https://tr.sputniknews.com/20220201/tedavilerde-kendi-spermini-kullanan-jinekolog-en-az-21-bebegin-babasi-cikti--1053354446.html

Doğurganlık tedavilerinde kendi spermini kullanan jinekolog en az 21 bebeğin babası çıktı

Doğurganlık tedavilerinde kendi spermini kullanan jinekolog en az 21 bebeğin babası çıktı

Hollanda'da yaşayan bir jinekoloğun doğurganlık tedavisinde kendi spermini kullanarak en az 21 çocuğun dünyaya gelmesini sağladığı açıklandı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T16:47+0300

2022-02-01T16:47+0300

2022-02-01T16:49+0300

yaşam

hollanda

sperm

donör

sperm bankası

jinekolog

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/15/1042493674_0:269:2784:1835_1920x0_80_0_0_03c5cafd2440c1fb8bf7c4ac2ae327bc.jpg

Hollanda’da yaşanan skandal, DNA testi üzerinden biyolojik ebeveynlerin bulunmasını sağlayan Fiom Vakfı'nın araştırması sonucunda ortaya çıktı.Vakfın yürüttüğü araştırma sonucunda, 21 farklı kişiye ait DNA’nın tek bir kişiyle eşleştiği anlaşıldı. Söz konusu 21 çocuğun annelerinin 1973-1986 yıllarında Leinden şehrindeki Elisabeth Hastanesi’de 25 yıldır çalışan Jas Beek isimli jinekolog tarafından tedavi edildiği saptandı. Annelere, tedavide kimliği belirsiz donörlerden alınan spermlerin kullanıldığının söylendiği öğrenildi.Hastane yönetimi, arşiv dosyalarının zarar görmesi nedeniyle kaç kadını tedavi ettiğinin tam olarak bilinmediğini açıkladığı jinekolog Beek’in 21 çocuk dışında başka kişilerin de biyolojik babası olabileceğini duyurdu.2019’da hayatını kaybeden doktor Beek'in tedavi ettiği kadınların hastaneye başvurması istendi.Hastanenin yönetim kurulu üyelerinden Peter Jue, Omroep West'e verdiği demeçte, "Bu doktorun yaptığı kesinlikle kabul edilebilir değil. Bundan etkilenen çocuklar ve ebeveynleri için gerçekten şoka uğradım. 1970'li yıllarda doğurganlık tedavisi henüz çok gelişmemişti. Şunu anlamamız gerekiyor, o dönemde bağışlanan spermle yapılan tedaviler yeni başlamıştı. Buna dair neredeyse hiçbir düzenleme yoktu ve doktorlar bugüne nazaran kendi istedikleri şekilde tedavi uygulamakta daha serbestti" ifadelerini kullandı.Ülkedeki üçüncü vakaBeek, Hollanda'da çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, bağışçılar yerine kendi spermlerini kullandığı belirlenen üçüncü doktor oldu.Ülkedeki ilk isim Jan Karbaat olmuş, en az 81 çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıkmıştı. Bir başka jinekolog Jan Wildschut’un da aynı yöntemle 47 çocuğun babası olduğu anlaşılmıştı.Hollanda'da bir sperm donöründen alınan spermlerle yasal olarak en fazla 25 çocuğun dünyaya gelmesi sağlanabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220126/66-yasindaki-emekli-ogretmen-129-cocukla-dunyanin-en-uretken-sperm-donoruyum-ucretsiz-dagitiyorum-1053157915.html

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hollanda, sperm, donör, sperm bankası, jinekolog