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https://tr.sputniknews.com/20220201/kommmersant-sberbank-abdnin-olasi-yaptirimlarina-karsi-teknolojik-tatbikat-yapti--1053344848.html
Kommmersant: Sberbank, ABD'nin olası yaptırımlarına karşı teknolojik tatbikat yaptı
Kommmersant: Sberbank, ABD'nin olası yaptırımlarına karşı teknolojik tatbikat yaptı
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın, Rusya'ya yeni elektronik cihazların tedarikinin ve mevcut cihazlara teknik destek verilmesinin kısıtlanmasını öngören... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T13:20+0300
2022-02-01T13:22+0300
dünya
sberbank
abd
ukrayna
yaptırım
nvidia
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Kommersant gazetesinin Rus hükümetindeki ve dijital teknoloji sektöründeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Sberbank, ABD'nin Ukrayna'daki gerilim nedeniyle uygulama tehdidinde bulunduğu yaptırımlara karşı hazırlık yapıyor. Geçen hafta yapıldığı bildirilen tatbikatlarda Sberbank'ın Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle ve Intel gibi yazılım ve cihaz tedarikçileriyle iş ilişkilerinin kesilmesi senaryosu üzerinde duruldu. Kommersant'a konuşan bir kaynak, Sberbank'ın çok sayıda veri depolama sunucusu ve sistemi almayı planladığını belirtti. Sberbank temsilcileri, tatbikatlar hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. VTB, Gazprombank, Promsvyazbank ve Alfa-Bank gibi Rusya'nın önde gelen bankaları da, konuyla ilgili yorumda bulunmaktan kaçındı. 'Rus hükümeti, olası yaptırımlara verilecek yanıtlar üzerinde çalışıyor' ABD hükümetinin mikroelektronik üreticilerini bu ürünlerin Rusya'ya sevkiyatının yasaklanabileceği konusunda uyardığını anımsatan Kommersant, Rus hükümetinin bu tür yaptırımlara yanıt vermek için olası senaryolar üzerinde çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti. Nvidia'dan açıklama: Desteklemeye devam edeceğiz Kurumsal kaynak planlama yazılımı geliştiren Alman şirketi SAP'ın Rusya ofisi, tatbikatlar hakkında bilgileri bulunmadığını açıkladı. Nvidia adlı işlemci şirketi de, yorumdan kaçınarak şirketin faaliyetlerinin siyaset dışında olduğunun altını çizdi. Nvidia temsilcileri, "Rusya da dahil tüm dünyada teknolojilerimizi kullanan müşterilerimizi destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Rusya Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı, bu tür tatbikatların rutin uygulama olduğuna dikkat çekerek tüm büyük şirketlerin, BT altyapısının sürdürülebilirliğini analiz ettiğini ve olası riskleri değerlendirdiğini ifade etti. Daha önce Sberbank, BT altyapısının ABD menşeli ürünlere bağımlılığını azaltmak istediğini açıklamıştı. 2019 yılında Sberbank, Nvidia şirketiyle birlikte süper bilgisayar geliştirmişti. Kommesant edindiği bilgiye göre Sberbank, Nvidia'nın yerini Rus 'Modül' şirketiyle doldurmayı planlıyor.
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sberbank, abd, ukrayna, yaptırım, nvidia

Kommmersant: Sberbank, ABD'nin olası yaptırımlarına karşı teknolojik tatbikat yaptı

13:20 01.02.2022 (güncellendi: 13:22 01.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSberbank
Sberbank - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın, Rusya'ya yeni elektronik cihazların tedarikinin ve mevcut cihazlara teknik destek verilmesinin kısıtlanmasını öngören olası ABD yaptırımlarına karşı önlem almak için bir dizi teknolojik tatbikat yaptığı belirtildi.
Kommersant gazetesinin Rus hükümetindeki ve dijital teknoloji sektöründeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Sberbank, ABD'nin Ukrayna'daki gerilim nedeniyle uygulama tehdidinde bulunduğu yaptırımlara karşı hazırlık yapıyor.
Geçen hafta yapıldığı bildirilen tatbikatlarda Sberbank'ın Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle ve Intel gibi yazılım ve cihaz tedarikçileriyle iş ilişkilerinin kesilmesi senaryosu üzerinde duruldu. Kommersant'a konuşan bir kaynak, Sberbank'ın çok sayıda veri depolama sunucusu ve sistemi almayı planladığını belirtti.
Sberbank temsilcileri, tatbikatlar hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. VTB, Gazprombank, Promsvyazbank ve Alfa-Bank gibi Rusya'nın önde gelen bankaları da, konuyla ilgili yorumda bulunmaktan kaçındı.

'Rus hükümeti, olası yaptırımlara verilecek yanıtlar üzerinde çalışıyor'

ABD hükümetinin mikroelektronik üreticilerini bu ürünlerin Rusya'ya sevkiyatının yasaklanabileceği konusunda uyardığını anımsatan Kommersant, Rus hükümetinin bu tür yaptırımlara yanıt vermek için olası senaryolar üzerinde çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

Nvidia'dan açıklama: Desteklemeye devam edeceğiz

Kurumsal kaynak planlama yazılımı geliştiren Alman şirketi SAP'ın Rusya ofisi, tatbikatlar hakkında bilgileri bulunmadığını açıkladı. Nvidia adlı işlemci şirketi de, yorumdan kaçınarak şirketin faaliyetlerinin siyaset dışında olduğunun altını çizdi. Nvidia temsilcileri, "Rusya da dahil tüm dünyada teknolojilerimizi kullanan müşterilerimizi destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Rusya Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı, bu tür tatbikatların rutin uygulama olduğuna dikkat çekerek tüm büyük şirketlerin, BT altyapısının sürdürülebilirliğini analiz ettiğini ve olası riskleri değerlendirdiğini ifade etti.
Daha önce Sberbank, BT altyapısının ABD menşeli ürünlere bağımlılığını azaltmak istediğini açıklamıştı. 2019 yılında Sberbank, Nvidia şirketiyle birlikte süper bilgisayar geliştirmişti. Kommesant edindiği bilgiye göre Sberbank, Nvidia'nın yerini Rus 'Modül' şirketiyle doldurmayı planlıyor.
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