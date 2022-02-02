Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220202/blinken-guney-kibris-disisleri-bakani-kasoulides-ile-gorustu-1053371727.html
Blinken, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides ile görüştü
Blinken, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides ile bölgesel ve ikili konuları görüştüğü duyuruldu. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T03:58+0300
2022-02-02T03:58+0300
dünya
abd
güney kıbrıs
antony blinken
ioannis kasoulides
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1044593005_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_8b86ca4f1e0adf2a179da29b3b5cb9b4.jpg
Blinken, Washington’da bulunan Kasoulides ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.Görüşme öncesinde kısa açıklama yapan Blinken, ABD ile Güney Kıbrıs ile ilişkilerin 'hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu' ifade etti.ABD ile Güney Kıbrıs arasında bilim ve teknoloji dahil çeşitli alanlarda iş birliğinin söz konusu olduğunu belirten Blinken, Kıbrıs sorununa ilişkin "İki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonu kararlılıkla destekliyoruz ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Görüşme sonrasında Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise Blinken’ın ABD'nin Güney Kıbrıs ile işbirliğini derinleştirme taahhüdünü yinelediğini ifade ettiği belirtildi.Açıklamada, “Bakanlar, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen eylemlerin koordinasyonunun önemi de dahil olmak üzere bir dizi ikili ve bölgesel konuyu görüştü. Ayrıca, ikili Bilim ve Teknoloji Anlaşması'nın yakında imzalanması yoluyla iklim değişikliği ve yeni teknolojiler gibi konularda bilimsel iş birliğini artırmanın öneminin de altını çizdiler” ifadelerine yer verildi.Blinken’ın Kıbrıs sorununun çözümünde Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki çabalara ABD’nin desteğini yinelediği belirtilen açıklamada, “Bakan, adayı tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirmeye yönelik Kıbrıs liderliğindeki, BM destekli çabalara ABD desteğinin devam ettiğini ifade etti” değerlendirmesine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/exxonmobil-boru-hatti-gemi-veya-her-iki-yontemle-birden-guney-kibris-gazini-ihrac-ederiz-1053348525.html
güney kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1044593005_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_bff005db8e812a4468f0513d95be0fab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, güney kıbrıs, antony blinken, ioannis kasoulides

Blinken, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides ile görüştü

03:58 02.02.2022
© REUTERS / Alex BrandonAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Alex Brandon
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides ile bölgesel ve ikili konuları görüştüğü duyuruldu.
Blinken, Washington’da bulunan Kasoulides ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Görüşme öncesinde kısa açıklama yapan Blinken, ABD ile Güney Kıbrıs ile ilişkilerin 'hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu' ifade etti.
ABD ile Güney Kıbrıs arasında bilim ve teknoloji dahil çeşitli alanlarda iş birliğinin söz konusu olduğunu belirten Blinken, Kıbrıs sorununa ilişkin "İki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonu kararlılıkla destekliyoruz ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Görüşme sonrasında Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise Blinken’ın ABD'nin Güney Kıbrıs ile işbirliğini derinleştirme taahhüdünü yinelediğini ifade ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Bakanlar, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen eylemlerin koordinasyonunun önemi de dahil olmak üzere bir dizi ikili ve bölgesel konuyu görüştü. Ayrıca, ikili Bilim ve Teknoloji Anlaşması'nın yakında imzalanması yoluyla iklim değişikliği ve yeni teknolojiler gibi konularda bilimsel iş birliğini artırmanın öneminin de altını çizdiler” ifadelerine yer verildi.
Blinken’ın Kıbrıs sorununun çözümünde Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki çabalara ABD’nin desteğini yinelediği belirtilen açıklamada, “Bakan, adayı tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirmeye yönelik Kıbrıs liderliğindeki, BM destekli çabalara ABD desteğinin devam ettiğini ifade etti” değerlendirmesine yer verildi.
Logo of US oil and gas giant ExxonMobil - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
EKONOMİ
ExxonMobil: Boru hattı, tanker veya her iki yöntemle birden Güney Kıbrıs gazını ihraç ederiz
Dün, 14:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce