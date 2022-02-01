https://tr.sputniknews.com/20220201/zaharova-kiev-rejimi-irak-suriye-ve-libyanin-kaderini-hatirlamali-1053367005.html
Zaharova: Kiev rejimi Irak, Suriye ve Libya'nın kaderini hatırlamalı
Zaharova: Kiev rejimi Irak, Suriye ve Libya'nın kaderini hatırlamalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev yönetiminin Irak, Suriye, Libya ve ABD tarafından işgal edilen diğer devletlerin kaderini hatırlaması... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T23:41+0300
2022-02-01T23:41+0300
2022-02-01T23:41+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053366956_0:24:3320:1892_1920x0_80_0_0_0a432857db6310e68fc1aac5d059c7a2.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD’li politikacıları dinleyen Kiev yönetiminin Irak, Suriye, Libya ve ABD tarafından işgal edilen diğer devletlerin kaderini hatırlaması gerektiğini söyledi.Zaharova, "Alaycı ve küstah bir şekilde dünyanın her tarafına girerek, geride ölüm ve kaos bırakıyorlar. Kiev rejimi, yöneticileri bu aşırı çirkinliğin suç ortağı olmak isteseler bile, bu rolün küratörler tarafından kendilerine verilmeyeceğini anlamalıdır. Ukrayna bağlamında, Hollywood kurallarına göre çekilecek ve dünya çapında gişe rekorları kıracak bir sonraki filmde ‘tali hasar’ terimi kullanılacak" ifadelerini kullandı.Zaharova, ABD’li politikacıları dinleyen Kiev yetkililerine, 1997-2000 yıllarında Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı yapan ABD’li emekli Orgeneral Wesley Clark’ın 2007'de California Commonwealth Club'da okuduğu ‘Liderlik zamanı: Görev, onur, ülke uğruna’ başlıklı raporunu hatırlamalarını tavsiye ederek, Clark’ın şu sözlerini aktardı:"Bir keresinde Pentagon'daydım. Genelkurmay sözcüsü beni ofisine çağırdı ve Irak'a saldıracağımızı bilmemi istediğini söyledi. Nedenini sordum. O da ‘Biz bilmiyoruz’ dedi. Saddam'ı 11 Eylül'e bağlayıp bağlamayacaklarını sordum, ‘hayır’ dedi. Altı hafta sonra Pentagon'a döndüğümde onu gördüm. Ona neden Irak'a saldırdığımızı ve saldırmaya devam edip etmeyeceğimizi sordum. Her şeyin daha da kötü olduğunu söyledi. Masadan bir kağıt aldı ve bu resmi notu Savunma Bakanlığından yeni aldığını söyledi. ‘5 yıl içinde 7 ülkeye saldıracağımız ve hükümetlerini yok edeceğimiz yazıyor. Irak'tan başlayacağız, Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve İran'da devam edeceğiz. Bu inanılmaz!’ dedi. Ordunun görevi, çatışmaları önlemek değil savaşları başlatmak ve hükümetleri değiştirmektir. Başka ülkeleri işgal edeceğiz."
https://tr.sputniknews.com/20220201/putin-ve-orban-gorusmesinin-ardindan-basin-toplantisi-basladi-1053359822.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053366956_589:0:3320:2048_1920x0_80_0_0_ecbdd319b19f6fd2a11bdf6100373b69.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Zaharova: Kiev rejimi Irak, Suriye ve Libya'nın kaderini hatırlamalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev yönetiminin Irak, Suriye, Libya ve ABD tarafından işgal edilen diğer devletlerin kaderini hatırlaması gerektiğini dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD’li politikacıları dinleyen Kiev yönetiminin Irak, Suriye, Libya ve ABD tarafından işgal edilen diğer devletlerin kaderini hatırlaması gerektiğini söyledi.
Zaharova, "Alaycı ve küstah bir şekilde dünyanın her tarafına girerek, geride ölüm ve kaos bırakıyorlar. Kiev rejimi, yöneticileri bu aşırı çirkinliğin suç ortağı olmak isteseler bile, bu rolün küratörler tarafından kendilerine verilmeyeceğini anlamalıdır. Ukrayna bağlamında, Hollywood kurallarına göre çekilecek ve dünya çapında gişe rekorları kıracak bir sonraki filmde ‘tali hasar’ terimi kullanılacak" ifadelerini kullandı.
Zaharova, ABD’li politikacıları dinleyen Kiev yetkililerine, 1997-2000 yıllarında Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı yapan ABD’li emekli Orgeneral Wesley Clark’ın 2007'de California Commonwealth Club'da okuduğu ‘Liderlik zamanı: Görev, onur, ülke uğruna’ başlıklı raporunu hatırlamalarını tavsiye ederek, Clark’ın şu sözlerini aktardı:
"Bir keresinde Pentagon'daydım. Genelkurmay sözcüsü beni ofisine çağırdı ve Irak'a saldıracağımızı bilmemi istediğini söyledi. Nedenini sordum. O da ‘Biz bilmiyoruz’ dedi. Saddam'ı 11 Eylül'e bağlayıp bağlamayacaklarını sordum, ‘hayır’ dedi. Altı hafta sonra Pentagon'a döndüğümde onu gördüm. Ona neden Irak'a saldırdığımızı ve saldırmaya devam edip etmeyeceğimizi sordum. Her şeyin daha da kötü olduğunu söyledi. Masadan bir kağıt aldı ve bu resmi notu Savunma Bakanlığından yeni aldığını söyledi. ‘5 yıl içinde 7 ülkeye saldıracağımız ve hükümetlerini yok edeceğimiz yazıyor. Irak'tan başlayacağız, Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve İran'da devam edeceğiz. Bu inanılmaz!’ dedi. Ordunun görevi, çatışmaları önlemek değil savaşları başlatmak ve hükümetleri değiştirmektir. Başka ülkeleri işgal edeceğiz."