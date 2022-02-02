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Ceylan Ertem: Beş yıldır takip ve taciz ediliyorum
© InstagramCeylan Ertem
Ceylan Ertem, beş yıldır gittiği takip edildiğini, tacizci şahsın kendisine yakın olmak için yaşadığı şehre taşındığını ve son olarak zaman zaman gittiği restorandan evine sipariş vererek, kendisine gönderilen faturadan adresini öğrendiğini söyledi.
Sanatçı Ceylan Ertem, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 5-6 yıldır bir kadın tarafından takip ve taciz edildiğini yazdı.
Ertem, tacizcinin kendisine yakın olmak için yaşadığı şehre taşındığını, farklı şehirlerde yemek yerken, tatil yaparken karşısına çıktığını dile getirdi. Kadın tacizcinin kendisiyle birlikte olabilmek için cinsiyet değiştirdiğini söyleyen Ertem, şahsın kendisinin en sevdiği erkek ismini aldığını ileri sürdü.
Bu olaydan sonra bu şahıs cinsiyet değiştirdiğini yazdı.— ceylan ertem (@ceylan_peace) February 1, 2022
(Hatta bu değişimin ‘benim için’ olduğunu yazdı, yaşadığı sürecin tüm ayrıntılarını da yazdı, zaten bende gözlerimle görüyordum)
Ceylan Ertem, tacizcinin son olarak 'hayranıyım' diyerek sanatçı adına bir restorana yemek siparişi verdiğini, restoranın fatura göndermesiyle de şu anda yaşadığı adresi öğrendiğini belirterek, "Biraz evvel gönderdiği yemekler evime geldi. Ve bardağı taşıran son damla oldu. Nereye gitsem aklıma geliyor. Tedirgin oluyorum. Yoruldum. Gerçekten kalbim hızla çarpıyor. Şu an Covid tedavim devam ediyor ve bir de bunu düşünüyorum. Özgürlüğümü, hayatımı kısıtlıyor, korkutuyor. Bunları yazarken ellerim titriyor. Covid durumum geçer geçmez savcılığa gideceğim" dedi.
Özgürlüğümü, hayatımı kısıtlıyor, korkutuyor. Bunları yazarken ellerim titriyor.— ceylan ertem (@ceylan_peace) February 1, 2022
Covid durumum geçer geçmez savcılığa gideceğim.
Öte yandan arkamda güçlü, gerçek insanlar var.
İyi ki varsınız.
Her şeyin çaresi vardır diye düşünmek istiyorum.
Ve yalnız olmadığımı biliyorum.
26 Ocak, 08:42
31 Ocak, 13:30