https://tr.sputniknews.com/20220201/turk-ve-baeli-yetkililer-iki-ulke-arasindaki-askeri-isbirligini-gorustu-1053332560.html
Türk ve BAE'li yetkililer, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini görüştü
Türk ve BAE'li yetkililer, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini görüştü
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Ahmed el-Bevardi, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T04:44+0300
2022-02-01T04:44+0300
2022-02-01T04:44+0300
dünya
türkiye
birleşik arap emirlikleri
görüşme
askeri işbirliği
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BAE haber ajansı WAM'a göre Bevardi, Tunçer'i Savunma Bakanlığı binasında kabul etti.Kabul sırasında Savunma Bakanlığı Müsteşarı Matar Salim ez-Zahiri ve bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.Görüşmede, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek savunma ve askeri iş birliğini geliştirmenin yolları ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.Bevardi görüşmede, Türkiye ile BAE arasında başta savunma ve askeri olmak üzere çeşitli alanlardaki dostane ilişkileri ve bunları geliştirmenin önemini vurguladı.Tunçer ise ülkesinin, BAE ile ikili ilişkileri geliştirmeyi ve iş birliğinde yeni ufuklar açmayı istediğini dile getirdi.Türkiye-BAE ilişkileri, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Kasım 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında sıçrayış göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220131/bahreynden-turkiye-ile-iliskileri-ilerletmede-karsilikli-guclu-irade-mesaji-1053325234.html
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türkiye, birleşik arap emirlikleri, görüşme, askeri işbirliği
Türk ve BAE'li yetkililer, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini görüştü
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Ahmed el-Bevardi, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile askeri ve savunma alanındaki işbirliğini ele aldı.
BAE haber ajansı WAM'a göre Bevardi, Tunçer'i Savunma Bakanlığı binasında kabul etti.
Kabul sırasında Savunma Bakanlığı Müsteşarı Matar Salim ez-Zahiri ve bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.
Görüşmede, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek savunma ve askeri iş birliğini geliştirmenin yolları ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.
Bevardi görüşmede, Türkiye ile BAE arasında başta savunma ve askeri olmak üzere çeşitli alanlardaki dostane ilişkileri ve bunları geliştirmenin önemini vurguladı.
Tunçer ise ülkesinin, BAE ile ikili ilişkileri geliştirmeyi ve iş birliğinde yeni ufuklar açmayı istediğini dile getirdi.
Türkiye-BAE ilişkileri, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Kasım 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında sıçrayış göstermişti.