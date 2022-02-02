Belarus'ta doktorlara PCR testi yapmadan Kovid-19 teşhisi koyabilme izni

Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, klinik veya röntgen ve tomografi sonuçlar varken teşhis koymak için testlere gerek olmadığı ifade edildi.Açıklamada, hastanın hastaneye kaldırılmasını gerektiren durumların istisna olduğu kaydedildi.Kararın, 31 Ocak'ta yürürlüğe girdiği bildirilen açıklamada, SARS-CoV-2 virüsünün hakim olduğu belirtilerek, "Uzmanlara göre, Kovid-19 tespiti için yapılan laboratuvar testlerin sonucu hiçbir şekilde tedaviyi etkilemiyor. Üstelik koronavirüs enfeksiyonuna özel bir etiyotropik tedavi yok" denildi.Ayrıca açıklamada, ilgili kararın, insanların poliklinik ziyareti sırasında Kovid-19 dahil akut solunum enfeksiyonlarını kapma riskini azaltma amacıyla alındığı belirtildi.
Belarus Sağlık Bakanlığı, doktorlara PCR veya antijen testleri yapmadan hastalara Kovid-19 teşhisi koyabilme izni verdi.
Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, klinik veya röntgen ve tomografi sonuçlar varken teşhis koymak için testlere gerek olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, hastanın hastaneye kaldırılmasını gerektiren durumların istisna olduğu kaydedildi.
Kararın, 31 Ocak'ta yürürlüğe girdiği bildirilen açıklamada, SARS-CoV-2 virüsünün hakim olduğu belirtilerek, "Uzmanlara göre, Kovid-19 tespiti için yapılan laboratuvar testlerin sonucu hiçbir şekilde tedaviyi etkilemiyor. Üstelik koronavirüs enfeksiyonuna özel bir etiyotropik tedavi yok" denildi.
Ayrıca açıklamada, ilgili kararın, insanların poliklinik ziyareti sırasında Kovid-19 dahil akut solunum enfeksiyonlarını kapma riskini azaltma amacıyla alındığı belirtildi.