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https://tr.sputniknews.com/20220201/holokost-irkla-ilgili-degil-diyen-whoopi-goldberg-yahudi-orgutlerinin-tepkisi-uzerine-ozur-diledi-1053357979.html
'Holokost ırkla ilgili değil' diyen Whoopi Goldberg, Yahudi örgütlerinin tepkisi üzerine özür diledi
'Holokost ırkla ilgili değil' diyen Whoopi Goldberg, Yahudi örgütlerinin tepkisi üzerine özür diledi
Ünlü siyah oyuncu Whoopi Goldberg, Holokost'un 'ırkla değil, insanın insana mezalimiyle ilgili olduğu' yorumunun ABD'deki Yahudi örgütlerinin çok sert... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T18:46+0300
2022-02-01T19:03+0300
dünya
yahudi
holocaust
yahudi soykırımı
holokost
whoopi goldberg
ırk
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ABD'nin Tennessee eyaletinde Art Spiegelman'ın Holokost temalı, Pulitzer ödüllü çizgi romanı 'Mause'un küfür ve çıplaklık gerekçesiyle 8. sınıflar dil-sanat müfredatından çıkarılmasının ABC kanalının 'The View' isimli talk şovunda tartışılması, özür açıklamasıyla sonuçlandı. Programın sunucularından biri olan ünlü siyah oyuncu Whoopi Goldberg, Holokost'un 'ırkla değil, insanın insana mezalimiyle, insanın insana insanlıkdışı davranmasıyla ilgili olduğu' yorumunun Amerika'daki Yahudi örgütlerinin çok sert tepkisini çekmesi üzerine özür diledi. "Bunu yapacaksanız, o zaman bu konuda dürüst olalım. Çünkü Holokost ırkla ilgili değil, hayır, ırkla ilgili değil" diyen Whoopi Goldberg'e, diğer sunuculardan beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Nazilerin Yahudileri başka ırktan gördüğü, Yahudilerin ve Romanların canına kast ettiği yönünde itirazlar geldi. 'Hem kurbanların hem de faillerin iki beyaz insan grubu olduğu' karşılığını veren oyuncu-komedyen-yazar, "Özünü kaçırıyorsunuz. Meseleyi ırka çevirirseniz o yoldan yürür. Bunun ne olduğu hakkında konuşalım. Bu, insanların birbirine nasıl davrandığı meselesi. Siyah ya da beyaz olman fark etmez, çünkü siyah, beyaz, Yahudiler, İtalyanlar, herkes birbirini yer" dedi. 'Yahudilere gaslighting yapmak'Tartışma ekranda kalmadı, Goldberg'in yorumuna sosyal medyada Yahudi aktivistlerin tepkisi çığ oldu. Antisemitizmi Durdur (StopAntisemitism) örgütünün direktörü Liora Rez, yorumunu 'doğru olmayan' ve 'kınanması gereken' diye nitelediği oyuncuyu, Yahudilerin kendilerinden şüphe duymasına yönelik 'gaslighting' yönetimi uygulamakla suçladı. 'Gişe fiyaskosu filmlerinde kal'Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nun direktörü Sam Markstein, "Whoopi en iyi yaptığı şeye bağlı kalmalı: Gişede başarısız olan filmlerde görünmeli" dedi.'Holokost çarpıtması tehlikelidir'İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League/ADL) Direktörü Jonathan Greenblatt, şu paylaşımı yaptı:Hayır, Whoopi Goldberg, Holokost Nazilerin aşağı bir ırk addettikleri Yahudi halkını sistematik olarak yok etmesiyle ilgiliydi, Yahudileri insanlık dışı ilan ettiler ve bu ırkçı propagandayı 6 milyon Yahudiyi katletmek için kullandı. Holokost çarpıtması tehlikelidir. YETER"'Tehlikeli' uyarısı da alan Goldberg, "Bugünkü programda Holokost 'ırkla değil, insanın insana insanlıkdışı davranmasıyla ilgili' dedim. 'Her ikisiyle de ilgili' demeliydim" açıklamasını yaparak şöyle devam etti:"ADL'den Jonathan Greenblatt'ın da paylaştığı gibi 'Holokost Nazilerin aşağı bir ırk addettikleri Yahudi halkını sistematik olarak yok etmesiyle ilgiliydi'. İfademi düzeltiyorum.""Dünya çapında Yahudiler daima desteğimi almıştır ve bu asla değişmeyecek. Sebebiyet verdiğim incinme için üzgünüm. En içten özürlerimle yazdım."
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yahudi, holocaust, yahudi soykırımı, holokost, whoopi goldberg, ırk

