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Belarus'ta doktorlara PCR testi yapmadan Kovid-19 teşhisi koyabilme izni
Belarus'ta doktorlara PCR testi yapmadan Kovid-19 teşhisi koyabilme izni
Belarus Sağlık Bakanlığı, doktorlara PCR veya antijen testleri yapmadan hastalara Kovid-19 teşhisi koyabilme izni verdi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T01:17+0300
2022-02-02T01:17+0300
koronavirüs
belarus
kovid-19
koronavirüs testi
pcr
antijen testi
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Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, klinik veya röntgen ve tomografi sonuçlar varken teşhis koymak için testlere gerek olmadığı ifade edildi.Açıklamada, hastanın hastaneye kaldırılmasını gerektiren durumların istisna olduğu kaydedildi.Kararın, 31 Ocak'ta yürürlüğe girdiği bildirilen açıklamada, SARS-CoV-2 virüsünün hakim olduğu belirtilerek, "Uzmanlara göre, Kovid-19 tespiti için yapılan laboratuvar testlerin sonucu hiçbir şekilde tedaviyi etkilemiyor. Üstelik koronavirüs enfeksiyonuna özel bir etiyotropik tedavi yok" denildi.Ayrıca açıklamada, ilgili kararın, insanların poliklinik ziyareti sırasında Kovid-19 dahil akut solunum enfeksiyonlarını kapma riskini azaltma amacıyla alındığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220120/belarus-lideri-lukasenko-omicronu-ayakta-gecirdim-1052958634.html
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belarus, kovid-19, koronavirüs testi, pcr, antijen testi

Belarus'ta doktorlara PCR testi yapmadan Kovid-19 teşhisi koyabilme izni

01:17 02.02.2022
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya - koronavirüs - koronavirüs testi
Rusya - koronavirüs - koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Belarus Sağlık Bakanlığı, doktorlara PCR veya antijen testleri yapmadan hastalara Kovid-19 teşhisi koyabilme izni verdi.
Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, klinik veya röntgen ve tomografi sonuçlar varken teşhis koymak için testlere gerek olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, hastanın hastaneye kaldırılmasını gerektiren durumların istisna olduğu kaydedildi.
Kararın, 31 Ocak'ta yürürlüğe girdiği bildirilen açıklamada, SARS-CoV-2 virüsünün hakim olduğu belirtilerek, "Uzmanlara göre, Kovid-19 tespiti için yapılan laboratuvar testlerin sonucu hiçbir şekilde tedaviyi etkilemiyor. Üstelik koronavirüs enfeksiyonuna özel bir etiyotropik tedavi yok" denildi.
Ayrıca açıklamada, ilgili kararın, insanların poliklinik ziyareti sırasında Kovid-19 dahil akut solunum enfeksiyonlarını kapma riskini azaltma amacıyla alındığı belirtildi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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