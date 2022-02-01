Trump'ın kampanyası 100 milyon dolar bağış topladı

Trump'ın bağış komitesi 'Save America' (Amerika'yı kurtar), eski ABD Başkanı'nın geçtiğimiz yıl Temmuz - Aralık ayları arasında 23 milyon dolar bağış topladığını açıkladı. Federal Seçim Komisyonu'nun verilerine göre bu sayı 2021'in ilk 6 ayında 62 milyon dolardı. 2020 Başkanlık Seçimleri'ni Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı kaybeden Trump, Cumhuriyetçiler arasında popüler bir 2024 adayı olarak öne çıkıyor. Trump gelecek seçimlerde aday olabileceğini güçlü bir şekilde ima etse de, kampanya finansmanı kuralları Save America bünyesinde toplanan parayla Trump'ın kendi adaylığını finanse etmesine izin vermiyor. 2021 yılını toplamda 105 milyon dolar bağışla bitiren Save America, Trump'ın ofisi tarafından yayınlanan verilere göre, 'benzer fikirlere ve uygun bulunan adaylara' 1.35 milyon dolar katkıda bulundu. Trump'ın sözcüsü Taylor Budowich bağış toplama kampanyasına ilişkin açıklamasında, eski ABD Başkanı'nın 'ara seçimleri aşıp ivmeyi 2024'e kadar devam ettirmeye hazır olduğunu' söyledi.Save America'dan yapılan açıklamadaysa, "Başkan Trump'ın süregelen ve benzeri görülmemiş bağış toplama hızı, Cumhuriyetçi Parti'nin 2022 ve sonrasındaki geleceğinin, belki de ülkemiz tarihinin en güçlüsü olmaya devam ettiğini gösteriyor - MAGA (Make America Great Again - Amerika'yı Tekrar Harika Yap) hareketi artık kalıcı!" ifadelerine yer verildi.Kongre'de zayıf bir çoğunluğa sahip Demokratlar, koronavirüs salgını ve salgının ekonomi üzerindeki etkisinden ciddi şekilde zarar gören seçmenler arasında Biden'ın popülaritesinin düşmesiyle zorlu bir seçim sezonuna hazırlanıyor.
ABD'nin 45. Devlet Başkanı Donald Trump'ın, ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanma amacına yardımcı olabilecek 100 milyon dolardan fazla bağış toplamayı başardığı bildirildi.
Trump'ın bağış komitesi 'Save America' (Amerika'yı kurtar), eski ABD Başkanı'nın geçtiğimiz yıl Temmuz - Aralık ayları arasında 23 milyon dolar bağış topladığını açıkladı. Federal Seçim Komisyonu'nun verilerine göre bu sayı 2021'in ilk 6 ayında 62 milyon dolardı.
2020 Başkanlık Seçimleri'ni Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı kaybeden Trump, Cumhuriyetçiler arasında popüler bir 2024 adayı olarak öne çıkıyor. Trump gelecek seçimlerde aday olabileceğini güçlü bir şekilde ima etse de, kampanya finansmanı kuralları Save America bünyesinde toplanan parayla Trump'ın kendi adaylığını finanse etmesine izin vermiyor.
2021 yılını toplamda 105 milyon dolar bağışla bitiren Save America, Trump'ın ofisi tarafından yayınlanan verilere göre, 'benzer fikirlere ve uygun bulunan adaylara' 1.35 milyon dolar katkıda bulundu.
Save America PAC: "President Trump's continued and unprecedented pace of fundraising shows that the future of the Republican Party in 2022 and beyond remains, perhaps, the strongest in our country's history — the MAGA movement is here to stay!" https://t.co/1D7oTvfUPu
Trump'ın sözcüsü Taylor Budowich bağış toplama kampanyasına ilişkin açıklamasında, eski ABD Başkanı'nın 'ara seçimleri aşıp ivmeyi 2024'e kadar devam ettirmeye hazır olduğunu' söyledi.
Save America'dan yapılan açıklamadaysa, "Başkan Trump'ın süregelen ve benzeri görülmemiş bağış toplama hızı, Cumhuriyetçi Parti'nin 2022 ve sonrasındaki geleceğinin, belki de ülkemiz tarihinin en güçlüsü olmaya devam ettiğini gösteriyor - MAGA (Make America Great Again - Amerika'yı Tekrar Harika Yap) hareketi artık kalıcı!" ifadelerine yer verildi.
Kongre'de zayıf bir çoğunluğa sahip Demokratlar, koronavirüs salgını ve salgının ekonomi üzerindeki etkisinden ciddi şekilde zarar gören seçmenler arasında Biden'ın popülaritesinin düşmesiyle zorlu bir seçim sezonuna hazırlanıyor.