'Holokost ırkla ilgili değil' diyen Whoopi Goldberg, Yahudi örgütlerinin tepkisi üzerine özür diledi

18:46 01.02.2022 (güncellendi: 19:03 01.02.2022)
© Fotoğraf : YouTube/The ViewÜnlü aktris Whoopi Goldberg, ABC kanalının 'The View' isimli talk şovunun sunuculuğunu yaparken
Ünlü aktris Whoopi Goldberg, ABC kanalının 'The View' isimli talk şovunun sunuculuğunu yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Fotoğraf : YouTube/The View
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Ünlü siyah oyuncu Whoopi Goldberg, Holokost'un 'ırkla değil, insanın insana mezalimiyle ilgili olduğu' yorumunun ABD'deki Yahudi örgütlerinin çok sert tepkisini çekmesi üzerine özür diledi.
ABD'nin Tennessee eyaletinde Art Spiegelman'ın Holokost temalı, Pulitzer ödüllü çizgi romanı 'Mause'un küfür ve çıplaklık gerekçesiyle 8. sınıflar dil-sanat müfredatından çıkarılmasının ABC kanalının 'The View' isimli talk şovunda tartışılması, özür açıklamasıyla sonuçlandı. Programın sunucularından biri olan ünlü siyah oyuncu Whoopi Goldberg, Holokost'un 'ırkla değil, insanın insana mezalimiyle, insanın insana insanlıkdışı davranmasıyla ilgili olduğu' yorumunun Amerika'daki Yahudi örgütlerinin çok sert tepkisini çekmesi üzerine özür diledi.
"Bunu yapacaksanız, o zaman bu konuda dürüst olalım. Çünkü Holokost ırkla ilgili değil, hayır, ırkla ilgili değil" diyen Whoopi Goldberg'e, diğer sunuculardan beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Nazilerin Yahudileri başka ırktan gördüğü, Yahudilerin ve Romanların canına kast ettiği yönünde itirazlar geldi.
'Hem kurbanların hem de faillerin iki beyaz insan grubu olduğu' karşılığını veren oyuncu-komedyen-yazar, "Özünü kaçırıyorsunuz. Meseleyi ırka çevirirseniz o yoldan yürür. Bunun ne olduğu hakkında konuşalım. Bu, insanların birbirine nasıl davrandığı meselesi. Siyah ya da beyaz olman fark etmez, çünkü siyah, beyaz, Yahudiler, İtalyanlar, herkes birbirini yer" dedi.

'Yahudilere gaslighting yapmak'

Tartışma ekranda kalmadı, Goldberg'in yorumuna sosyal medyada Yahudi aktivistlerin tepkisi çığ oldu. Antisemitizmi Durdur (StopAntisemitism) örgütünün direktörü Liora Rez, yorumunu 'doğru olmayan' ve 'kınanması gereken' diye nitelediği oyuncuyu, Yahudilerin kendilerinden şüphe duymasına yönelik 'gaslighting' yönetimi uygulamakla suçladı.

'Gişe fiyaskosu filmlerinde kal'

Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nun direktörü Sam Markstein, "Whoopi en iyi yaptığı şeye bağlı kalmalı: Gişede başarısız olan filmlerde görünmeli" dedi.

'Holokost çarpıtması tehlikelidir'

İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League/ADL) Direktörü Jonathan Greenblatt, şu paylaşımı yaptı:
Hayır, Whoopi Goldberg, Holokost Nazilerin aşağı bir ırk addettikleri Yahudi halkını sistematik olarak yok etmesiyle ilgiliydi, Yahudileri insanlık dışı ilan ettiler ve bu ırkçı propagandayı 6 milyon Yahudiyi katletmek için kullandı. Holokost çarpıtması tehlikelidir. YETER"
'Tehlikeli' uyarısı da alan Goldberg, "Bugünkü programda Holokost 'ırkla değil, insanın insana insanlıkdışı davranmasıyla ilgili' dedim. 'Her ikisiyle de ilgili' demeliydim" açıklamasını yaparak şöyle devam etti:
"ADL'den Jonathan Greenblatt'ın da paylaştığı gibi 'Holokost Nazilerin aşağı bir ırk addettikleri Yahudi halkını sistematik olarak yok etmesiyle ilgiliydi'. İfademi düzeltiyorum."
"Dünya çapında Yahudiler daima desteğimi almıştır ve bu asla değişmeyecek. Sebebiyet verdiğim incinme için üzgünüm. En içten özürlerimle yazdım."
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