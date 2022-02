CHP'li Altay: İsim vererek, 'Bu ihaleyi Ahmet'e verin' diyerek imza atıyorsun, atma bu imzaları

https://tr.sputniknews.com/20220202/-chpli-altay-isim-vererek-bu-ihaleyi-ahmete-verin-diyerek-imza-atiyorsun-atma-bu-imzalari-1053402871.html

CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı projelerin bazı şirketlere ihalesiz verildiğini söyleyerek, "Erdoğan'a 'İhaleye imza atıyorsun.' denmedi... 02.02.2022

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında geçen yıla göre daha fazla vaka sayısı varken ve vefat sayıları azalmamışken Sağlık Bakanlığı'nın salgın sona ermiş gibi davrandığını söyledi. ,Sağlık Bakanlığı'nı salgınla mücadelede gevşeme olmadan titiz şekilde çalışmaya davet eden Altay, öte yandan partisinin milletvekillerinin sağlık çalışanları ve doktorların haklarının iyileştirilmesine yönelik kanun tekliflerinin ele alınarak bir an önce TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesini istedi.Akaryakıttan doğalgaza birçok kalemde zamların peşi sıra geldiğini belirten Altay, vatandaşların bu zamlarla nasıl geçinebileceklerini sordu. Altay, 2022 yılı asgari ücretinin alım gücünün geçen yılkinden çok daha düşük olduğunu ifade etti. Dün doğalgaz satın aldığını anlatan Altay, 530 metreküp doğalgaza 1400 lira ödediğini belirtti.Esnaf ve sanayicinin zor durumda olduğunu, Diyarbakır'da küçük bir esnafın mangalla dükkanını ısıttığını anlatan Altay, bu kesime yönelik düzenleme yapılmasını talep etti. Altay, TBMM Genel Kurulu'nda yarın elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarını gündeme getireceklerini açıklayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan elektrik tüketimi konusunda indirime gitmesini istedi.'Sen inersen enflasyon kambur olmaktan çıkar'Engin Altay, dış ticaret verilerine de değinerek "Ocak ayında dış ticaret açığı 10.4 milyar dolar. Hava atıp caka satıyorlar. Dış ticaret açığının bir ayda 10 milyar dolar olduğu bir örnek tarihimizde yok" dedi.Milletin sırtındaki kamburun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu iddia eden Altay, "Milletin sırtından in. Sen inersen enflasyon kambur olmaktan çıkar" sözlerini sarf etti. Altay, iktidarın müjdelerinin 24 saat dayanamadığını savunarak çiftçiye verileceği açıklanan desteğin ardından mazota yapılan zammın bu destek tutarını erittiğini öne sürdü.Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın enflasyon verilerini açıklayacağını anımsatan Altay, "Başkan farkını göreceğiz. TÜİK yarın sarayın enflasyonunu mu yoksa sokağın enflasyonunu mu açıklayacak hep birlikte müşahede etmiş olacağız" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her yeni ay, bir öncekinden iyi olacak" dediğini aktaran Altay, "Bunu damat yapardı hatırlarsanız. Erdoğan, ocak aralıktan çok kötü, aralık da kasımdan kötüydü, şubat ocaktan kötü olacak, görüyoruz. Her yeni ay bir öncekinden nasıl iyi olacak? Kime göre iyi olacak? Bir avuç insan için iyi olacaksa doğru. Damat böyle derdi. Böyle diye diye gitti, darısı Erdoğan'ın başına" ifadelerini kullandı.Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı projelerin bazı şirketlere ihalesiz verildiğini savunarak buna ilişkin belgeleri gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Altay, "Erdoğan'a 'İhaleye imza atıyorsun.' denmedi. 'İhalesiz iş yapın.' diye imza atıyorsun. İsim vererek, 'Bu ihaleyi Ahmet'e verin.' diyerek imza atıyorsun. Atma bu imzaları. Bunlar yarın senin canını yakar, seni üzer bu işler. Bu devran hep böyle gitmez. Devletin böyle açık seçik soyulmasına tahammül edemeyiz" diye konuştu.'İçişleri Bakanı ile Ulaştırma Bakanı, İstanbul'a İmamoğlu'nun MOBESE görüntülerini seyretmeye gitmişler'İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel yaşamının ihlal edildiğini belirten Altay, "Anayasa çiğnendi, bu suç işlendi ve bu işler İçişleri Bakanı eliyle yapıldı. Şimdi anlıyoruz ki İçişleri Bakanı ile Ulaştırma Bakanı, İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntülerini seyretmeye gitmişler. Başka bir şey yapmadılar çünkü. Burada mesele şudur, Ekrem İmamoğlu'nun özel hayatının gizliliği ilkesi devlet eliyle çiğnenmiştir" dedi.CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "insanların lokantaya gitmelerine yeni bir yaklaşım getirdiğini" de öne sürerek "Yaşam tarzına müdahale ediyorsun, yaşam tarzı siyaseti yapıyorsun. Bu memleketi teröristler, dış güçler bölemez ama yaşam tarzı siyaseti, etnik aidiyet siyaseti böler. Bu memleketi bölme. Kaldı ki o lokantaya sen de 2008'de ailenle gitmişsin. Afiyet olsun, ne yediysen yedin, içtin. Senin bildiğin, gittiğin bir lokanta. Kusurunuzu, ayıbınızı örtmek için bula bula belediye başkanının yemek yemesini buldunuz ya bu ayıp da size yeter" değerlendirmesini yaptı.'Bir CHP, Kılıçdaroğlu paranoyası var, bir de Ekrem paranoyaları var'Ekrem İmamoğlu'nun Valiliğe, savcılığa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvuruda bulunduğunu anlatan Altay, "Devlet suskun. Erdoğan ile Bahçeli konuşuyor. Bir insanın özel hayatının gizliliği devlet eliyle ihlal edilmiş. 'Ekremfobik' olmuş bunlar. Bir CHP, Kılıçdaroğlu paranoyası var, bir de Ekrem paranoyaları var. Bu paranoyaların size hiçbir faydası olmayacak" sözlerini sarf etti.'Bu MOBESE meselesi, Watergate skandalından az ve aşağı değildir'Altay, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da aynı anda 10 metro inşaatını sürdürdüğünü, öğrencilere nakit desteği verdiğini, kreşler açtığını ve yurt inşaatlarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Bu MOBESE meselesi, Watergate skandalından az ve aşağı değildir. Bunun hesabını birileri verecek. Ya bir kurban bulup ona verdirecekler, ama bizi kesmez. Asıl sorumlu ve sahibinden bunun hesabı sorulacak" diye konuştu.Trabzon'da 30 Ocak 2022'de bir çocuk istismarı yaşandığını da savunan Altay, çocuğun CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediğini söyledi. Altay, "Çocuk bunu yaparken gevrek gevrek gülenler bu size ders olsun, bu çocuk da size dert olsun" ifadesini kullandı.Altay, bir gazetecinin sorusu üzerine, Millet İttifakı'nın çalışmalarını sorunsuz sürdürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumdan rahatsız olduğunu öne süren Altay, Erdoğan'ın, Millet İttifakı liderlerinin nereye oturacaklarını düşünmek yerine attığı imzaların hesabını vermesini istedi.

