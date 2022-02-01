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Trump'ın kampanyası 100 milyon dolar bağış topladı
Trump'ın kampanyası 100 milyon dolar bağış topladı
ABD'nin 45. Devlet Başkanı Donald Trump'ın, ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanma amacına yardımcı olabilecek 100 milyon dolardan fazla bağış... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T10:11+0300
2022-02-01T10:18+0300
politika
abd
abd kongresi
donald trump
başkanlık seçimleri
bağış
demokratlar
cumhuriyetçiler
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Trump'ın bağış komitesi 'Save America' (Amerika'yı kurtar), eski ABD Başkanı'nın geçtiğimiz yıl Temmuz - Aralık ayları arasında 23 milyon dolar bağış topladığını açıkladı. Federal Seçim Komisyonu'nun verilerine göre bu sayı 2021'in ilk 6 ayında 62 milyon dolardı. 2020 Başkanlık Seçimleri'ni Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı kaybeden Trump, Cumhuriyetçiler arasında popüler bir 2024 adayı olarak öne çıkıyor. Trump gelecek seçimlerde aday olabileceğini güçlü bir şekilde ima etse de, kampanya finansmanı kuralları Save America bünyesinde toplanan parayla Trump'ın kendi adaylığını finanse etmesine izin vermiyor. 2021 yılını toplamda 105 milyon dolar bağışla bitiren Save America, Trump'ın ofisi tarafından yayınlanan verilere göre, 'benzer fikirlere ve uygun bulunan adaylara' 1.35 milyon dolar katkıda bulundu. Trump'ın sözcüsü Taylor Budowich bağış toplama kampanyasına ilişkin açıklamasında, eski ABD Başkanı'nın 'ara seçimleri aşıp ivmeyi 2024'e kadar devam ettirmeye hazır olduğunu' söyledi.Save America'dan yapılan açıklamadaysa, "Başkan Trump'ın süregelen ve benzeri görülmemiş bağış toplama hızı, Cumhuriyetçi Parti'nin 2022 ve sonrasındaki geleceğinin, belki de ülkemiz tarihinin en güçlüsü olmaya devam ettiğini gösteriyor - MAGA (Make America Great Again - Amerika'yı Tekrar Harika Yap) hareketi artık kalıcı!" ifadelerine yer verildi.Kongre'de zayıf bir çoğunluğa sahip Demokratlar, koronavirüs salgını ve salgının ekonomi üzerindeki etkisinden ciddi şekilde zarar gören seçmenler arasında Biden'ın popülaritesinin düşmesiyle zorlu bir seçim sezonuna hazırlanıyor.
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abd, abd kongresi, donald trump, başkanlık seçimleri, bağış, demokratlar, cumhuriyetçiler

Trump'ın kampanyası 100 milyon dolar bağış topladı

10:11 01.02.2022 (güncellendi: 10:18 01.02.2022)
© REUTERS / Kevin LamarqueDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD'nin 45. Devlet Başkanı Donald Trump'ın, ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanma amacına yardımcı olabilecek 100 milyon dolardan fazla bağış toplamayı başardığı bildirildi.
Trump'ın bağış komitesi 'Save America' (Amerika'yı kurtar), eski ABD Başkanı'nın geçtiğimiz yıl Temmuz - Aralık ayları arasında 23 milyon dolar bağış topladığını açıkladı. Federal Seçim Komisyonu'nun verilerine göre bu sayı 2021'in ilk 6 ayında 62 milyon dolardı.
2020 Başkanlık Seçimleri'ni Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı kaybeden Trump, Cumhuriyetçiler arasında popüler bir 2024 adayı olarak öne çıkıyor. Trump gelecek seçimlerde aday olabileceğini güçlü bir şekilde ima etse de, kampanya finansmanı kuralları Save America bünyesinde toplanan parayla Trump'ın kendi adaylığını finanse etmesine izin vermiyor.
2021 yılını toplamda 105 milyon dolar bağışla bitiren Save America, Trump'ın ofisi tarafından yayınlanan verilere göre, 'benzer fikirlere ve uygun bulunan adaylara' 1.35 milyon dolar katkıda bulundu.
Trump'ın sözcüsü Taylor Budowich bağış toplama kampanyasına ilişkin açıklamasında, eski ABD Başkanı'nın 'ara seçimleri aşıp ivmeyi 2024'e kadar devam ettirmeye hazır olduğunu' söyledi.
Save America'dan yapılan açıklamadaysa, "Başkan Trump'ın süregelen ve benzeri görülmemiş bağış toplama hızı, Cumhuriyetçi Parti'nin 2022 ve sonrasındaki geleceğinin, belki de ülkemiz tarihinin en güçlüsü olmaya devam ettiğini gösteriyor - MAGA (Make America Great Again - Amerika'yı Tekrar Harika Yap) hareketi artık kalıcı!" ifadelerine yer verildi.
Kongre'de zayıf bir çoğunluğa sahip Demokratlar, koronavirüs salgını ve salgının ekonomi üzerindeki etkisinden ciddi şekilde zarar gören seçmenler arasında Biden'ın popülaritesinin düşmesiyle zorlu bir seçim sezonuna hazırlanıyor.
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