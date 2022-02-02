https://tr.sputniknews.com/20220202/donetskte-ilce-belediye-baskanligi-binasinda-patlayici-duzenek-bulundu-1053372162.html

Donetsk’te ilçe belediye başkanlığı binasında patlayıcı düzenek bulundu

Donetsk’te ilçe belediye başkanlığı binasında patlayıcı düzenek bulundu

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC), Donetsk kentinin Kievskiy ilçesi belediye başkanlığı binasında patlayıcı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T05:18+0300

2022-02-02T05:18+0300

2022-02-02T05:18+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

patlayıcı

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Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, yerel sosyal ağlar üzerinden yaptığı paylaşımda Donetsk kentinin Kievskiy ilçesi belediye başkanlığı binasında patlayıcı düzenek bulunduğunu belirtti.Kulemzin, “Donetsk'in Kievskiy ilçesindeki belediye başkanlığı binasında yapılan denetim sırasında özel servisler tarafından bir patlayıcı düzenek bulundu ve etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.Bugün kimliği belirsiz kişiler tarafından Kievskiy ilçesi belediye başkanlığı binasına bomba yerleştirildiği yönünde ihbar aldıklarını aktaran Kulemzin, “Kentin Kievskiy ilçesindeki yönetim binasına bomba yerleştirildiği yönünde isimsiz ihbar yapıldı. Güvenlik güçleri olay yerine intikal etti” dedi.Daha önce Donetsk kentinde, aralarında Dışişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Enformasyon Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı binalarının da bulunduğu idari binalara bomba yerleştirildiğine dair sahte ihbarlar yayılmıştı. DNR lideri Denis Puşilin, bu ihbarlardan Ukrayna tarafını sorumlu tutmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220201/donetsk-bati-ukraynaya-silah-sevkiyatini-surdururse-rusyadan-askeri-yardim-talep-edebiliriz-1053355729.html

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