https://tr.sputniknews.com/20220201/rus-donanmasi-hava-kuvvetleriyle-birlikte-norvec-denizinde-denizalti-tahrip-gorevlerini-tamamladi-1053332435.html

Rus donanması, hava kuvvetleriyle birlikte Norveç Denizi'nde denizaltı tahrip görevlerini tamamladı

Rus donanması, hava kuvvetleriyle birlikte Norveç Denizi'nde denizaltı tahrip görevlerini tamamladı

Rusya Kuzey Filosu’na ait savaş gemilerinin ve uçakların, Arktik keşif grubuyla gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde Norveç Denizi'nde denizaltı tahrip... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T04:23+0300

2022-02-01T04:23+0300

2022-02-01T04:23+0300

savunma

rusya

denizaltı

arktik

rusya kuzey filosu

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Rusya Kuzey Filosu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre filoya ait savaş gemileri ve uçakları, Arktik keşif grubuyla gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde Norveç Denizi'nde denizaltı tahrip görevlerini yerine getirdi.Açıklamada, “Mareşal Ustinov füze kruvazörünün ve Amiral Kasatonov fırkateyninin mürettebatları, denizaltı tahrip helikopteri kullanarak göreceli düşmanın denizaltılarını aradı. Denizciler, yerleşik sonar sistemlerini kullanarak ve uçak pilotlarından gelen bilgileri değerlendirerek çeşitli yöntemlerle yapılan denizaltı arama taktiklerini geliştirdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Amiral Kasatonov fırkateyninden kalkış yapan modernize Ka-27M denizaltı tahrip helikopterinin pilotlarının, telsiz ekipmanı ve yerleşik sonar istasyonu kullanarak denizaltı aramaya yönelik bir dizi faaliyet gerçekleştirdiği kaydedildi.Rus filolarının sorumluluğundaki tüm bölgelerde Ocak-Şubat döneminde düzenlenen tatbikatlar, Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov’un konusunda gerçekleşiyor.Tatbikatlar, Rus topraklarına bitişik deniz sularının yanı sıra Dünya Okyanusunun operasyonel açıdan önemli bölgelerini kapsayacak. Akdeniz, Kuzey Denizi, Ohotsk Denizi sularında, Atlantik Okyanusu'nun kuzeydoğu kesiminde ve Pasifik Okyanusu'nda da ayrı tatbikatlar yapılacak.Tatbikatlara 140’tan fazla savaş ve lojistik destek gemisinin, 60’tan fazla hava aracının, bin adet askeri araç ile yaklaşık 10 bin askerin katılması planlandığı belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220114/rusya-nato-ilkbaharda-norvecte-tatbikat-yapacak-1052723741.html

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