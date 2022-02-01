https://tr.sputniknews.com/20220201/vedat-muric-lazioya-veda-etti-1053330297.html

Vedat Muric, Lazio'ya veda etti

Vedat Muric, Lazio'ya veda etti

Lazio, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kosovalı forvet Muric'i Mallorca'ya kiraladı. Muric, Lazio taraftarlarına veda mesajında, "Bana duyduğunuz güvenin... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T01:06+0300

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spor

lazio

transfer

vedat muric

mallorca

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Kosovalı golcü Vedat Muric, İtalya'nın Lazio takımından İspanya'nın Mallorca ekibine transfer oldu.Mallorca'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Muric'in sezon sonuna kadar Lazio'dan kiralandığı belirtildi.Muric de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Laziolu taraftarlara veda etti.Kosovalı golcü, "Bana inanan ve destek veren tüm gerçek Lazio taraftarları, bana duyduğunuz güvenin karşılığını veremediğim ve kendimi gösteremediğim için üzgünüm. Ben ve ailem, bize burayı, Roma'yı ev gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz. Size en iyi başarıları dilerim. Sevgilerimle" dedi.Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Muric, 2020 yaz transfer sezonunda sarı-lacivertlilerden Lazio'ya transfer olmuştu. Kosovalı futbolcu, Lazio'da fazla forma şansı bulamamış, forma giydiği maçlarda da etkili olamamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220131/inaki-pena-galatasarayda-1053325449.html

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lazio, transfer, vedat muric, mallorca