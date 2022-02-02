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https://tr.sputniknews.com/20220202/ceylan-ertem-bes-yildir-takip-ve-taciz-ediliyorum-1053372892.html
Ceylan Ertem: Beş yıldır takip ve taciz ediliyorum
Ceylan Ertem: Beş yıldır takip ve taciz ediliyorum
Ceylan Ertem, beş yıldır gittiği takip edildiğini, tacizci şahsın kendisine yakın olmak için yaşadığı şehre taşındığını ve son olarak zaman zaman gittiği... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T07:16+0300
2022-02-02T07:16+0300
türkiye
taciz
takipçi
ceylan ertem
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Sanatçı Ceylan Ertem, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 5-6 yıldır bir kadın tarafından takip ve taciz edildiğini yazdı.Ertem, tacizcinin kendisine yakın olmak için yaşadığı şehre taşındığını, farklı şehirlerde yemek yerken, tatil yaparken karşısına çıktığını dile getirdi. Kadın tacizcinin kendisiyle birlikte olabilmek için cinsiyet değiştirdiğini söyleyen Ertem, şahsın kendisinin en sevdiği erkek ismini aldığını ileri sürdü.Ceylan Ertem, tacizcinin son olarak 'hayranıyım' diyerek sanatçı adına bir restorana yemek siparişi verdiğini, restoranın fatura göndermesiyle de şu anda yaşadığı adresi öğrendiğini belirterek, "Biraz evvel gönderdiği yemekler evime geldi. Ve bardağı taşıran son damla oldu. Nereye gitsem aklıma geliyor. Tedirgin oluyorum. Yoruldum. Gerçekten kalbim hızla çarpıyor. Şu an Covid tedavim devam ediyor ve bir de bunu düşünüyorum. Özgürlüğümü, hayatımı kısıtlıyor, korkutuyor. Bunları yazarken ellerim titriyor. Covid durumum geçer geçmez savcılığa gideceğim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/serenay-sarikayaya-saldiran-kisi-akil-hastanesinde-1053132749.html
https://tr.sputniknews.com/20220131/aleyna-tilki-lutfen-biz-kadinlara-sahip-cikin-1053306615.html
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taciz, takipçi, ceylan ertem

Ceylan Ertem: Beş yıldır takip ve taciz ediliyorum

07:16 02.02.2022
© InstagramCeylan Ertem
Ceylan Ertem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Instagram
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Ceylan Ertem, beş yıldır gittiği takip edildiğini, tacizci şahsın kendisine yakın olmak için yaşadığı şehre taşındığını ve son olarak zaman zaman gittiği restorandan evine sipariş vererek, kendisine gönderilen faturadan adresini öğrendiğini söyledi.
Sanatçı Ceylan Ertem, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 5-6 yıldır bir kadın tarafından takip ve taciz edildiğini yazdı.
Ertem, tacizcinin kendisine yakın olmak için yaşadığı şehre taşındığını, farklı şehirlerde yemek yerken, tatil yaparken karşısına çıktığını dile getirdi. Kadın tacizcinin kendisiyle birlikte olabilmek için cinsiyet değiştirdiğini söyleyen Ertem, şahsın kendisinin en sevdiği erkek ismini aldığını ileri sürdü.
Ceylan Ertem, tacizcinin son olarak 'hayranıyım' diyerek sanatçı adına bir restorana yemek siparişi verdiğini, restoranın fatura göndermesiyle de şu anda yaşadığı adresi öğrendiğini belirterek, "Biraz evvel gönderdiği yemekler evime geldi. Ve bardağı taşıran son damla oldu. Nereye gitsem aklıma geliyor. Tedirgin oluyorum. Yoruldum. Gerçekten kalbim hızla çarpıyor. Şu an Covid tedavim devam ediyor ve bir de bunu düşünüyorum. Özgürlüğümü, hayatımı kısıtlıyor, korkutuyor. Bunları yazarken ellerim titriyor. Covid durumum geçer geçmez savcılığa gideceğim" dedi.
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