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https://tr.sputniknews.com/20220202/ido-tatlises-7-bin-liralik-elektrik-faturasini-paylasti-boyle-olmem-fuze-atin-1053391598.html
İdo Tatlıses 7 bin liralık elektrik faturasını paylaştı: 'Böyle ölmem, füze atın'
İdo Tatlıses 7 bin liralık elektrik faturasını paylaştı: 'Böyle ölmem, füze atın'
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, evine gelen 7 bin TL'lik elektrik faturasına isyan etti. Sosyal medya hesabından faturasını paylaşan ünlü şarkıcı "Böyle... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T16:36+0300
2022-02-02T16:42+0300
gülse birsel
ekonomi
elektrik faturası
ido tatlıses
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Ünlü isimlerin elektrik ve doğal gaz faturası isyanına İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses de dahil oldu. Şarkıcı, evine gelen elektrik faturasını takipçileriyle paylaşarak tepki gösterdi.Instagram hesabından evine gelen 7 bin 40 TL'lik elektrik faturasının fotoğrafını paylaşan İdo Tatlıses, "Böyle ölmem, füze atın" notunu düştü.Ünlü isimler tepki göstermiştiDoğal gaz ve elektriğe gelen zamlar ünlü isimlerin de gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesaplarından paylaşım yapan Gülse Birsel, Seray Sever ve Yeşim Salkım gelen faturalara tepki göstermişti.3+1 evde oturan Gülse Birsel, "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" diyerek 2 bin 500 TL'lik faturasını paylaşmıştı.Oyuncu Seray Sever de 4 bin 100'lik faturasını yayınlayarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" ifadelerini kullanmıştı.2 bin 200 TL'lik doğal gaz faturasının ardından battaniyenin altına girerek video paylaşan Yeşim Salkım ise "Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta filan mıyız?" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220121/gulse-birsel-elektrik-faturasini-paylasti-kira-tadinda-1052997873.html
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gülse birsel, elektrik faturası, ido tatlıses

İdo Tatlıses 7 bin liralık elektrik faturasını paylaştı: 'Böyle ölmem, füze atın'

16:36 02.02.2022 (güncellendi: 16:42 02.02.2022)
© Instagram/İdo Tatlıses İdo Tatlıses
İdo Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Instagram/İdo Tatlıses
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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, evine gelen 7 bin TL'lik elektrik faturasına isyan etti. Sosyal medya hesabından faturasını paylaşan ünlü şarkıcı "Böyle ölmem, füze atın" ifadelerini kullandı.
Ünlü isimlerin elektrik ve doğal gaz faturası isyanına İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses de dahil oldu. Şarkıcı, evine gelen elektrik faturasını takipçileriyle paylaşarak tepki gösterdi.
Instagram hesabından evine gelen 7 bin 40 TL'lik elektrik faturasının fotoğrafını paylaşan İdo Tatlıses, "Böyle ölmem, füze atın" notunu düştü.
© Instagram/İdo Tatlısesİdo Tatlıses'in 7 bin liralık elektrik faturası
İdo Tatlıses'in 7 bin liralık elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
İdo Tatlıses'in 7 bin liralık elektrik faturası
© Instagram/İdo Tatlıses

Ünlü isimler tepki göstermişti

Doğal gaz ve elektriğe gelen zamlar ünlü isimlerin de gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesaplarından paylaşım yapan Gülse Birsel, Seray Sever ve Yeşim Salkım gelen faturalara tepki göstermişti.
3+1 evde oturan Gülse Birsel, "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" diyerek 2 bin 500 TL'lik faturasını paylaşmıştı.
Oyuncu Seray Sever de 4 bin 100'lik faturasını yayınlayarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" ifadelerini kullanmıştı.
2 bin 200 TL'lik doğal gaz faturasının ardından battaniyenin altına girerek video paylaşan Yeşim Salkım ise "Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta filan mıyız?" demişti.
Gülse Birsel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
TÜRKİYE
Gülse Birsel elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında
21 Ocak, 21:42
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