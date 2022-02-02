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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220202/donetskte-ilce-belediye-baskanligi-binasinda-patlayici-duzenek-bulundu-1053372162.html
Donetsk’te ilçe belediye başkanlığı binasında patlayıcı düzenek bulundu
Donetsk’te ilçe belediye başkanlığı binasında patlayıcı düzenek bulundu
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC), Donetsk kentinin Kievskiy ilçesi belediye başkanlığı binasında patlayıcı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T05:18+0300
2022-02-02T05:18+0300
ukrayna krizi
donetsk
ukrayna
patlayıcı
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Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, yerel sosyal ağlar üzerinden yaptığı paylaşımda Donetsk kentinin Kievskiy ilçesi belediye başkanlığı binasında patlayıcı düzenek bulunduğunu belirtti.Kulemzin, “Donetsk'in Kievskiy ilçesindeki belediye başkanlığı binasında yapılan denetim sırasında özel servisler tarafından bir patlayıcı düzenek bulundu ve etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.Bugün kimliği belirsiz kişiler tarafından Kievskiy ilçesi belediye başkanlığı binasına bomba yerleştirildiği yönünde ihbar aldıklarını aktaran Kulemzin, “Kentin Kievskiy ilçesindeki yönetim binasına bomba yerleştirildiği yönünde isimsiz ihbar yapıldı. Güvenlik güçleri olay yerine intikal etti” dedi.Daha önce Donetsk kentinde, aralarında Dışişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Enformasyon Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı binalarının da bulunduğu idari binalara bomba yerleştirildiğine dair sahte ihbarlar yayılmıştı. DNR lideri Denis Puşilin, bu ihbarlardan Ukrayna tarafını sorumlu tutmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220201/donetsk-bati-ukraynaya-silah-sevkiyatini-surdururse-rusyadan-askeri-yardim-talep-edebiliriz-1053355729.html
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donetsk, ukrayna, patlayıcı

Donetsk’te ilçe belediye başkanlığı binasında patlayıcı düzenek bulundu

05:18 02.02.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girDonetsk
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC), Donetsk kentinin Kievskiy ilçesi belediye başkanlığı binasında patlayıcı düzenek bulunduğu duyuruldu.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, yerel sosyal ağlar üzerinden yaptığı paylaşımda Donetsk kentinin Kievskiy ilçesi belediye başkanlığı binasında patlayıcı düzenek bulunduğunu belirtti.
Kulemzin, “Donetsk'in Kievskiy ilçesindeki belediye başkanlığı binasında yapılan denetim sırasında özel servisler tarafından bir patlayıcı düzenek bulundu ve etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.
Bugün kimliği belirsiz kişiler tarafından Kievskiy ilçesi belediye başkanlığı binasına bomba yerleştirildiği yönünde ihbar aldıklarını aktaran Kulemzin, “Kentin Kievskiy ilçesindeki yönetim binasına bomba yerleştirildiği yönünde isimsiz ihbar yapıldı. Güvenlik güçleri olay yerine intikal etti” dedi.
Daha önce Donetsk kentinde, aralarında Dışişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Enformasyon Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı binalarının da bulunduğu idari binalara bomba yerleştirildiğine dair sahte ihbarlar yayılmıştı. DNR lideri Denis Puşilin, bu ihbarlardan Ukrayna tarafını sorumlu tutmuştu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti silahlı güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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Donetsk: Batı Ukrayna'ya silah sevkiyatını sürdürürse, Rusya'dan askeri yardım talep edebiliriz
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