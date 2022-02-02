https://tr.sputniknews.com/20220202/belarusta-doktorlara-pcr-testi-yapmadan-kovid-19-teshisi-koyabilme-izni-1053370100.html

Belarus'ta doktorlara PCR testi yapmadan Kovid-19 teşhisi koyabilme izni

Belarus'ta doktorlara PCR testi yapmadan Kovid-19 teşhisi koyabilme izni

Belarus Sağlık Bakanlığı, doktorlara PCR veya antijen testleri yapmadan hastalara Kovid-19 teşhisi koyabilme izni verdi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T01:17+0300

2022-02-02T01:17+0300

2022-02-02T01:17+0300

koronavirüs

belarus

kovid-19

koronavirüs testi

pcr

antijen testi

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Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, klinik veya röntgen ve tomografi sonuçlar varken teşhis koymak için testlere gerek olmadığı ifade edildi.Açıklamada, hastanın hastaneye kaldırılmasını gerektiren durumların istisna olduğu kaydedildi.Kararın, 31 Ocak'ta yürürlüğe girdiği bildirilen açıklamada, SARS-CoV-2 virüsünün hakim olduğu belirtilerek, "Uzmanlara göre, Kovid-19 tespiti için yapılan laboratuvar testlerin sonucu hiçbir şekilde tedaviyi etkilemiyor. Üstelik koronavirüs enfeksiyonuna özel bir etiyotropik tedavi yok" denildi.Ayrıca açıklamada, ilgili kararın, insanların poliklinik ziyareti sırasında Kovid-19 dahil akut solunum enfeksiyonlarını kapma riskini azaltma amacıyla alındığı belirtildi.

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belarus, kovid-19, koronavirüs testi, pcr, antijen testi