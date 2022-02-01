https://tr.sputniknews.com/20220201/zaharova-kiev-rejimi-irak-suriye-ve-libyanin-kaderini-hatirlamali-1053367005.html

Zaharova: Kiev rejimi Irak, Suriye ve Libya'nın kaderini hatırlamalı

Zaharova: Kiev rejimi Irak, Suriye ve Libya'nın kaderini hatırlamalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev yönetiminin Irak, Suriye, Libya ve ABD tarafından işgal edilen diğer devletlerin kaderini hatırlaması... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T23:41+0300

2022-02-01T23:41+0300

2022-02-01T23:41+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD’li politikacıları dinleyen Kiev yönetiminin Irak, Suriye, Libya ve ABD tarafından işgal edilen diğer devletlerin kaderini hatırlaması gerektiğini söyledi.Zaharova, "Alaycı ve küstah bir şekilde dünyanın her tarafına girerek, geride ölüm ve kaos bırakıyorlar. Kiev rejimi, yöneticileri bu aşırı çirkinliğin suç ortağı olmak isteseler bile, bu rolün küratörler tarafından kendilerine verilmeyeceğini anlamalıdır. Ukrayna bağlamında, Hollywood kurallarına göre çekilecek ve dünya çapında gişe rekorları kıracak bir sonraki filmde ‘tali hasar’ terimi kullanılacak" ifadelerini kullandı.Zaharova, ABD’li politikacıları dinleyen Kiev yetkililerine, 1997-2000 yıllarında Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı yapan ABD’li emekli Orgeneral Wesley Clark’ın 2007'de California Commonwealth Club'da okuduğu ‘Liderlik zamanı: Görev, onur, ülke uğruna’ başlıklı raporunu hatırlamalarını tavsiye ederek, Clark’ın şu sözlerini aktardı:"Bir keresinde Pentagon'daydım. Genelkurmay sözcüsü beni ofisine çağırdı ve Irak'a saldıracağımızı bilmemi istediğini söyledi. Nedenini sordum. O da ‘Biz bilmiyoruz’ dedi. Saddam'ı 11 Eylül'e bağlayıp bağlamayacaklarını sordum, ‘hayır’ dedi. Altı hafta sonra Pentagon'a döndüğümde onu gördüm. Ona neden Irak'a saldırdığımızı ve saldırmaya devam edip etmeyeceğimizi sordum. Her şeyin daha da kötü olduğunu söyledi. Masadan bir kağıt aldı ve bu resmi notu Savunma Bakanlığından yeni aldığını söyledi. ‘5 yıl içinde 7 ülkeye saldıracağımız ve hükümetlerini yok edeceğimiz yazıyor. Irak'tan başlayacağız, Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve İran'da devam edeceğiz. Bu inanılmaz!’ dedi. Ordunun görevi, çatışmaları önlemek değil savaşları başlatmak ve hükümetleri değiştirmektir. Başka ülkeleri işgal edeceğiz."

https://tr.sputniknews.com/20220201/putin-ve-orban-gorusmesinin-ardindan-basin-toplantisi-basladi-1053359822.html

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rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova