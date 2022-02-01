https://tr.sputniknews.com/20220201/washington-post-pfizer-ve-biontech-5-yas-alti-cocuklara-asi-iznini-subat-sonunda-alabilir-1053343665.html

Washington Post: Pfizer ve BioNTech, 5 yaş altı çocuklara aşı iznini şubat sonunda alabilir

Washington Post: Pfizer ve BioNTech, 5 yaş altı çocuklara aşı iznini şubat sonunda alabilir

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech'in 5 yaşın altındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılabilmesi için ABD'li düzenleyici kuruma bugün acil izin... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T13:03+0300

2022-02-01T13:03+0300

2022-02-01T13:03+0300

koronavirüs

abd

aşı

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Washington Post'ta yer alan ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre ABD'li düzenleyici kurum FDA, 5 yaşın altındakilere iki doz koronavirüs aşısı yapılması için izni şubat sonundan itibaren çıkarabilir.Pfizer, BioNTech ve FDA, Reuters'ın sorularına cevap vermedi. Pfizer geçen ay yaptığı açıklamada 5 yaşın altındaki çocuklar üzerindeki klinik deneme sonuçlarının nisan ayında hazır olacağını belirtmişti.Kovid-19 aşılarının tüp bebek tedavisine zarar vermediği belirlendiBilim insanları, Pfizer ve Moderna gibi mRNA aşılarının tüp bebek tedavisinin sonuçlarını etkilemediğini tespit etti.Drugs internet sitesinin haberine göre sonuçları Obstetrics & Gynecology dergisinde yayımlanan araştırmada, aşı olmayan ile 2 doz Pfizer veya Moderna aşısı olan ve tüp bebek tedavisi gören kadınların arasındaki döllenme, hamilelik, erken düşük oranlarını inceledi.Araştırmada, yumurtalıklarından yumurtaları alınan ve laboratuvarda döllenerek elde edilen embriyonun dondurulduktan sonra eritilerek rahimlerine aktarıldığı kadınlar ile yumurta gelişimini tetikleme için tedavi gören kadınlar yer aldı.Rahimlerine embriyo nakledilen 214 aşılı kadın ile 733 aşısız kadın arasında, hamile kalma ve erken düşük oranında farklılık görülmezken, yumurta gelişimi tedavisi gören 222 aşılı kadın ile 983 aşısız kadında da benzer oranda yumurta, döllenme ve normal sayıda kromozomlu embriyo elde edildi.New York Mount Sinai Health System Üreme Endokrinolojisi ve Kısırlık Bölümü Direktörü ve araştırmanın yazarlarından Dr. Alan Copperman, sonuçların, Kovid-19 aşılarının üreme potansiyellerini etkilemediğini göstererek kadınları rahatlattığını belirtti.Araştırmanın baş yazarı Dr. Devora Aharon da çalışmanın Kovid-19 aşısı olan IVF tedavisi gören kadınlarda doğurganlığa dair en geniş kapsamlı araştırma olduğunu kaydetti.Yumurta gelişimi, kalitesi, embriyo gelişimi ve hamilelik sonuçlarında aşılı ve aşısızlar arasında belirgin bir fark bulunmadığını vurgulayan Aharon, sonuçların hamile kalmaya çalışan ya da gebeliklerinin ilk döneminde olanlara moral vereceğini ifade etti.

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abd, aşı, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı