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Vedat Muric, Lazio'ya veda etti
Vedat Muric, Lazio'ya veda etti
Lazio, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kosovalı forvet Muric'i Mallorca'ya kiraladı. Muric, Lazio taraftarlarına veda mesajında, "Bana duyduğunuz güvenin... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T01:06+0300
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spor
lazio
transfer
vedat muric
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Kosovalı golcü Vedat Muric, İtalya'nın Lazio takımından İspanya'nın Mallorca ekibine transfer oldu.Mallorca'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Muric'in sezon sonuna kadar Lazio'dan kiralandığı belirtildi.Muric de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Laziolu taraftarlara veda etti.Kosovalı golcü, "Bana inanan ve destek veren tüm gerçek Lazio taraftarları, bana duyduğunuz güvenin karşılığını veremediğim ve kendimi gösteremediğim için üzgünüm. Ben ve ailem, bize burayı, Roma'yı ev gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz. Size en iyi başarıları dilerim. Sevgilerimle" dedi.Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Muric, 2020 yaz transfer sezonunda sarı-lacivertlilerden Lazio'ya transfer olmuştu. Kosovalı futbolcu, Lazio'da fazla forma şansı bulamamış, forma giydiği maçlarda da etkili olamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220131/inaki-pena-galatasarayda-1053325449.html
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lazio, transfer, vedat muric, mallorca

Vedat Muric, Lazio'ya veda etti

01:06 01.02.2022
© AP PhotoVedat Muric
Vedat Muric - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AP Photo
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Lazio, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kosovalı forvet Muric'i Mallorca'ya kiraladı. Muric, Lazio taraftarlarına veda mesajında, "Bana duyduğunuz güvenin karşılığını veremediğim ve kendimi gösteremediğim için üzgünüm" dedi.
Kosovalı golcü Vedat Muric, İtalya'nın Lazio takımından İspanya'nın Mallorca ekibine transfer oldu.
Mallorca'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Muric'in sezon sonuna kadar Lazio'dan kiralandığı belirtildi.
Muric de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Laziolu taraftarlara veda etti.
Kosovalı golcü, "Bana inanan ve destek veren tüm gerçek Lazio taraftarları, bana duyduğunuz güvenin karşılığını veremediğim ve kendimi gösteremediğim için üzgünüm. Ben ve ailem, bize burayı, Roma'yı ev gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz. Size en iyi başarıları dilerim. Sevgilerimle" dedi.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Muric, 2020 yaz transfer sezonunda sarı-lacivertlilerden Lazio'ya transfer olmuştu. Kosovalı futbolcu, Lazio'da fazla forma şansı bulamamış, forma giydiği maçlarda da etkili olamamıştı.
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