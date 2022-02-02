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https://tr.sputniknews.com/20220202/beyoglunda-otel-lobisinde-silahli-catisma-1053375396.html
Beyoğlu'nda otel lobisinde silahlı çatışma
Beyoğlu'nda otel lobisinde silahlı çatışma
Beyoğlu’nda bir otelin restoranında yemek yiyen iki grup arasında “Kız arkadaşıma neden baktın” meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada silahlarını çeken iki... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T09:53+0300
2022-02-02T09:53+0300
türkiye
istanbul
otel
beyoğlu
çatışma
silahlı çatışma
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Beyoğlu Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı 5 kişiden oluşan iki grup sokak üzerindeki bir otele geldi. Grup ardından restoran bölümüne geçerek yemek yemeye başladı. Yemekten bir süre sonra lobiye gelen grup arasında “kız arkadaşıma neden baktın” meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine lobide kavga çıktı.Hem lobide hem dışarıda çatıştılarSilahların çekilmesi üzerine ortalığın bir anda karıştığı olay 5 şüpheli birbirine ateş açmaya başladı. Lobide başlayan çatışmanın dışarıya taşması sonucunda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, oteldekiler ise büyük panik yaşadı. Çatışma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Şüpheliler yakalandıKısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, şüphelilerin 16 adet suç kaydı bulunan Hakan A., 12 adet suç kaydı bulunan Veysel A., 2 adet suç kaydı bulunan Murat Y., Ozan Y. ve Muhammet S. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu polisi Veysel A.’yı Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı’nda, Hakan A. ve Murat Y., olayda kullanılan 2 tabancayla birlikte aynı semtte bir işyerinde, Ozan Y. ve Muhammet S. ise Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde bir cadde üzerinde yakaladı.Şüpheliler savcılıkça serbest bırakıldıGözaltına alınarak hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlemleri yapılan şüpheliler, silahlarına el konularak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/sanliurfada-taziye-evinde-silahli-catisma-yaralilar-var-1053143217.html
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istanbul, otel, beyoğlu, çatışma, silahlı çatışma

Beyoğlu'nda otel lobisinde silahlı çatışma

09:53 02.02.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESURBeyoğlu'nda otel lobisinde silahlı çatışma
Beyoğlu'nda otel lobisinde silahlı çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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Beyoğlu’nda bir otelin restoranında yemek yiyen iki grup arasında “Kız arkadaşıma neden baktın” meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada silahlarını çeken iki grup lobide birbirleriyle çatıştı.
Beyoğlu Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı 5 kişiden oluşan iki grup sokak üzerindeki bir otele geldi. Grup ardından restoran bölümüne geçerek yemek yemeye başladı. Yemekten bir süre sonra lobiye gelen grup arasında “kız arkadaşıma neden baktın” meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine lobide kavga çıktı.

Hem lobide hem dışarıda çatıştılar

Silahların çekilmesi üzerine ortalığın bir anda karıştığı olay 5 şüpheli birbirine ateş açmaya başladı. Lobide başlayan çatışmanın dışarıya taşması sonucunda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, oteldekiler ise büyük panik yaşadı. Çatışma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüpheliler yakalandı

Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, şüphelilerin 16 adet suç kaydı bulunan Hakan A., 12 adet suç kaydı bulunan Veysel A., 2 adet suç kaydı bulunan Murat Y., Ozan Y. ve Muhammet S. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu polisi Veysel A.’yı Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı’nda, Hakan A. ve Murat Y., olayda kullanılan 2 tabancayla birlikte aynı semtte bir işyerinde, Ozan Y. ve Muhammet S. ise Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde bir cadde üzerinde yakaladı.

Şüpheliler savcılıkça serbest bırakıldı

Gözaltına alınarak hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlemleri yapılan şüpheliler, silahlarına el konularak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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